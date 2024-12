Bắt giữ 2 đối tượng truy nã rất nguy hiểm ở Hà Nam

Ngày 23/12, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Phủ Lý đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 2 đối tượng truy nã rất nguy hiểm theo Quyết định truy nã số 1495 và 1496/QĐTN-CQCSĐT ngày 11/12/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên về tội cướp tài sản: Lê Đức Anh, sinh năm 2003, HKTT: Tổ 1, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và Lữ Tuấn Tú, sinh năm 2006, HKTT: Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 27/7/2024, tại thành phố Hưng Yên, Lê Đức Anh và Lữ Tuấn Tú cùng thực hiện hành vi cướp tài sản của người dân trên địa bàn. Sau khi gây án, 2 đối tượng bỏ trốn đi nhiều tỉnh thành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã 02 đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 20/12/2024, khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thì bị Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Phủ Lý phát hiện bắt giữ.

Hiện Công an thành phố Phủ Lý đã làm thủ tục bàn giao 2 đối tượng cho Công an thành phố Hưng Yên để xử lý theo quy định của pháp luật./