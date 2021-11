Hành trình phá án: Cháu dùng chày giết bà nội cướp tiền

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12h ngày 13/8/2014, khi gia đình chị Nguyễn Thị Quyên (trú xã Yên Cường, huyện Ý Yên, Nam Định) đang chuẩn bị ăn cơm thì thấy bên nhà bà Đinh Thị Đ (SN 1932) hàng xóm, cháu Trịnh Văn Khiêm (SN 2009) là cháu nội của bà Đ. khóc rất to và lâu. Thấy tiếng khóc của cháu ngày càng thảm thiết nên chị Quyên chạy sang xem sự tình thế nào. Sang đến nơi, chị Quyên thấy cháu Khiêm đang ngồi ở cửa với nét mặt sợ hãi luôn miệng gọi bà, bố mẹ. Chị Quyên hỏi bà đâu thì Khiêm chỉ vào trong nhà nói “bà chết rồi”. Ngay lập tức chị chạy vào trong nhà và kinh hoàng khi phát hiện cháu Trịnh Văn H (SN 2003, cháu nội bà Đ.) nằm chết trên vũng máu dưới nền nhà, còn bà Đ. thì nằm chết ở trên giường. Quá sợ hãi chị Quyên đã kêu cứu và gọi chồng mình cùng hàng xóm chạy đến. Thông tin được báo cho cơ quan Công an xã Yên Cường để bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo lên cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã có mặt để điều tra sự việc. Hiện trường cho thấy cháu H. chết trên nền nhà do bị chém nhiều nhát. Còn bà Đ. chết trên giường với tư thế úp mặt vào tường, trên người và trên cổ có nhiều vết chém. Đồ đạc trên giường bà Đ bị xáo trộn, tóc tai của nạn nhân cũng bung ra cho thấy có một cuộc giằng co giữa nạn nhân và hung thủ. Ngoài ra trên người 2 nạn nhân còn có những vết thương nghi là do vật cứng tác động. Cơ quan Công an còn thu được tại hiện trường tang vật là một chiếc chày gỗ dính máu. Và cách đó không xa, tại trung tâm bưu điện xã có một chiếc áo dính máu khả nghi vứt trước cửa. Từ khi nạn nhân bị chết đến khi được phát hiện khoảng 5, 6 tiếng. Công an nhanh chóng điều tra và xác định Trịnh Văn Duy (SN 2000), cháu nội của bà Trịnh Thị Đ. chính là đối tượng gây ra vụ thảm án trên nên truy tìm khẩn cấp Duy. Ngày 14/8/2014, có một nguồn tin xác minh cho hay Duy đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Lập tức các điều tra viên đã tiến hành bắt giữ Duy ngay tại nhà nghỉ. Sau đó đối tượng được di lý về tỉnh Nam Định để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra Duy đã khai nhận toàn bộ việc làm tội lỗi của mình. Theo lời của Duy thú nhận thì do bực tức với bà nội nên vào rạng sáng 13/8/2014, Duy đã dùng chày gỗ và dao để sát hại bà Đ. cùng cháu H. Hung khí gây án ngoài chiếc chày gỗ bỏ lại hiện trường còn con dao Duy đã vứt xuống ao nhỏ gần đó. Ngay sau khi gây án, Duy lục đồ của bà Đ. lấy 200.000 đồng và được chị gái Trịnh Thị Linh đưa lên một nhà nghỉ Ninh Bình để trốn thì bị Công an bắt giữ. Do thiếu vắng sự dạy dỗ của cha mẹ, Duy là đứa trẻ hư hỏng, hay chơi bời lêu lổng. Tuy được cho ăn học nhưng Duy thường xuyên bỏ học đi chơi. Vì vậy học đến lớp 9 thì Duy này bỏ học, thường xuyên bỏ nhà đi. Đã có nhiều lần bà Đ. bảo ban cháu nhưng Duy không nghe. Bà Đ. một đời vất vả vì con vì cháu giờ đây lại phải chết tức tưởi bởi chính cháu nội mình. Còn cháu H. đã thiệt thòi khi mất cha cũng phải chết oan uổng. Ngày 25/11/2014, Toà án nhân dân tỉnh Nam Định đã xét xử bị cáo Trịnh Quang Duy. Theo quy định của pháp luật, Duy phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Duy 12 năm tù giam về tội giết người và cướp tài sản. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

