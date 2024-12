Camera hành trình tố tội ác tên sát nhân ma lanh

Theo hồ sơ vụ án, một chiều đầu tháng 9/2024, bầu trời tối xám rả rích những cơn mưa báo hiệu cơn bão lớn sắp đổ bộ. Trực ban Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) bất ngờ nhận được trình báo của anh Tạ Đức N. về việc em vợ mình đã mất tích gần 2 ngày. Theo anh N, em vợ mình là Phạm Quang T. (trú tại Quốc Oai, Hà Nội) làm nghề lái xe dịch vụ. Sáng 7/9 anh T. lái xe ra khỏi nhà và từ đó mất liên lạc. Sau khi tìm kiếm, gia đình anh T. phát hiện chiếc ô tô của anh này được đỗ ở khu vực vắng vẻ tại địa phận huyện Phúc Thọ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngay lập tức, lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ chỉ đạo một tổ công tác xuống hiện trường. Chiếc xe ô tô màu đỏ cam của anh T. đỗ xiêu vẹo trên con đường bê tông sát tường bao UBND xã Sen Phương (cũ). Quan sát kỹ, công an nhận thấy chiếc xe rất bẩn, nhiều bộ phận bết bát bùn đất dù lúc đó đường sạch sẽ, khô thoáng. Dường như trước khi đỗ ở đây, chiếc xe đã va quệt hoặc sa lầy ở khu vực đất bùn nhão. (Cơ quan công an an khám nghiệm chiếc xe tang vật vụ án) Anh T. chủ xe, theo người nhà cho biết, tính tình lành hiền, không ham chơi hay có biểu hiện khuất tất gì. Việc anh đi làm, đón khách rồi đột ngột mất tích, điện thoại tắt máy gần 2 ngày là rất bất thường. Công tác rà soát ngay lập tức được tiến hành. Đến khoảng 18h cùng ngày, khi tới khu vực bờ sông Đáy, sát với khu sinh thái Cẩm Đình (Hiệp Thuận, Phúc Thọ) công an phát hiện bên mép sông có đám cây được đắp vội. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi lật những đám cây lên, thi thể anh T. nằm ở dưới, sát mép sông và đang bắt đầu phân hủy. Lúc ấy trời mưa rất to, gió giật mạnh, khu vực phát hiện tử thi là một dự án đã bỏ hoang nhiều năm không ai qua lại. Nạn nhân nằm ở mép bờ sông, trong tư thế úp mặt xuống nước, ở trên phủ cành cây, gần như lẫn với những bụi cây ven đó. (Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân) Khi đưa thi thể lên, công an không phát hiện dấu hiệu bị tác động ngoại lực. Do nạn nhân bị ngâm nước lâu nên mọi dấu vết trở nên mơ hồ. Tuy nhiên, đây chắc chắn là một vụ án mạng. Công tác điều tra của Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn bởi thời điểm anh T. bị sát hại trùng với lúc cơn bão Yagi đổ bộ. Trời mưa lớn cũng phần nào xóa đi những gì hung thủ vô tình để lại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua kiểm tra camera hành trình, công an phát hiện hình ảnh một người đàn ông lạ mặt đứng trước đầu xe. Người này rõ ràng không phải anh T. và đang gọi nhờ người cứu hộ xe bị sa lầy. Tiến hành rà soát, công an nhận được nguồn tin, tại nhà nghỉ trên địa bàn Phúc Thọ có người đàn ông đi bộ trong mưa tới thuê phòng nghỉ. Người này mang nhiều đặc điểm giống kẻ đã được camera hành trình trên xe nạn nhân T. ghi lại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Duy Phương (SN 1983, trú tại Thạch Thất, Hà Nội). Thời gian gần đây, Phương đang vướng phải nợ nần tiền bạc. Qua xác minh, công an phát hiện Phương đang có mặt tại Cao Bằng. Ngay sau đó lại có thông tin đối tượng vòng về Hà Nội. Căn cứ những tài liệu thu thập được, Công an Hà Nội có đủ bằng chứng về việc Phương liên quan đến cái chết của anh T. Phương bị bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, đối tượng khai do ham cờ bạc nên nảy sinh ý định cướp ô tô bán lấy tiền trả nợ và quyết định chọn thời điểm bão Yagi đổ bộ để gây án vì nghĩ rằng mưa bão sẽ xóa mọi dấu vết. Phương thuê anh T. chở đi lòng vòng, lợi dụng thời điểm anh T. mất cảnh giác đã siết cổ nạn nhân bằng một sợi dây dù. Thấy nạn nhân tử vong, Phương kéo thi thể anh T. đặt nằm trên ghế sau rồi điều khiển xe đi lòng vòng, tìm địa điểm vắng để phi tang xác. Khi đến khu vực Dự án sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận, thấy khu vực này vắng vẻ, Phương rẽ vào khu đường đất thì xe bị sa lầy, ắc quy hết điện. Phương lục túi của nạn nhân và lấy được khoảng 3 triệu đồng. Sau đó, Phương kéo thi thể anh T. xuống mép nước bờ sông Đáy và lấy cành lá che đậy. Sau khi xe được kéo ra khỏi bãi lầy, Phương lái xe đi lòng vòng để tìm chỗ giấu, nhưng khi đến đường liên xã Phụng Thượng - Long Xuyên thì lại bị sạt bánh xuống ruộng. Khoảng 10h ngày 8/9/2024, Phương thuê người kéo ô tô lên rồi lái đến thôn 14 xã Sen Phương đỗ rồi đi mua 5 lít xăng định đốt xe phi tang. Nhưng từ xa, Phương nhìn thấy lực lượng công an đã phát hiện ra chiếc xe tang vật nên bỏ trốn lên Cao Bằng để tẩu thoát nhưng bất thành. >>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội.

