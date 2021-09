Bố nghi bạo hành bé 6 tuổi tử vong ở Hà Nội đối diện án nào?

Ngày 17/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tạm giữ hình sự bố cháu bé 6 tuổi bị tử vong nghi do bạo hành. Đến 15h chiều 17/9, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa hoàn tất công tác pháp y tử thi, đồng thời phong tỏa căn nhà nơi cháu bé 6 tuổi cùng gia đình sinh sống để phục vụ điều tra. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy, bé gái nghi có dấu hiệu bị bạo hành. Sự việc xảy ra vào khoảng 11h đến 15h ngày 16/9, tại nhà riêng của nạn nhân.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Hiện cơ quan công an đang điều tra và chưa có kết luận. Dư luận đặt câu hỏi, nếu cháu bé bị bạo hành dẫn đến tử vong, người thực hiện hành vi trên sẽ chịu trách nhiệm thế nào trước pháp luật?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng VPLS Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, để có căn cứ xử lý, điều quan trọng nhất là cần làm rõ nguyên nhân chết của cháu bé.

Trường hợp, nếu kết luận của cơ quan chuyên môn xác định cháu bé bị tử vong do hành vi sử dụng vũ lực tác động trực tiếp gây nên thì nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. Trong trường hợp này, theo quy định của pháp luật, nghi phạm buộc phải nhận thức được sử dụng vũ lực tác động vào các vùng trọng yếu trên cơ thể cháu bé là nguy hiểm đến tính mạng. Hậu quả cháu bé tử vong thì sẽ phải chịu trách nhiệm về tội giết người.

“Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh trong việc dạy dỗ các con. Các cháu bé thể trạng và tâm lý còn rất non nớt nên cần phải uốn nắn, dạy dỗ từng bước. Không vì con không nghe lời mà bức xúc đến mức phải sử dụng vũ lực quá mức cần thiết sẽ gây ra những hậu quả khó lường về tâm lý cũng như sức khỏe, tính mạng của cháu. Bởi lẽ, pháp luật đã nghiêm cấm sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, kể cả trong quan hệ gia đình cũng như trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em” - luật sư Thơm nêu ý kiến.

Nêu ý kiến về vụ việc trên, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, theo thông tin ban đầu, cháu bé tử vong có dấu hiệu bầm tím, bị tác động ngoại lực nên cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc để có căn cứ giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật.

“Trong vụ việc này cần phải khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chết của cháu bé. Trong trường hợp cháu bé bị chết vì bệnh tật hoặc vì tai nạn mà không có lỗi của người lớn thì sẽ không khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, trong trường hợp kết quả điều tra xác minh cho thấy cháu bé tử vong không phải do bệnh lý mà là do bị đánh đập, hành hạ do người nuôi dậy, chăm sóc cháu thực hiện thì vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật” - luật sư Cường cho biết.

Theo luật sư Cường, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ những vết bầm tụ ngoài da của cháu bé là do vật gì gây ra và diễn ra trong hoàn cảnh như thế nào, ai là người chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé, nguyên nhân nào dẫn đến việc cháu bé tử vong. Ngoài việc xem xét các dấu vết trên cơ thể, thực hiện các thủ tục pháp y thì cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành triệu tập những người có liên quan, những người làm chứng để làm rõ thông tin về vụ việc.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi bạo hành, đánh đập dẫn đến cháu bé tử vong sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự năm 2015.

Trường hợp không phải là lỗi cố ý, không mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra, tuy nhiên người chăm sóc cháu bé đã có hành vi vô ý dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong cũng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người.

“Hành vi vô ý hay cố ý sẽ phụ thuộc vào nhận thức, ý thức chủ quan của người chăm sóc cháu bé tuy nhiên đều được xác định là hành vi có lỗi và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” - luật sư Cường cho biết.

Cháu bé tử vong trước thời điểm học trực tuyến Trao đổi với báo chí, bà NguyễnThị Hương, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, thông tin bé gái tử vong đang trong trong thời gian học trực tuyến là không chính xác. "Lúc học trực tuyến con đã không vào học, khi vào học cô giáo cho biết, xác nhận con không tham gia...", bà Hương cho biết.

