Quỹ từ thiện Bloomberg vào cuộc chống đuối nước ở trẻ em Việt Nam

Nhằm giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang kết hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Quyết định số 234/ QĐ-TTG phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020. Có tất cả 9 bộ, ngành sẽ cùng triển khai kế hoạch phòng, chống đuối nước trẻ em; triển khai dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em và các biện pháp giám sát trẻ, trông trẻ tại gia đình, cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu trong buổi lễ ra mắt chương trình hợp tác với Quỹ từ thiện Bloomberg.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu (GHAI) đang tổ chức triển khai Chương trình hợp tác về phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam trong 5 năm. Theo đó, Quỹ từ thiện Bloomberg sẽ hỗ trợ 2,4 triệu USD (hơn 55 tỷ đồng) cho hai năm đầu tiên của chương trình.

Trong chương trình này, quỹ từ thiện Bloomberg sẽ hỗ trợ tại 8 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Sóc Trăng. Bên cạnh đó, chương trình cũng tập trung hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, điều phối, phối hợp triển khai công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam.

MC Phan Anh sẽ đồng hành với chương trình chống đuối nước cho trẻ em tại Việt Nam cùng quỹ Bloomberg.

Chương trình hợp tác phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam sẽ bao gồm hai chương trình can thiệp: Hỗ trợ các biện pháp đảm bảo trông giữ trẻ an toàn đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi tại gia đình, cộng đồng và dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6-15 tuổi. Trước đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT cũng đã phát động Chương trình Bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em năm 2018. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động được triển khai trên khắp 63 tỉnh, thành phố từ tháng 5 tới tháng 8 năm 2018.

Mời quý độc giả xem clip Phòng tránh tai nạn đuối nước - Nguồn: Youtube.