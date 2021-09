Hà Nội: Phong tỏa ngôi nhà bé gái 6 tuổi tử vong nghi bị bố bạo hành

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngôi nhà số 14/323 Xuân Đỉnh xảy ra vụ bé gái 6 tuổi nghi bị bố bạo hành dẫn đến tử vong được phong tỏa. Hiện công an đang bố trí người bảo vệ hiện trường để khám nghiệm. Được biết, gia đình cháu bé kinh doanh dịch vụ nước sạch. Nhìn từ phía ngoài, có thể thấy trong nhà vẫn còn rất nhiều bình nước. Sau khi xảy ra vụ việc, hàng xóm tập trung bàn tán về gia đình cháu bé. Theo đánh giá của họ, cháu bé rất ngoan. Bố của cháu cũng hiền lành, chịu khó làm ăn. Hàng xóm còn cho biết, gia đình cháu bé mới mua ngôi nhà 5 tầng này một thời gian và chuyển về sinh sống ở khu phố. Người bố thường xuyên giao lưu với mọi người. Ngay khi biết tin, một cô giáo trường mầm non Xuân Đỉnh A, từng djy cháu bé đã tìm đến nhà để tìm hiểu vụ việc. Theo người này, cháu bé học ở trường mầm non 3 năm, vừa rời trường để lên cấp tiểu học. Sự việc xảy ra khiến nhiều giáo viên của trường hoang mang.Video: Phẫn nộ clip con dâu bạo hành mẹ chồng. Nguồn: LATV

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngôi nhà số 14/323 Xuân Đỉnh xảy ra vụ bé gái 6 tuổi nghi bị bố bạo hành dẫn đến tử vong được phong tỏa. Hiện công an đang bố trí người bảo vệ hiện trường để khám nghiệm. Được biết, gia đình cháu bé kinh doanh dịch vụ nước sạch. Nhìn từ phía ngoài, có thể thấy trong nhà vẫn còn rất nhiều bình nước. Sau khi xảy ra vụ việc, hàng xóm tập trung bàn tán về gia đình cháu bé. Theo đánh giá của họ, cháu bé rất ngoan. Bố của cháu cũng hiền lành, chịu khó làm ăn. Hàng xóm còn cho biết, gia đình cháu bé mới mua ngôi nhà 5 tầng này một thời gian và chuyển về sinh sống ở khu phố. Người bố thường xuyên giao lưu với mọi người. Ngay khi biết tin, một cô giáo trường mầm non Xuân Đỉnh A, từng djy cháu bé đã tìm đến nhà để tìm hiểu vụ việc. Theo người này, cháu bé học ở trường mầm non 3 năm, vừa rời trường để lên cấp tiểu học. Sự việc xảy ra khiến nhiều giáo viên của trường hoang mang. Video: Phẫn nộ clip con dâu bạo hành mẹ chồng. Nguồn: LATV