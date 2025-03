Vấn đề pháp lý vụ cướp 2 triệu USD ở Tây Ninh

Công an tỉnh Tây Ninh đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với ba đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, quê Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, quê Bình Định) và Đào Xuân Lộc (SN 1991, quê Đồng Nai) về hành vi cướp tài sản.

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, người con trai biết cha mẹ vừa nhận khoản tiền 2 triệu USD nên cấu kết cùng Lộc, Tuấn Anh, Duy lên kế hoạch chiếm đoạt. Chiều 10/3, sau khi nắm được nơi gia đình cất tiền, nhóm này giả cảnh sát đến nhà nạn nhân tại tỉnh Tây Ninh, yêu cầu trình bày về nguồn gốc số ngoại tệ rồi "mời lên trụ sở công an làm việc".

Tưởng là cảnh sát thật, nạn nhân đồng ý, chuẩn bị đồ đạc để lên trụ sở công an chứng minh nguồn tiền là hợp pháp. Khi người này sơ hở, nhóm cướp đã lấy tiền rồi tẩu thoát. Nạn nhân trình báo sự việc với Công an Tây Ninh. Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã làm rõ kịch bản của nhóm cướp, đồng thời xác định những nghi can tham gia là Lộc, Tuấn Anh, Duy nên phát lệnh truy nã.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ việc chiếm đoạt tài sản rất manh động, táo tợn, thủ đoạn tinh vi và điều đáng chú ý: con trai nạn nhân là người khởi xướng, giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, theo quy định của pháp luật, nếu người nào bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính, đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự.

Còn nếu người nào thực hiện hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị xử lý về tội cướp tài sản theo Điều 168 BLHS hoặc tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều 170 BLHS tuỳ thuộc vào mức độ sử dụng vũ lực, thời điểm sử dụng vũ lực và mức độ đe doạ, sợ hãi của nạn nhân.

Còn trường hợp đối tượng lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân để lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác, sẽ bị xử lý về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại điều 173 BLHS. Nếu hành vi lợi dụng sơ hở của nạn nhân để nhanh chóng tiếp cận, chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát thì hành vi này sẽ bị xử lý về tội cướp giật tài sản theo Điều 171 BLHS.

Theo luật sư Cường, trong vụ việc này các đối tượng vừa có hành vi “gian dối”, vừa có hành vi “đe doạ”, “lén lút” vừa “nhanh chóng tẩu thoát” để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nạn nhân (2 triệu USD), có dấu hiệu của nhiều tội danh về tội phạm xâm phạm quyền sở hữu nên việc xác định tội danh trong trường hợp này cần thận trọng.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng, trong đó có những đối tượng đang bỏ trốn. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội, ý chí của các đối tượng, hành vi phạm tội trực tiếp chiếm đoạt tài sản của nạn nhân để xác định tội danh.

Điều đáng chú ý trong vụ án này là con trai của nạn nhân chính là người khởi xướng cho vụ việc, cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng đạo đức xã hội trong một bộ phận giới trẻ, ý thức coi thường pháp luật. Chỉ vì muốn chiếm đoạt thành quả lao động của người khác mà các đối tượng bất chấp cả đạo đức, bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng phạm tội, đồng thời sẽ tăng cường các giải pháp phòng ngừa, cảnh báo để ngăn chặn tình trạng các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết cũng như sơ hở của nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.