Cựu thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới nói gì sau khi ra tay tàn độc?

Vy chia sẻ: “Tôi nói với bố mẹ, con bị thế này cứ để kệ con đi. Bố mẹ không phải chữa gì đâu, con chữa xong vết bỏng con sẽ cắt tóc lên chùa đi tu, con không dám yêu ai nữa”.

Thông tin về vụ việc thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới , thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trương Nam Hải về tội cố ý gây thương tích.