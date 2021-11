Hành trình phá án: Phát súng oan nghiệt để 75 lỗ trên mặt Công an viên

Theo hồ sơ vụ án, Chè Văn Cu và Chè Văn Sung là anh em ruột (cùng trú tại thôn Phiên Mựt, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Sơn La) thường xuyên mua bán ngô cho nhau. Đến đầu năm 2010, Sung mua chịu ngô của em trai, Cu đồng ý cho anh nợ tiền. Tuy nhiên, số tiền nợ cứ lần lượt bị Sung khất lần. Nhiều lần đòi không được, Cu bức xúc đến nhà anh trai gây sự và bắt nợ chiếc xe máy Trung Quốc. (Ảnh minh họa) Hai anh em lời qua tiếng lại, Công an xã phải đứng ra giải quyết. Anh Lường Văn Q. và tổ công tác của Công an huyện Quỳnh Nhai đã tiến hành thu giữ chiếc xe Cu chiếm đoạt của Sung. Sau đó Chè Văn Cu đã bị xử lý, trả lại xe máy cho anh trai nhưng Sung nhất quyết không nhận. Chiếc xe Sung mua với giá 4 triệu đồng từ năm 2006 nhưng anh ta bắt em trai mình phải trả 9 triệu đồng. Thấy điều này quá vô lý, Chè Văn Cu không chấp nhận. Sau sự việc này, gia đình Sung đã từ mặt anh ta. Chè Văn Sung sau đó đã bán đất, bỏ nhà ra đi và tỏ ra rất căm tức người đứng ra giải quyết tranh chấp là anh Lường Văn Q. đồng thời cũng là anh họ của Sung. Khoảng 14h chiều 11/3/2014, khi đang chăn trâu tại khu vực Na Hua Ta, thuộc bản Phiên Mựt, xã Mường Giôn (huyện Quỳnh Nhai, Sơn La), cháu Lường Văn Tuấn, người bản Phiên Mựt, nghe thấy tiếng nổ chát chúa. Nghĩ rằng có người đang săn thú nên Tuấn đã chạy đến khu vực có tiếng súng. Khi vừa đến nơi, Tuấn hoảng hốt thấy một người đàn ông nằm trên vũng máu ngay vệ đường. Hoảng sợ, cậu bé chạy về bản gọi người lớn đến cứu. (Ảnh minh họa) Khi mọi người vừa chạy đến nơi, ai nấy đều bàng hoàng khi biết người đàn ông nằm trên vũng máu chính là anh Lường Văn Q. (SN 1968, trú tại Phiên Mựt, Mường Giôn, Quỳnh Nhai), Công an viên của xã. Mọi người nhanh chóng đưa anh Q. đến cấp cứu tại trạm Y tế xã Mường Giôn, sau đó chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai nhưng do vết thương quá nặng, anh Q. đã tử vong. (Ảnh minh họa) Cái chết của anh Q. đã gây hoang mang cho cả bản Phiên Mựt, bởi thường ngày anh Q. là một cán bộ Công an xã mẫn cán, đã giải quyết rất nhiều vụ việc, giữ gìn trật tự an ninh trong bản. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Mường Giôn, Công an huyện Quỳnh Nhai đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La. Kết quả khám nghiệm cho thấy, vùng đầu, mặt dính nhiều máu khô, mắt phải bầm tím xung quanh, nửa đầu ngoài vùng má có nhiều lỗ thủng từ ngoài vào trong tổng số là 75 lỗ.... nơi anh Q. bị bắn chết cách bản Phiên Mựt 1km về phía Bắc, trên con đường mòn đi lại của dân. Cách vị trí anh Q. bị bắn về phía Tây 48m có một túi thổ cẩm giấu trong bụi rậm, trong có 1 đèn pin, 1 túi cơm tẻ, 1 gói mì tôm và 1 con dao gấp, cách đó khoảng 3m có một ống hút thuốc lào tự chế bằng vỏ chai nhựa, nghi là của hung thủ để lại. Vụ án nhằm vào Công an viên, xảy ra tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), huyện Than Uyên (Lai Châu) gây hoang mang dư luận. Ngay sau khi xảy ra án mạng, ban chuyên án đã xác minh hàng trăm đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn. Qua đó, nổi lên nghi can số 1 là Chè Văn Sung (SN 1971, trú cùng bản với nạn nhân), Sung có mâu thuẫn với anh Q. bởi anh Q. đã đứng ra giải quyết vụ tranh chấp tài sản giữa Sung và em trai hắn trước đó. Đặc biệt, trước thời điểm anh Q. bị sát hại, một số người dân bản đã thấy Sung bán lợn, thu gom tiền bạc và khoác lên người chiếc túi thổ cẩm đi làm thuê, sau đó đã biến mất khỏi địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định Chè Văn Sung chính là hung thủ gây án. Đồng thời cơ quan CSĐT Công an Sơn La đã ra thông báo truy tìm đối tượng Sung. Bản thân Sung là người thông thuộc đường rừng nên các trinh sát đã rất vất vả khi truy tìm hành tung của y, mọi dấu vết của Sung biến mất hoàn toàn. Thậm chí, ban chuyên án đã phải tiến hành kiểm tra tại 7 khu vực giáp ranh các bản Khóp, bản Giôn, bản Huổi Tèo có đông dân đến dựng nhà; đồng thời huy động cả Đội chó nghiệp vụ tổ chức giám biệt nguồn hơi và sử dụng chó nghiệp vụ để xác minh, truy tìm hung thủ tại hiện trường. Tuy nhiên, hành tung của Sung vẫn bặt vô âm tín. Kiên trì từ manh mối nhỏ nhất, thế nhưng đã 20 ngày trôi qua, mặc dù bao quát tất cả các ngả đường, các bản có người thường xuyên qua lại nhưng tin tức về nghi can vẫn mất hút trong những cánh rừng già. Đêm 2/4/2014 người dân thông báo gặp một người đàn ông có đặc điểm giống đối tượng Sung ở khu vực bản Nậm Khăn 2, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên (Lai Châu) hỏi đường đi xã Nậm Sỏ và hỏi xem có chỗ nào thuê bốc vác, cuốc nương không thì chỉ cho anh ta. Phương án siết chặt vòng vây được các lực lượng tiến hành. Từ 5h sáng 3/4/2014, các mũi công tác bắt đầu tiến về khu vực xã Nậm Sỏ. Tuy nhiên, do đây là địa bàn rừng núi, rất khó xác định vị trí nên tổ công tác đã phải hết sức bí mật tiếp cận mục tiêu. Đến sáng ngày 4/4, phát hiện đối tượng Sung đang làm thuê cho một người dân ở bản Ui Dao, Nậm Sỏ (Tân Uyên, Lai Châu), các mũi trinh sát đã bao vây mảnh nương giữa bìa rừng, nơi Sung làm thuê. Trong vai người đi tìm trâu, Công an đã tiếp cận đối tượng, bất ngờ quật ngã hắn xuống đất. Tên Sung điên cuồng chống trả, tuy nhiên, các mũi trinh sát đã ập đến tóm gọn tên hung thủ tàn độc. Tại cơ quan Công an, Sung khai nhận ngay sau khi giết hại anh Q., Sung hoảng sợ chạy vào rừng trốn, số tiền đem theo quá ít nên hắn chỉ tiêu xài một vài ngày đã hết. Để tiếp tục trốn chạy, hắn men theo các con đường rừng. Trong 21 ngày lẩn trốn, Sung đã phải ăn cả rau rừng để sống, đêm đến ngủ ngay tại rừng để tránh bị phát hiện. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả?. Nguồn: ANTV.

