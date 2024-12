Nhiều trường đại học dự kiến sẽ có thay đổi tổ hợp xét tuyển

Năm 2025, lứa thí sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thi tốt nghiệp THPT. Theo quy định, thí sinh thi hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn lựa chọn trong 9 môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ. Từ đó, trong tuyển sinh Đại học sẽ có ít nhiều thay đổi với việc xuất hiện những tổ hợp mới, có cả môn Công nghệ, Tin học...

Với số môn và cách chọn như trên sẽ tạo ra 36 tổ hợp có thể dùng để tuyển sinh đại học. Để phù hợp với việc đổi mới trong số môn thi, hình thức thi, nhiều trường đại học đã có điều chỉnh về tổ hợp xét tuyển.

Thông tin về phương án tuyển sinh của Trường Đại học Thương mại năm 2025, ông Nguyễn Quang Trung - Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh cho biết, chỉ tiêu xét tuyển và các phương thức xét tuyển vẫn tương tự như các năm trước, không có biến động nhiều. Tuy nhiên, trường sẽ có sự điều chỉnh ở các tổ hợp xét tuyển để phù hợp với quy chế và bổ sung một số tổ hợp để tạo điều kiện cho học sinh.

Ảnh minh hoạ (báo BG)

Theo ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, từ năm 2025, trường Đại học Kinh tế - Luật ( Đại học Quốc gia TP HCM không còn xét tuyển bằng tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh).

Cụ thể, Trường dùng hai tổ hợp truyền thống là A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn), bổ sung thêm hai tổ hợp mới gồm Toán, Tiếng Anh, Tin học và Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật

Trường Đại học Công Thương TP HCM thông báo xét tuyển thêm 5 tổ hợp mới năm 2025, trong đó có 4 tổ hợp khối C, gồm: C00 (Văn, Sử, Địa), C01 (Văn, Toán, Lý), C02 (Văn, Toán, Hóa), C14 (Toán, Văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật), chủ yếu thuộc nhóm ngành Luật, Quản trị kinh doanh, Khách sạn. Đây là lần đầu tiên trường Đại học Công thương TP HCM xét tuyển khối C.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông cho biết, việc lựa chọn các tổ hợp môn xét tuyển đa dạng sẽ giúp thí sinh linh hoạt hơn trong quá trình đăng ký vào trường, tạo điều kiện cho các thí sinh có nền tảng về khối C tiếp cận nhiều ngành, nghề của trường. Đồng thời, giúp Trường chọn lọc được các sinh viên có năng lực và nền tảng phù hợp với từng ngành học. Ngoài ra, trường cũng thêm tổ hợp khác gồm ba môn Toán, Tin học và tiếng Anh. Đây cũng là tổ hợp lần đầu xuất hiện, do chương trình giáo dục phổ thông mới có môn Tin học. Trường dùng tổ hợp này để xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin và Khoa học dữ liệu.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ra thông báo, mùa tuyển sinh 2025 trường dự kiến bổ sung một số tổ hợp mới phù hợp với chương trình phổ thông 2018, gồm: A0C (Toán, Vật lý, Công nghệ), A0T (Toán, Vật lý, Tin học), B0C (Toán, Hóa học, Công nghệ), D0C (Toán, tiếng Anh, Công nghệ), D0G (Toán, tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật).

Cũng từ năm 2025, thí sinh xét học bạ vào trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phải kết hợp điểm thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy, chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi, thay vì sử dụng điểm học bạ độc lập như các năm trước.