Dự báo thời tiết 23/11: Bão số 9 đổ bộ, nhiều tỉnh có nguy cơ lũ quét

19h tối qua, vị trí tâm bão số 9 (bão Usagi) ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực đảo Song Tử Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19h hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Tới 19h ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 11,1 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền khu vực Nam Trung Bộ - Đông Nam Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19h ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ-Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, từ khoảng ngày 24-26/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất to (300-500mm/đợt); Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to (100-200mm/đợt).

Từ ngày 24-27/11 trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên được cảnh báo xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên khả năng ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên.

Miền Bắc có nơi lạnh 12 độ

Không khí lạnh hiện đã ảnh hưởng đến hầu hết đến nhiệt độ tại các nơi ở Trung Trung Bộ.

Hôm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 26-28 độ.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét với nền nhiệt thấp nhất từ 15-18 độ, tới trưa chiều hửng nắng song mức nhiệt cũng không vượt quá 25 độ.

Tại Hải Phòng ban ngày trời có nắng, nhiệt độ thấp nhất 15 độ, cao nhất là 26 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16-19 độ, cao nhất có nơi trên 25 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất là 22 độ, cao nhất phổ biến từ 28-31 độ.

TP Nha Trang có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất 24 độ, cao nhất 29 độ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng, tới chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ về đêm ở khu vực Tây Nguyên mức 18 độ, ban ngày tăng nhanh ở ngưỡng 30 độ.

Còn ở Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất là 23 độ, cao nhất dao động từ 31 – 34 độ, trong đó tại TP.HCM và Cần Thơ 33 độ.