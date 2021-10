Xử lý 13 “siêu xe” vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ Hà Nội thế nào?

Trao đổi với báo chí, đại tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết hiện đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ phá đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô "khủng", thu giữ 13 siêu xe và gần 10 tỷ tiền mặt. Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ, niêm phong 13 xe ô tô trong đó có nhiều xe hạng sang như: Mercedes Benz, Porsche trị giá vài tỷ, thậm chí có xe trị giá hơn chục tỷ đồng được các đối tượng mua chưa kịp đăng ký. Trước thông tin đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để tịch thu, bán đấu giá lô xe ô tô hạng sang đại tá Long khẳng định: "Việc tịch thu, bán đấu giá phải phụ thuộc vào kết luận điều tra, nếu chứng minh được nguồn tiền mua xe sang từ tiền phạm tội mà có và quá trình còn dài. Hiện chưa có việc lập hồ sơ để bán đấu giá....".

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Vũ Văn Biên - Giám đốc Công ty Luật TNHH An Phước cho rằng, xử lý vật chứng là việc cơ quan, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền, tùy thuộc vào từng giai đoạn tố tụng, căn cứ vào các quy định của pháp luật quyết định số phận pháp lý của vật chứng đã được thu thập. Luật sư Biên cho biết, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; xử lý vật chứng đúng góp phần quan trọng vào việc khôi phục lại quyền sở hữu cho chủ sở hữu, xóa bỏ phương thức điều kiện phạm tội…nghiên cứu các quy định về xử lý vật chứng có ý nghĩa thiết thực và quan trọng đối với quá trình giải quyết án. Cũng theo luật sư Biên, các quy định về xử lý vật chứng trong trường hợp vật chứng thỏa mãn nhiều điểm quy định tại Điều 106 BLTTHS 2015 chỉ áp dụng đối với vật được xác định là vật chứng của một vụ án. Vật chứng có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Nếu dựa theo khái niệm thì vật chứng được phân thành vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội; vật mang dấu vết tội phạm… Còn nếu dựa vào giá trị thì vật chứng được phân thành vật có giá trị sử dụng, vật không có giá trị sử dụng hoặc vật không sử dụng được… "Trên cơ sở phân loại vật chứng mà điều luật đưa ra các biện pháp xử lý khác nhau có thể là tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy, bán theo quy định của pháp luật, giao trả lại cho chủ sở hữu… Còn đối 13 chiếc xe ô tô trên nếu xác định chính xác vật mang dấu vết tội phạm thì có thể sẽ xử lý xung quỹ nhà nước hoặc bán đấu giá khi bản án tuyên và thi hành" - luật sư Biên phân tích.

Trước đó, chiều 3/10, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, CATP Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây đánh bạc liên tỉnh lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Theo cơ quan Công an, các đối tượng trong đường dây này đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính trong thời gian dài. Hiện vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>>> Xem thêm video: Hà Nội: Thu giữ 13 xế hộp hạng sang trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Nguồn: VTV 24.

Trao đổi với báo chí, đại tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết hiện đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ phá đường dây đánh bạc qua mạng có quy mô "khủng", thu giữ 13 siêu xe và gần 10 tỷ tiền mặt. Hiện cơ quan Công an đang tạm giữ, niêm phong 13 xe ô tô trong đó có nhiều xe hạng sang như: Mercedes Benz, Porsche trị giá vài tỷ, thậm chí có xe trị giá hơn chục tỷ đồng được các đối tượng mua chưa kịp đăng ký. Trước thông tin đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để tịch thu, bán đấu giá lô xe ô tô hạng sang đại tá Long khẳng định: "Việc tịch thu, bán đấu giá phải phụ thuộc vào kết luận điều tra, nếu chứng minh được nguồn tiền mua xe sang từ tiền phạm tội mà có và quá trình còn dài. Hiện chưa có việc lập hồ sơ để bán đấu giá....".

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Vũ Văn Biên - Giám đốc Công ty Luật TNHH An Phước cho rằng, xử lý vật chứng là việc cơ quan, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền, tùy thuộc vào từng giai đoạn tố tụng, căn cứ vào các quy định của pháp luật quyết định số phận pháp lý của vật chứng đã được thu thập. Luật sư Biên cho biết, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; xử lý vật chứng đúng góp phần quan trọng vào việc khôi phục lại quyền sở hữu cho chủ sở hữu, xóa bỏ phương thức điều kiện phạm tội…nghiên cứu các quy định về xử lý vật chứng có ý nghĩa thiết thực và quan trọng đối với quá trình giải quyết án. Cũng theo luật sư Biên, các quy định về xử lý vật chứng trong trường hợp vật chứng thỏa mãn nhiều điểm quy định tại Điều 106 BLTTHS 2015 chỉ áp dụng đối với vật được xác định là vật chứng của một vụ án. Vật chứng có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Nếu dựa theo khái niệm thì vật chứng được phân thành vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội; vật mang dấu vết tội phạm… Còn nếu dựa vào giá trị thì vật chứng được phân thành vật có giá trị sử dụng, vật không có giá trị sử dụng hoặc vật không sử dụng được… "Trên cơ sở phân loại vật chứng mà điều luật đưa ra các biện pháp xử lý khác nhau có thể là tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy, bán theo quy định của pháp luật, giao trả lại cho chủ sở hữu… Còn đối 13 chiếc xe ô tô trên nếu xác định chính xác vật mang dấu vết tội phạm thì có thể sẽ xử lý xung quỹ nhà nước hoặc bán đấu giá khi bản án tuyên và thi hành" - luật sư Biên phân tích.

Trước đó, chiều 3/10, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, CATP Hà Nội cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây đánh bạc liên tỉnh lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Theo cơ quan Công an, các đối tượng trong đường dây này đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính trong thời gian dài. Hiện vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>>> Xem thêm video: Hà Nội: Thu giữ 13 xế hộp hạng sang trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Nguồn: VTV 24.