Đọc gì hôm nay (23/11): Truy bắt sát thủ giết người dã man ở Hải Phòng

1. Truy bắt sát thủ giết người dã man ở Hải Phòng



Anh H. bất ngờ bị Toàn đâm từ phía sau. Ảnh minh họa

Sáng 23/11, Công an quận Kiến An (TP.Hải Phòng) cho biết đang tập trungđâm chết anh Lê Trung H. (SN 1976) trú tại xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng).Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 22/11, tại đường Trần Nhân Tông (địa phận phường Nam Sơn, quận Kiến An), anh H. đã bị một đối tượng tên Toàn (chưa rõ lai lịch) đâm bất ngờ từ phía sau lưng làm đứt động mạch phổi, mất máu và tử vong.