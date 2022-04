Khởi tố vụ án đốt nhà trọ ở Phú Đô khiến 1 người tử vong

Liên quan tới vụ phóng hỏa nhà trọ, ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Huỷ hoại tài sản” xảy ra tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm vào tối 31/3, khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương.

Trước đó, khoảng 19h ngày 31/3, căn nhà 6 tầng ở ngõ 60, tổ 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm xảy ra hoả hoạn. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng điều 7 xe cứu hoả và triển khai lực lượng dập cháy, tổ chức cứu nạn.

Hình ảnh từ camera an ninh, ghi lại cảnh Hải châm lửa đốt xe.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể nữ. Quá trình điều tra xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mai A. (SN 1997; ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội). Trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, chị A. làm tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sotatek. Qua khám nghiệm hiện trường và pháp y tử thi xác định, nạn nhân đang mang thai tháng thứ 2 và đang chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm trích xuất camera và phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ được nghi can gây ra vụ hoả hoạn trên là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993; HKTT tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Hải tại cơ quan Công an.

Sáng 1/4, khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Thanh Hải tại 614 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ (Hà Nội), các điều tra viên phát hiện Hải đang sinh sống cùng chồng và con trai 5 tuổi.

Theo lời khai của Trần Thị Thanh Hải, do bực tức vì nghi ngờ gia đình anh Chẩu Việt H. (SN 1994, ở huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, là bạn trai của Hải) ngăn cản chuyện tình cảm nên đối tượng đã lên kế hoạch mua xăng và diêm mang đến nơi anh Hoàng Công V. (SN 1990, cùng quê Tuyên Quang, là anh họ của H.) thuê trọ để phóng hoả đốt xe hòng trả thù.

Hành vi nguy hiểm của đối tượng Hải không chỉ khiến chị Nguyễn Thị Mai A. tử vong do ngạt khói mà còn làm 5 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu; 9 chiếc xe máy tại tầng 1 của căn nhà cháy rụi hoàn toàn, nhiều xe khác bị hư hỏng.

Video: Trần Thị Thanh Hải châm lửa đốt xe.

Đây không phải lần đầu cô gái này tìm cách níu giữ tình cảm của bạn trai bằng những cách cực đoan. Trước đây, Hải cũng từng đập phá đồ đạc, đốt laptop của bạn trai khi 2 người xảy ra mâu thuẫn. Được biết, cả hai vợ chồng nghi can này đều là nhân viên của 1 nhà hàng thuộc hệ thống Buffet nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội. Theo lời chồng của nữ nghi can này, anh ta không hề biết mối quan hệ tay ba giữa Hải và Chẩu Việt H.

Quá trình điều tra cũng xác định, dù đã có chồng con, nhưng cuối năm 2019, Trần Thị Thanh Hải có quan hệ tình cảm nam nữ với Chẩu Việt H. Đến cuối tháng 1/2022, Hải phát hiện gia đình anh H. ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân.

Từ đó Hải và anh H. nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Thậm chí lời khai của anh H. tại cơ quan công an cho thấy, Hải đã từng đến nhà trọ của anh H. đập phá và đốt 2 máy tính của anh và liên tục doạ chia tay.

Được biết, Trần Thị Thanh Hải kết hôn cùng anh H. (người tại địa phương) từ tháng 10 năm 2016. Năm 2017 thì sinh được 1 cậu con trai và cũng từ đây mâu thuẫn thường xuyên xảy ra khiến tình cảm 2 vợ chồng rạn nứt dẫn đến ly thân.