Hải Dương lập BCĐ xây dựng QL5 thành tuyến đường an toàn

UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tuyến quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh Hải Dương là tuyến đường an toàn về giao thông. Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương làm Trưởng ban.



Ban chỉ đạo còn có lãnh đạo Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; các Sở Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Kim Thành và TP Hải Dương.

Quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác các nhiệm vụ để xây dựng tuyến quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh Hải Dương là tuyến đường an toàn về giao thông.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến Kế hoạch số 796 ngày 24/2/2025 của UBND tỉnh Hải Dương về xây dựng tuyến quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh Hải Dương là tuyến đường an toàn về giao thông.

Nghiên cứu, đề xuất các mô hình, giải pháp quan trọng, mang tính đổi mới, tạo sự đột phá để xây dựng tuyến quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh Hải Dương là tuyến đường giao thông an toàn. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo, điều phối giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong công tác tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch số 796...