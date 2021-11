Hành trình phá án: Truy bắt “yêu râu xanh” hiếp dâm, cướp tài sản

Theo hồ sơ vụ án, sáng 31/10/2013, Lê Thị H, trú tại xã Khương Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trình báo bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà cưỡng hiếp, cướp tài sản. Đối tượng đội mũ len bịt mặt, đeo khẩu trang, găng tay. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, hắn lục soát nhà lấy đi một dây chuyền bạc, nhẫn vàng, điện thoại và dùng dao ép chị mở ví lấy đi hơn 2 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nhận tin báo, Công an huyện Vĩnh Tường huy động lực lượng điều tra, quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất, không để đối tượng phạm tội có thời gian xóa dấu vết, lẩn trốn. Công an nhận định, chị H mới về đây sinh sống chưa quen với nhiều người dân ở địa phương nên không có mối quan hệ đặc biệt. Vậy đối tượng đột nhập vào nhà chị H là tên trộm cướp chuyên nghiệp hay có quen biết, thù hằn gì với gia đình nhà chị?. Công an tiến hành rà soát những đối tượng có tiền án tiền sử, thanh niên hư hỏng thuộc diện theo dõi trên địa bàn. Lúc này, có 8 đối tượng nghi vấn nổi lên cần tiến hành điều tra triệt để. Một tổ công tác tập trung xác minh các mối quan hệ của các đối tượng trước và sau khi vụ án xảy ra để tìm ra những bất minh về thời gian. Tổ công tác khác vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin. Ban đầu, công an đánh giá Trần Văn P là đối tượng có tiền án, tiền sự, vừa mới đi tù về và cũng là người trong thôn rất có khả năng P biết hoàn cảnh nhà chị H nên P được đưa vào đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, P có thời gian ngoại phạm. P khai trong một cuộc nhậu với đám bạn có nói có cô gái rất xinh mới lấy chồng nhưng chồng đi làm ăn xa nên cả bọn cười đùa và bàn nhau có dịp sẽ trêu cô gái này. Từ đây, các trinh sát mở rộng điều tra các đối tượng trong nhóm nhậu P. Đồng thời, thông tin quần chúng nhân dân cũng cho biết, vào buổi chiều trước khi xảy ra vụ án, một thanh niên có biểu hiện uống nhiều rượu ngồi uống nước ở nhà người dân, thi thoảng ghé qua nhà chị H và hỏi thăm hoàn cảnh chị H. Đối tượng này được xác định là Nguyễn Văn Thông (SN 1990, trú tại thôn Thượng, xã Khương Chính). Thông có 2 tiền án trộm cắp tài sản, vừa ra tù tháng 9/2013, đặc biệt thời điểm xảy ra vụ án Thông vắng mặt ở địa phương. Ban chuyên án nhận định Thông là nghi phạm số 1 của vụ án và bắt đầu truy tìm Thông. Là một thanh niên ham chơi từ nhỏ, bản thân ra tù, vào trại 2 lần nên hắn có rất nhiều mối quan hệ, cả bạn trong tù lẫn bạn chơi bời. Các trinh sát phát hiện Thông có bạn gái làm ăn ở TP. Việt Trì (Phú Thọ) và xác định Thông đã có mặt tại đây. Nhưng bạn gái của Thông cho biết hắn đã nhanh chóng rời đi sau khi gặp gỡ. Đường đi của Thông dần lộ ra khi một người xe ôm cho biết đã chở một thanh niên có hình dáng và độ tuổi giống Thông ra quốc lộ bắt xe khách đi Hưng Yên. Lúc này, một tổ trinh sát xuất phát đi theo dấu vết về Hưng Yên ngay trong đêm nhưng một lần nữa Thông lại thoát khỏi sự truy đuổi. Người bạn từng ở tù với Thông cho biết, sau khi gặp nhau, Thông đã rời khỏi Hưng Yên và nói hắn đi thăm bạn ở Hà Nội. Lúc này, công an tiếp tục lần theo dấu vết để truy bắt Thông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Tường đã vây bắt thành công đối tượng Thông và di lý về địa phương để phục vụ điều tra vụ án. Trong quá trình lấy lời khai, Thông tỏ ra bất cần đời và không hợp tác. Hắn khai báo thiếu trung thực, loanh quanh, nhiều lần thay đổi lời khai. Dù vậy, cơ quan điều tra đã đấu tranh quyết liệt, truy tìm được con dao mà Thông sử dụng để gây án. Sau khi củng cố các bằng chứng, tài liệu, Thông đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Thông, sau khi nghe thông tin của đám bạn về việc chị H mới lấy chồng nhưng chồng đi làm ăn xa nên nảy sinh ý định trộm tài sản. Để ra tay, hắn trèo lên cây trước cửa nhà chị H rồi lên tầng thượng, men theo của tum để vào nhà. Lúc này, thấy chị H ở một mình trong phòng ngủ, hắn kéo chị sang phòng bên cạnh để cưỡng hiếp, sau đó cướp đi dây chuyền, nhẫn, điện thoại và tiền. Trong quá trình bỏ trốn, Thông đã vứt con dao gây án, khẩu trang, găng tay xuống ao cá trên địa bàn rồi bỏ trốn. Trong quá trình di chuyển, hắn thường xuyên xóa dấu vết và không ở lại quá lâu một địa điểm. Vụ án đã được Công an huyện Vĩnh Tường khởi tố và đưa ra xét xử theo quy định pháp luật. Video: Những vụ hiếp dâm bí ẩn

