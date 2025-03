Bắt 3 nghi phạm trong vụ cướp 2 triệu USD ở Tây Ninh

Ngày 24/3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Đào Xuân Lộc (SN 1991, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (SN 1993, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) theo lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cướp tài sản. 3 đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai.

3 nghi phạm liên quan tới vụ án.

Trước đó, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ P.L.P. (ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) là kẻ đã tiếp tay cho 3 nghi can trên cướp tiền của mẹ ruột tại nhà riêng. Theo điều tra bước đầu, khi sống chung với gia đình, P. biết mẹ mình vừa nhận 2 triệu USD liền nảy sinh ý định chiếm đoạt. Ngày 10/3, P. gọi điện cho Lộc, Anh và Duy cùng 1 đối tượng khác đến nhà mình ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để dàn cảnh cướp tài sản.

Tại đây, các đối tượng giả danh là cảnh sát yêu cầu mẹ của P. giải trình và nộp lại 2 triệu USD mới nhận. Tiếp đó, nhóm đối tượng yêu cầu mẹ của P. thay đồ để lên trụ sở công an làm việc. Khi mẹ của P. đang trong phòng thay đồ thì ở bên ngoài, nhóm cướp lấy 2 triệu USD rồi lên xe tẩu thoát.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố 3 bị can về tội "Cướp tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 168, Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, do các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã.