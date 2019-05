Mỗi năm Việt Nam có trên 2.000 trẻ em đuối nước

Trên 2.000 trẻ đuối nước mỗi năm



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định ý nghĩa sự kiện này, nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng.

Theo Phó Thủ tướng, một năm cả nước có hàng nghìn người bị đuối nước, trong đó có trên 2.000 trẻ em. Ước tính cứ 100.000 người có 5,9 người chết do đuối nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam in dấu tay lên quả bóng thông điệp của chương trình.

Phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam là chủ điểm trong Tháng hành động quốc gia vì trẻ em 2019 cũng như là mục tiêu hàng đầu trong Chương trình quốc gia về phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em theo quyết định 234/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Chương trình này nằm trong khuôn khổ hỗ trợ hợp tác triển khai Phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam giữa Bộ Lao động thương binh xã hội và Quỹ từ thiện Bloomberg.

Phát biểu trong lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em 2019, Đại diện tổ chức từ thiện Bloomberg, Tổ chức vận động chính sách y tế Hoa kỳ cam kết: tổ chức cho 8.200 trẻ em từ 6-15 tuổi được học bơi an toàn và phòng chống đuối nước. 16.000 trẻ em sẽ được cung cấp các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

6 can thiệp, 4 chiến lược cụ thể

Theo báo cáo hàng năm của Bộ lao động – thương binh và xã hội, trong năm 2015, số trẻ em tử vong do đuối nước là 2.500 trẻ. Năm 2016 là 2.220 trẻ, năm 2017 là 2.035, và năm 2018 là 2.000.

Hơn 55% trẻ em tử vong do đuối nước sống ở trong các hộ gia đình nghèo, chủ yếu ở khu vực nông thôn. Trẻ em dưới 5 tuổi chiếm tỉ lệ tử vong do đuối nước cao nhất. Trẻ em ở nông thôn có nguy cơ bị đuối nước cao gấp 2 lần trẻ em ở thành thị.

Nguyên nhân chủ yếu gây đuối nước ở trẻ em: Một là Do tỉ lệ trẻ biết bơi và có kĩ năng an toàn trong mỗi trường nước thấp. Hai là hiếu sự giám sát của người lớn, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi. Và ba là môi trường sống xung quanh của trẻ còn tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ gây đuối nước.

Vừa qua, Bộ Lao động thương binh và xã hội đã chủ trì và triển khai bước đầu Dự án Phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt nam với các can thiệp trực tiếp tại 103 xã, 21 huyện thuộc 8 tỉnh do tổ chức từ thiện Bloomberg tài trợ đồng thời tiếp nhận Cẩm nang hướng dẫn Phòng chống Đuối nước của Tổ chức y tế thế giới với 6 can thiệp, 4 chiến lược cụ thể.

6 Can thiệp bao gồm: Làm rào để kiếm soát việc trẻ tiếp cận nguồn nước; tạo môi trường an toàn, tránh xa nguồn nước cho lứa tuổi mầm mon và là cơ sở có năng lực trông giữ trẻ; Dạy cho trẻ ở độ tuổi tiểu học kĩ năng an toàn trong môi trường nước; đào tạo người dân kỹ năng cứu hộ và sơ cứu; xây dưng và thực thi các quy định an toàn giao thông đường thuỷ; xây dưng khả năng chống chịu, quản lý rửi ro và các hiểm hoạ khác ở cấp độ địa phương và quốc gia.

4 chiến lược bao gồm: Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thực cho cộng đồng về đuối nước; Xây dựng kế hoạch quốc gia về an toàn trong môi trường nước; tăng cường hợp tác đa ngành và Tăng cường can thiếp phòng chống đuối nước thông qua việc thu thập số liệu và nghiên cứu được thiết kế chặt chẽ.