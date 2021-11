Cờ bạc càng cấm càng nở rộ, có nên hợp pháp hóa?

Mới đây, Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) đã tạm giữ Phạm Công Anh (42 tuổi, quê Lạng Sơn) cùng 13 nghi phạm để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Phạm Công Anh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc có quy mô giao dịch tổng số tiền trên 14.000 tỷ đồng.



Đầu tháng 11/2021, Phòng 4 Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng trên Internet do Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên, 37 tuổi, ở Hà Nội) cầm đầu. Chỉ từ 19/4 đến nay, tổng số tiền do người đánh bạc đặt cược là hơn 1,1 tỷ euro (tương đương trên 30.000 tỷ đồng).

Cách đó ít ngày, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đánh sập đường dây đánh bạc "khủng" do Trần Tuấn Thành (SN 1988, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng đồng phạm tổ chức có đến hàng triệu tài khoản, đại lý trong nước và nước ngoài với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng 14.000 tỷ đồng vừa bị bắt giữ.

Có nên hợp pháp hóa đánh bạc?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đưa ra đề xuất để hạn chế vấn nạn đánh bạc trái phép, đó chính là mở rộng đánh bạc hợp pháp.

“Cần mở rộng các hình thức đánh bạc hợp pháp, có sự quản lý của nhà nước để thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch, mở rộng sân chơi có sự quản lý của nhà nước đối với hoạt động này” - luật sư Cường nêu ý kiến.

Theo luật sư Cường, nhiều quốc gia đã thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch bằng cách phát triển các loại hình giải trí trong đó có đánh bạc, việc đánh bạc tập trung trong các casino có sự quản lý của nhà nước sẽ làm gia tăng những lợi ích như thu hút đầu tư, thu hút du lịch, mang lại nguồn lợi cho quốc gia.

Một số quốc gia cũng cho phép công dân nước mình được phép đánh bạc trong những giới hạn nhất định như quy định về độ tuổi, tiêu chuẩn, điều kiện để kiểm soát tình hình, hạn chế những tác động tiêu cực của hoạt động này.

“Đánh bạc trái phép tác động tiêu cực đến tâm lý, sức khỏe, tài sản của người chơi, có thể gây ra các hệ lụy xã hội như cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, trộm cấp tài sản, cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Người thua bạc có thể tự tử, đi cướp tài sản, trộm cắp hoặc thực hiện các hành vi tiêu cực. Thực tế rất nhiều tiền từ Việt Nam đã chuyển ra nước ngoài để thực hiện các hành vi đánh bạc, các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng xuất hiện nhiều. Bởi vậy, việc mở rộng các hoạt động đánh bạc hợp pháp, có sự quản lý của nhà nước sẽ hạn chế được những hệ lụy tiêu cực từ việc này” - luật sư Cường nêu ý kiến.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Hợp thức hóa đánh bạc, cần điều kiện gì?

Trung tá công an - Chuyên gia phân tích tội phạm học Đào Trung Hiếu, việc hợp thức hóa đánh bạc là một ý kiến cũng rất đáng lưu tâm. Vừa qua chúng ta cũng đã có một Nghị định thí điểm cho kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

“Thực tế đời sống xã hội hiện nay, hoạt động cờ bạc, đánh bạc trên mạng được thua bằng tiền, lợi dụng sự phát triển của công nghệ cao, của khoa học kỹ thuật trên nền tảng mạng Internet diễn biến hết sức phức tạp. Chúng ta chảy máu một nguồn ngoại tệ vô cùng lớn. Do vậy, ý kiến xem xét về việc cho đánh bạc hợp pháp ở một mức độ nào đó cũng là rất đáng lưu tâm” -trung tá Đào Trung Hiếu nếu ý kiến.

Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích tội phạm học Đào Trung Hiếu, để triển khai việc hợp thức hóa cờ bạc cần phải làm rất nhiều việc như điều tra xã hội học, đánh giá về mức độ tác động của việc này đối với xã hội như thế nào?

Trung tá Đào Trung Hiếu.

“Có những lợi ích, chúng ta có thể nhìn thấy nếu cho phép đánh bạc ở một mức độ nào đó như quản lý được hoạt động này, ngăn chặn được việc chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài. Hiện nay, chúng ta không cho phép nhưng cờ bạc vẫn diễn ra và chúng ta liên tục bị giật mình với những con số của các đường dây tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng như vụ 30.000 tỷ, 14.000 tỷ, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ như vừa qua. Nếu như chúng ta không có những khung pháp lý điều chỉnh về lĩnh vực này để quản lý, đương nhiên các đối tượng sẽ đánh bạc với các nhà cái ở nước ngoài và chúng ta thất thu” - trung tá Hiếu cho biết.

Theo trung tá Đào Trung Hiếu, nếu hợp pháp hóa đánh bạc, phải tính toán các vấn đề liên quan đến xã hội, các hệ lụy phát sinh về an ninh trật tự.

“Nhu cầu được, thua bằng tiền là nhu cầu có thật của con người. Thực tế có rất nhiều người ham. Nhưng nếu hợp pháp hóa cũng dẫn đến nhiều hệ lụy như nhiều người khuynh gia bại sản, tan nát gia đình và các tội phạm phát sinh khác như một đối tượng thua bạc sẵn sàng giết người, cướp tài sản, lừa đảo… để có tiền đánh bạc. Đó là tính hai mặt của vấn đề mà chúng ta phải cân nhắc kỹ.Nếu cho phép thì cho phép đến đâu, ở mức độ nào, cơ chế quản lý ra sao? Đây là vấn đề xã hội rất lớn, phải tính toán, xem xét một cách thận trọng, cần có lộ trình, thí điểm đánh giá tác động đối với xã hội, cần có sự nghiên cứu của các ngành chức năng” - trung tá Hiếu nêu ý kiến.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, để đấu tranh, kiểm soát với tội phạm công nghệ cao, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng internet, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, cơ chế chính sách, giải pháp về pháp luật, công nghệ về nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, giải pháp về nhân lực và phương tiện vật chất kỹ thuật. Cụ thể, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; tạo công ăn việc làm, mở rộng cơ hội thu nhập cho người lao động để giảm bớt những hiện tượng "nhàn cư vi bất thiện", lao vào các trò chơi, các hình thức đánh bạc trái phép trên mạng internet; Quản lý các hoạt động kinh doanh, các trò chơi game trên mạng internet, đặc biệt là các trò chơi có cá cược, ăn thua; Từng bước công nhận tiện điện tử, quản lý tiền điện tử và quản lý tốt hơn nữa các phương tiện trung gian thanh toán; kiện toàn và bổ sung lực lượng cho các đơn vị quản lý trên không gian mạng cũng như các lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao để tăng cường khả năng phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng nói chung, hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép nói riêng; Kêu gọi, huy động trách nhiệm toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện ra các đối tượng có các nguồn thu nhập bất chính, bất thường. Với các đối tượng đột nhiên có nhiều tài sản, chi tiêu hoang phí mà không có nghề nghiệp rõ ràng thì cần phải xác minh làm rõ và có thể đó là biểu hiện của các đối tượng cầm đầu các đường dây tổ chức đánh bạc; Đồng thời, cần hợp tác quốc tế sâu rộng, mạnh mẽ, thường xuyên hơn nữa, đặc biệt là hợp tác về tư pháp trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

