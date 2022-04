Cựu Phó Cục Thuế Bình Định xin nghỉ hưu sớm sau mất chức vụ chơi golf

Ngày 12/4, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Định xác nhận Tổng cục Thuế đang xem xét đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế của ông Nguyễn Công Thành (56 tuổi) - cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định, hiện là nhân viên Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Định. Ông Nguyễn Công Thành có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế, quy định tại điểm đ khoản 1 điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP. Ông Thành xin nghỉ ngay khi có quyết định kỷ luật và xin nhận hết khuyết điểm do mình gây ra. Hiện, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã báo cáo Tổng cục Thuế xin ý kiến, khi nào Tổng cục Thuế cho ý kiến thì giải quyết cho ông Thành nghỉ hưu theo đúng quy định. Trước đó, cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2021, ông Thành cùng ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, đã đến sân golf FLC tại Quy Nhơn, tiếp xúc với ca F0 mắc COVID-19 trong thời điểm mà thành phố Quy Nhơn đã có chỉ đạo dừng các hoạt động vui chơi trên phạm vi toàn thành phố, trong đó có hoạt động chơi golf . Sau đó, ông Nguyễn Công Thành bị miễn nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định do có vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 20/9/2021, Tổng cục Thuế cũng ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành. Nguyên nhân do ông Thành đã chơi golf trong lúc chính quyền địa phương ban hành lệnh cấm hoạt động này để phòng chống dịch COVID-19. Sau khi bị miễn nhiệm, ông Thành được đưa về làm nhân viên văn phòng của Cục Thuế tỉnh Bình Định. Trước đó, tháng 11/2019, ông Thành bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về những hành vi vi phạm khi đương chức Cục trưởng Cục thuế Bình Định. Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế Bình Định từ năm 2014 đến giữa năm 2019, ông Thành đã có những vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thuế; thiếu kiểm tra, giáo dục cán bộ, đảng viên, để cán bộ cấp dưới tham nhũng, vi phạm pháp luật. Những vi phạm của ông Thành là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân ông, Cục Thuế và Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đến mức phải xử lý kỷ luật. Giữa tháng 10/2019, ông Thành bị Bộ Tài chính kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Cục trưởng xuống làm Cục phó Cục Thuế Bình Định. >>> Mời độc giả xem thêm video Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện Tịnh Biên ăn nhậu lúc giãn cách. Nguồn: THDT

Ngày 12/4, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Định xác nhận Tổng cục Thuế đang xem xét đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế của ông Nguyễn Công Thành (56 tuổi) - cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định, hiện là nhân viên Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Định. Ông Nguyễn Công Thành có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế, quy định tại điểm đ khoản 1 điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP. Ông Thành xin nghỉ ngay khi có quyết định kỷ luật và xin nhận hết khuyết điểm do mình gây ra. Hiện, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã báo cáo Tổng cục Thuế xin ý kiến, khi nào Tổng cục Thuế cho ý kiến thì giải quyết cho ông Thành nghỉ hưu theo đúng quy định. Trước đó, cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2021, ông Thành cùng ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, đã đến sân golf FLC tại Quy Nhơn, tiếp xúc với ca F0 mắc COVID-19 trong thời điểm mà thành phố Quy Nhơn đã có chỉ đạo dừng các hoạt động vui chơi trên phạm vi toàn thành phố, trong đó có hoạt động chơi golf . Sau đó, ông Nguyễn Công Thành bị miễn nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định do có vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19. Ngày 20/9/2021, Tổng cục Thuế cũng ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định đối với ông Nguyễn Công Thành. Nguyên nhân do ông Thành đã chơi golf trong lúc chính quyền địa phương ban hành lệnh cấm hoạt động này để phòng chống dịch COVID-19. Sau khi bị miễn nhiệm, ông Thành được đưa về làm nhân viên văn phòng của Cục Thuế tỉnh Bình Định. Trước đó, tháng 11/2019, ông Thành bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về những hành vi vi phạm khi đương chức Cục trưởng Cục thuế Bình Định. Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế Bình Định từ năm 2014 đến giữa năm 2019, ông Thành đã có những vi phạm trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý thuế; thiếu kiểm tra, giáo dục cán bộ, đảng viên, để cán bộ cấp dưới tham nhũng, vi phạm pháp luật. Những vi phạm của ông Thành là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân ông, Cục Thuế và Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đến mức phải xử lý kỷ luật. Giữa tháng 10/2019, ông Thành bị Bộ Tài chính kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Cục trưởng xuống làm Cục phó Cục Thuế Bình Định. >>> Mời độc giả xem thêm video Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện Tịnh Biên ăn nhậu lúc giãn cách. Nguồn: THDT