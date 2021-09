Bé 6 tuổi nghi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội: Người bố khai gì?

Ngày 17/9, Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng đối tượng, nghi có hành vi bạo hành một bé gái 6 tuổi dẫn đến tử vong... lên Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vụ bé 6 tuổi nghi bị bạo hành tử vong xảy ra khoảng 11h đến 15h ngày 16/9, tại nhà riêng của nạn nhân ở phường Xuân Đỉnh. Qua lời khai của bố đẻ nạn nhân, thời điểm trên, anh này có hành vi bạo hành bé gái. Đến khoảng 15h ngày 16/9 thì nạn nhân có biểu hiện nôn, nên đã được gia đình đưa vào bệnh viện để cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi.

Trường tiểu học Xuân Đỉnh - nơi học sinh tử vong thương tâm đang theo học.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ bố nạn nhân để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc. Còn người mẹ do quá sốc, liên tục bị ngất nên đã được đưa vào bệnh viện để chăm sóc. Hiện Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận đang thụ lý vụ việc. Về danh tính nạn nhân, nghi phạm và nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ - Dân Trí đưa tin.

Chia sẻ với báo Giáo dục và Thời Đại, bà NguyễnThị Hương - Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Phòng đã nắm bắt được thông tin và cùng chính quyền địa phương, trường tiểu học Xuân Đỉnh xuống gia đình và vào bệnh viện để thăm hỏi động viên gia đình cháu bé. Bà Hương cũng cho biết, thông tin bé gái tử vong đang trong trong thời gian học trực tuyến là không chính xác.

"Lúc học trực tuyến con đã không vào học, khi vào học cô giáo xác nhận con không tham gia... Trưởng phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết: "Các bạn nhỏ thì bố mẹ đi làm về sẽ cùng giúp các con học trực tuyến, vì nhiều bạn lớp bé không tự chủ được với thiết bị. Nhà trường đã lắng nghe ý kiến phụ huynh và cho các con học vào buổi tối. Tuy nhiên sự việc đau lòng đã xảy ra từ chiều lúc con được đưa vào viện..." - bà Hương nói.

Được biết, Phòng GD&ĐT cùng chính quyền địa phương phường Xuân Đỉnh và Ban giám hiệu trường tiểu học Xuân Đỉnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình ngay trong đêm qua 16/9. Bà Hương thông tin: "Nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng trên đang đợi kết luận của cơ quan Công an, tuy nhiên không phải do học trực tuyến vì sự việc xảy ra từ chiều...".

Hiện vụ bé 6 tuổi nghi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

