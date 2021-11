Ai phải nộp lại 221 tỷ thu lợi bất chính của Cty Nhật Cường?

Sáng 29/11, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Phiên tòa được mở do 11/14 bị cáo của vụ án này có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm trong việc nộp tiền phạt khắc phục hậu quả.



Trong đó có 6 người làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc), Đỗ Quốc Huy (giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (nhân viên), Hoàng Văn Phong (trưởng ngành hàng Apple), Nguyễn Thị Bích Hằng (kế toán trưởng).

Ngoài ra còn có bị cáo Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc) và 4 bị cáo thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn gồm Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp và Ngô Tuấn Sửu (giám đốc công ty).

Liên quan vụ án, Viện KSND TP Hà Nội cũng có kháng nghị đối với bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã tuyên trước đó.

Theo kháng nghị, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội không triệu tập người đại diện Công ty Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.

VKS cho rằng toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường, theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường do bị can Bùi Quang Huy (tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) là chủ sở hữu toàn bộ công ty này (hiện bị can Bùi Quang Huy đang bỏ trốn). Các bị cáo từ phó tổng giám đốc đến nhân viên Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này.

Do đó, Viện KSND TP Hà Nội quyết định kháng nghị, đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo hướng đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ nhà nước, không buộc các bị cáo thuộc Công ty Nhật Cường phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính nêu trên.

Theo bản án sơ thẩm, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) được cấp giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh từ năm 2001.

Từ khi thành lập đến tháng 5/2019, công ty thay đổi kinh doanh 28 lần, lần cuối vốn điều lệ 38 tỷ đồng do Bùi Quang Huy góp vốn toàn bộ. Bùi Quang Huy cũng được xác định là người đại diện pháp luật, điều hành toàn bộ hoạt động công ty.

Từ năm 2014-2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép hơn 255.000 sản phẩm điện thoại di động và thiết bị điện tử của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc.

Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ được 254.000 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Đồng thời, để che giấu hoạt động buôn lậu, Bùi Quang Huy cũng là chủ mưu chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường , gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Ngoài việc tuyên phạt tù có thời hạn đối với các bị cáo, TAND TP Hà Nội còn buộc các bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội buôn lậu 221 tỷ đồng để sung công quỹ nhà nước.

Trong đó, bị cáo Trần Ngọc Ánh, phó tổng giám đốc, bị tuyên bồi thường số tiền cao nhất là 69,5 tỷ đồng; Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính, bồi thường 40 tỷ; các bị cáo còn lại bồi thường 1,5-30 tỷ.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Khởi tố thêm tội danh với ông Nguyễn Đức Chung