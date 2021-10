Đường dây đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội được vận hành ra sao?

Ngày 4/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã triệt phá thành công chuyên án " Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" bắt giữ 18 đối tượng liên quan ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong hệ thống của Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhóm đối tượng được trả lương thấp nhất là nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách, nhưng cũng lên tới 25 triệu đồng/tháng. Còn những người viết phần mềm cho Thành như Vũ Tiến Duy (SN 1989, trú quận Nam Từ Liêm) và Bùi Nhật Anh (SN 1993, trú quận Hoàn Kiếm) có thể lên tới 300 triệu đồng/tháng. Còn tiền vào tài khoản của "ông trùm" Nguyễn Minh Thành thì không ai thống kê được, kể cả chính "ông trùm". Thậm chí, những đối tượng trong đường dây, được giao nhiệm vụ đi rút tiền từ các cây ATM có… rút thêm một vài trăm triệu bỏ túi cá nhân thì "ông trùm" cũng không biết vì số tiền quá lớn trong tài khoản không khiến anh ta quan tâm. Theo tài liệu của cơ quan Công an, muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua "SUM" của SUMVIP, mua "VUA" của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo). Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Theo đó, đối với các mã thẻ nạp viễn thông, Thành sẽ giao cho một đối tượng phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt. Đỗ Đức Anh (SN 1998, ở Quảng Ninh) – đối tượng duy nhất bị khởi tố tội danh đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, là người cung cấp sim 0 đồng để nhóm đối tượng nạp tiền, bán cho người chơi. Khi có sim, Nguyễn Xuân Trường (SN 1995, ở Nam Định), theo chỉ đạo của Nguyễn Minh Thành đã lên mạng tìm mua 1 phần mềm (tool) có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ do Thành cung cấp vào các sim 0 đồng. Trường đã thuê thêm 4 người cùng quê, hàng ngày hướng dẫn các đối tượng trên cắm các sim 0 đồng vào các khay đọc thẻ, kết nối với máy chủ của Thành, nạp tiền game tùy theo hạn mức từ 500.000 đến 1 triệu đồng; tổng hạn mức thẻ được nạp vào là từ 300 triệu đồng đến 600 triệu đồng/ngày. Sau đó Trường chuyển những sim đó lại cho Đỗ Đức Anh. Đức Anh nhận sim giao lại cho các đại lý nhỏ hơn để hưởng lợi % giá trị chênh lệch, sau đó chuyển lại thanh toán tiền mặt các lô sim theo giá đã thỏa thuận. Với số tiền nạp qua ví điện tử Viettel Pay, Thành chuyển thành các mã rút tiền với hạn mức mỗi mã là 10 triệu đồng. Sau đó giao cho Nguyễn Đức Nam (SN 1989, trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và Dương Vũ Hoàng (SN 1992, trú thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) đi rút tiền mặt tại các cây ATM. Mỗi lần rút từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng. Số tiền từ ví điện tử Momo thì Thành chủ yếu giữ lại và dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Nhóm bị can bị, khởi tố, tạm giam tội danh tổ chức đánh bạc gồm Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành. Đỗ Đức Anh là bị can duy nhất bị khởi tố, tạm giam về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Công an Nam Từ Liêm cũng ra quyết định khởi tố 7 bị can tội danh đánh bạc và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm này; tiếp tục điều tra xác minh, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn. >>>>> Xem thêm video: Hà Nội: Thu giữ 13 xế hộp hạng sang trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Nguồn: VTV 24.

