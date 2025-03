Nam nhân viên trộm tiền của quản lý quán bia ở Hà Nội

Ngày 26/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra Quyết định truy nã số 2657/QĐTN-CSHS đối với Hoàng Văn Hùng (SN: 1996; Nơi thường trú: 15 Đồng Nhân B, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Quyết định Truy nã đối tượng Hoàng Văn Hùng.

Trước đó, vào ngày 30/7/2022, tại quán bia hơi Mạnh Hùng số 164 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, lợi dụng sơ hở, đối tượng Hoàng Văn Hùng - nhân viên quán bia hơi trên đã lấy trộm số tiền 18.800.000đ của chị D.T.H (quản lý của quán) và bỏ đi.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 23/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hùng về hành vi Trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra đến nay xác định đối tượng Hoàng Văn Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không xác định được nơi ở.

Nếu phát hiện đối tượng Hoàng Văn Hùng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Điều tra viên Nguyễn Văn Hà - SĐT: 0904.292.456), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.