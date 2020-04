COVID-19: Chiếu bạc xuất hiện từ rừng phòng hộ tới hầm bí mật

Xây hầm bí mật để đánh bạc giữa đại dịch COVID-19: Ngày 16/4, Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm cờ bạc có thủ đoạn hết sức tinh vi. Địa điểm đánh bạc là một căn hầm bí mật được xây giữa khu đồi vắng, ngụy trang kín mít bằng đất đồi, tại địa bàn xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô. Bên trong căn hầm có khu vệ sinh để những người đánh bạc khi đã vào bên trong thì tuyệt đối không được ra ngoài trong thời gian đánh bạc. Nhằm tránh sự phát hiện, các con bạc sẽ để phương tiện giao thông rải rác ở nhiều nơi khác nhau, là những khu vườn kín đáo. Đường vào hầm bí mật heo hút với hệ thống cửa ra vào ba lớp kiên cố bằng sắt thép. Tại thời điểm đột kích, công an bắt quả tang 27 người đều là nam giới, trong đó có 24 người trú tại địa bàn huyện Sông Lô, ba người trú tại huyện Lập Thạch đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ gồm hơn 57 triệu đồng, một xe ô tô, 11 xe mô tô các loại và các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Theo lãnh đạo Công an huyện Sông Lô, kết quả điều tra ban đầu xác định người cầm đầu tổ chức ổ nhóm đánh bạc là Nguyễn Xuân Trường (40 tuổi, trú tại xã Đồng Thịnh). Trường đã rất kỳ công xây dựng một địa điểm đánh bạc kiên cố với mục đích tổ chức đánh bạc lâu dài. Tuy nhiên, ổ nhóm đánh bạc đã bị triệt phá chỉ sau gần một tuần từ khi đi vào hoạt động. Tụ tập đánh bạc trong mùa cách ly xã hội phòng dịch COVID-19: Ngày 15/4, Công an thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 người về hành vi đánh bài ăn tiền gồm: Nguyễn Thanh Tâm (40 tuổi), Hứa Thị Nhi (40 tuổi), Lư Kim Nương (35 tuổi), Đỗ Văn Khang (19 tuổi) và Hồ Xuân Hiếu (24 tuổi; cùng ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải), mỗi người bị phạt với số tiền 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, 5 người trên còn bị phạt bổ sung 200.000 đồng mỗi người do không đeo khẩu trang; đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm tụ tập đông người và đánh bài ăn tiền, nếu tái phạm sẽ bị truy tố trước pháp luật. Ngày 14/4, lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang 5 người nói trên đang tụ tập đánh bài ăn tiền tại quán cà phê do ông Lê Văn Phúc (63 tuổi, ở ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên chiếu bạc có số tiền gần 2,5 triệu đồng, 4 chiếc điện thoại di động. Điều đáng nói là trong khi các địa phương đang thực hiện nghiêm theo tinh thần Chỉ thị số 16 về cách ly xã hội để phòng dịch Covid-19 còn không ai đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 theo quy định thì nhóm này ngoài tụ tập đánh bài còn không đeo khẩu trang. 18 con bạc sát phạt nhau trong rừng phòng hộ giữa dịch COVID-19: Khoảng 17h ngày 9/4, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Nam đột kích rừng phòng hộ thuộc khu vực hồ Phú Ninh (giáp ranh giữa huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ) và bắt quả tang đám đông đang đánh xóc đĩa. Lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, khu vực lòng hồ rộng nên các con bạc đua nhau tháo chạy khi phát hiện lực lượng chức năng. Tuy nhiên, công an tổ chức chốt chặn và truy bắt 41 người (trong đó có 10 nữ). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 400 triệu đồng, 49 xe máy, 6 ô tô... Qua điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc này do Trần Tuyết Băng Sơn (34 tuổi, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) cùng một số kẻ khác tổ chức. Các con bạc đến chơi phải nộp cho Sơn 200 nghìn đồng/giờ. Số tiền tham gia cá cược tại sòng bạc từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng/ván. “Quý bà” tụ tập đánh bạc trong lúc đang phòng chống dịch COVID-19: Khoảng 15h30 ngày 10/4, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) phối hợp Công an xã Tân Lý Tây ập vào kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Duyên (67 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành), bắt quả tang 18 người (trong đó có 13 nữ) đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền. Bị phát hiện, nhiều người đang đánh bạc bỏ chạy thoát thân nhưng công an đã kịp thời bắt giữ 18 người, trong đó có một phụ nữ đã nhanh chân chui vào tủ quần áo để trốn. Tại hiện trường, tang vật thu giữ gần 180 triệu đồng, 13 bộ bài tây, 15 ĐTDĐ, 8 xe máy. Vụ việc đánh bạc đang được Công an H.Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý. Triệt xóa 2 tụ điểm lắc tài xỉu, đánh bạc trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19: Khoảng 21h40, ngày 9/4, tại tổ 11, ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Chợ Mới (An Giang) phối hợp Công an xã Kiến An bắt quả tang 25 đối tượng đang lắc tài xỉu ăn tiền. Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ trên 86 triệu đồng, 18 hộp xí ngầu, 21 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác liên quan việc đánh bạc. Trước đó, khoảng 14h30 phút, ngày 8/4, tại tổ 22, ấp long Hòa 2, xã Long Điền A, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Chợ Mới đã bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bài 3 lá ăn tiền, với tang vật thu giữ trên 15 triệu đồng, 5 bộ bài tây 52 lá và 11 điện thoại di động và nhiều tang vật khác liên quan đến đánh bạc. >>> Xem thêm video: Bắt nhóm đánh bạc giữa mùa dịch COVID-19. Nguồn: VTC 9.

Xây hầm bí mật để đánh bạc giữa đại dịch COVID-19: Ngày 16/4, Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm cờ bạc có thủ đoạn hết sức tinh vi. Địa điểm đánh bạc là một căn hầm bí mật được xây giữa khu đồi vắng, ngụy trang kín mít bằng đất đồi, tại địa bàn xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô. Bên trong căn hầm có khu vệ sinh để những người đánh bạc khi đã vào bên trong thì tuyệt đối không được ra ngoài trong thời gian đánh bạc. Nhằm tránh sự phát hiện, các con bạc sẽ để phương tiện giao thông rải rác ở nhiều nơi khác nhau, là những khu vườn kín đáo. Đường vào hầm bí mật heo hút với hệ thống cửa ra vào ba lớp kiên cố bằng sắt thép. Tại thời điểm đột kích, công an bắt quả tang 27 người đều là nam giới, trong đó có 24 người trú tại địa bàn huyện Sông Lô, ba người trú tại huyện Lập Thạch đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ gồm hơn 57 triệu đồng, một xe ô tô, 11 xe mô tô các loại và các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Theo lãnh đạo Công an huyện Sông Lô, kết quả điều tra ban đầu xác định người cầm đầu tổ chức ổ nhóm đánh bạc là Nguyễn Xuân Trường (40 tuổi, trú tại xã Đồng Thịnh). Trường đã rất kỳ công xây dựng một địa điểm đánh bạc kiên cố với mục đích tổ chức đánh bạc lâu dài. Tuy nhiên, ổ nhóm đánh bạc đã bị triệt phá chỉ sau gần một tuần từ khi đi vào hoạt động. Tụ tập đánh bạc trong mùa cách ly xã hội phòng dịch COVID-19: Ngày 15/4, Công an thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 người về hành vi đánh bài ăn tiền gồm: Nguyễn Thanh Tâm (40 tuổi), Hứa Thị Nhi (40 tuổi), Lư Kim Nương (35 tuổi), Đỗ Văn Khang (19 tuổi) và Hồ Xuân Hiếu (24 tuổi; cùng ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải), mỗi người bị phạt với số tiền 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, 5 người trên còn bị phạt bổ sung 200.000 đồng mỗi người do không đeo khẩu trang; đồng thời yêu cầu ký cam kết không tái phạm tụ tập đông người và đánh bài ăn tiền, nếu tái phạm sẽ bị truy tố trước pháp luật. Ngày 14/4, lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang 5 người nói trên đang tụ tập đánh bài ăn tiền tại quán cà phê do ông Lê Văn Phúc (63 tuổi, ở ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên chiếu bạc có số tiền gần 2,5 triệu đồng, 4 chiếc điện thoại di động. Điều đáng nói là trong khi các địa phương đang thực hiện nghiêm theo tinh thần Chỉ thị số 16 về cách ly xã hội để phòng dịch Covid-19 còn không ai đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 theo quy định thì nhóm này ngoài tụ tập đánh bài còn không đeo khẩu trang. 18 con bạc sát phạt nhau trong rừng phòng hộ giữa dịch COVID-19: Khoảng 17h ngày 9/4, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Nam đột kích rừng phòng hộ thuộc khu vực hồ Phú Ninh (giáp ranh giữa huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ) và bắt quả tang đám đông đang đánh xóc đĩa. Lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, khu vực lòng hồ rộng nên các con bạc đua nhau tháo chạy khi phát hiện lực lượng chức năng. Tuy nhiên, công an tổ chức chốt chặn và truy bắt 41 người (trong đó có 10 nữ). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 400 triệu đồng, 49 xe máy, 6 ô tô... Qua điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc này do Trần Tuyết Băng Sơn (34 tuổi, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) cùng một số kẻ khác tổ chức. Các con bạc đến chơi phải nộp cho Sơn 200 nghìn đồng/giờ. Số tiền tham gia cá cược tại sòng bạc từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng/ván. “Quý bà” tụ tập đánh bạc trong lúc đang phòng chống dịch COVID-19: Khoảng 15h30 ngày 10/4, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) phối hợp Công an xã Tân Lý Tây ập vào kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Duyên (67 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành), bắt quả tang 18 người (trong đó có 13 nữ) đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền. Bị phát hiện, nhiều người đang đánh bạc bỏ chạy thoát thân nhưng công an đã kịp thời bắt giữ 18 người, trong đó có một phụ nữ đã nhanh chân chui vào tủ quần áo để trốn. Tại hiện trường, tang vật thu giữ gần 180 triệu đồng, 13 bộ bài tây, 15 ĐTDĐ, 8 xe máy. Vụ việc đánh bạc đang được Công an H.Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý. Triệt xóa 2 tụ điểm lắc tài xỉu, đánh bạc trong thời điểm phòng, chống dịch COVID-19: Khoảng 21h40, ngày 9/4, tại tổ 11, ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Chợ Mới (An Giang) phối hợp Công an xã Kiến An bắt quả tang 25 đối tượng đang lắc tài xỉu ăn tiền. Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ trên 86 triệu đồng, 18 hộp xí ngầu, 21 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác liên quan việc đánh bạc. Trước đó, khoảng 14h30 phút, ngày 8/4, tại tổ 22, ấp long Hòa 2, xã Long Điền A, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Chợ Mới đã bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bài 3 lá ăn tiền , với tang vật thu giữ trên 15 triệu đồng, 5 bộ bài tây 52 lá và 11 điện thoại di động và nhiều tang vật khác liên quan đến đánh bạc. >>> Xem thêm video: Bắt nhóm đánh bạc giữa mùa dịch COVID-19. Nguồn: VTC 9.