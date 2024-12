Bắt đối tượng dùng dao đe dọa cướp tài sản ở Hà Nội

Ngày 23/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ đối tượng Trần Đình Minh (SN: 2005, HKTT: phường Ninh Nhất, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Trần Đình Minh.

Chiều 19/12/2024, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của anh D. (SN 2005, HKTT: Sóc Sơn, Hà Nội) về việc bị một đối tượng dùng dao đe dọa cướp điện thoại, xe máy và tiền. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận Bắc Từ Liêm đã huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp trinh sát, nghiệp vụ tổ chức rà soát, truy bắt đối tượng. Chỉ sau gần 2 giờ, lực lượng đã bắt giữ được đối tượng gây án là Trần Đình Minh.

Tại cơ quan Công an, Minh khai nhận do không có tiền để trả tiền thuê trọ nên này sinh ý định tìm kiếm các lái xe công nghệ để cướp tài sản và đã gây ra vụ cướp tài sản của anh D. Hiện, Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.