Hành trình phá án: Tức chị dâu, em chồng ném cháu 1 tuổi xuống giếng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/3/2015, ông Trần Văn Luyến, ở thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương sang đất nhà hàng xóm múc nước giếng cho lợn ăn bỗng rụng rời phát hiện dưới đó có thi thể một trẻ nhỏ. Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Sương S., sinh 2014, là con trai anh Nguyễn Phồn Tiến, sinh 1981 và chị Phạm Thị Hương, sinh 1982, cùng ở thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh. Đáng chú ý, vào lúc 16h chiều cùng ngày, gia đình anh Tiến và chị Hương đã lên UBND xã nhờ thông báo trên hệ thống đài truyền thanh tìm tung tích về cháu bé. Người thân và chính quyền địa phương đã tổ chức đi tìm kiếm nhưng không thấy. Chỉ tới khi ông Luyến đi lấy nước dưới giếng ở khu vực giáp ranh với nhà chị Hương mới phát hiện xác cháu bé xấu số. Vụ việc nhanh chóng được lan khắp một vùng quê vốn trước nay rất yên bình... Ngay khi nhận tin cấp báo, Công an huyện Kinh Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trương có mặt. Công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường được tiến hành khẩn trương, thận trọng. Kết quả ban đầu cho thấy: trên thi thể cháu S không phát hiện dấu vết tác động của ngoại lực. Đã có nhận định đưa ra, rất có thể cậu bé ra khu vực giếng nước chơi và bị trượt chân rơi xuống. Bởi đã có không ít các vụ việc trẻ bị tai nạn rơi xuống giếng, nhất là vùng nông thôn. Tuy nhiên, quá trình điều tra, các trinh sát hình sự và điều tra viên với sự nhạy cảm đặc biệt không bỏ qua một chi tiết nào dù là nhỏ nhất đã phát hiện ra một số điểm bất thường, không có ở một tai nạn dưới nước. Theo tường trình của bố mẹ cháu S., tuy còn nhỏ nhưng cháu S. đã nhận biết được khá nhiều nên rất ít theo người lạ. Thêm vào đó, cháu S. còn chưa biết đi, trong khi khoảng cách từ nhà anh Tiến đến giếng nước nhà ông Luyến khá xa, chắc chắn cháu không thể tự bò ra giếng chơi để dẫn đến tai nạn đáng tiếc được. Từ những nghi vấn này, kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định có dấu hiệu là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Giám đốc Công an tỉnh ngay sau đó đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Công an huyện Kinh Môn triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phá án trong thời gian ngắn nhất. Câu hỏi được đặt ra, hung thủ là ai và vì sao lại ra tay sát hại một đứa trẻ vô tội (?). Bước đầu, cơ quan điều tra tập trung phá án theo hướng bé S. đã bị kẻ xấu hãm hại. Và hung thủ chắc chắn phải có mâu thuẫn với vợ chồng anh Tiến, chị Hương. Ban chuyên án gồm điều tra viên, trinh sát dày dặn kinh nghiệm của Phòng CSHS - Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Kinh Môn đã khẩn trương tổ chức rà soát các manh mối, đối tượng nghi vấn quanh vùng. Tuy nhiên theo anh Tiến và chị Hương, vợ chồng anh chỉ đơn thuần làm ruộng. Lúc rảnh rỗi, anh chị tranh thủ buôn bán thêm hàng rau quả để kiếm thêm thu nhập nên không có mâu thuẫn với ai. Trong khi đó, hiện trường vụ án tại một nơi vắng vẻ, không có nhân chứng trực tiếp nên công tác điều tra dần đi vào ngõ cụt. Theo phân công của Ban chuyên án, một mũi trinh sát nhanh chóng tổ chức tiếp cận sâu hơn phía gia đình bị hại. Cũng chính từ đây, trinh sát đã không bỏ qua một tình tiết "lạ" thu thập được xoay quanh các đầu mối nghi vấn. Đó chính là Nguyễn Thị Liên, em gái của anh Nguyễn Phồn Tiến. Lại càng "lạ" nữa, Liên là người đầu tiên thắc mắc với vợ chồng anh Tiến về việc bé S. mất tích. Khoảng 15h45 cùng ngày, khi vợ chồng anh Tiến ở nhà, Liên xuất hiện và làm như bâng quơ hỏi cháu S. đi đâu. Trong khi đó, từ lúc anh đi làm về, rồi ăn cơm trưa, cậu bé 1 tuổi vẫn tha thẩn quanh nhà. Nghĩ con chỉ quanh quẩn chơi trong sân, vợ chồng anh Tiến đi nghỉ. Đặc biệt, thông tin trinh sát cho thấy, từ lúc dự đám tang cháu S. về, Liên không thiết ăn uống và liên tục giật mình khi ai đó vô tình nhắc đến việc bé S. có thể bị sát hại. Với tinh thần khẩn trương cùng quyết tâm phá án của các trinh sát, "nút thắt" của vụ án đã dần được hé mở... Trở lại diễn biến của vụ án, gần đây, trong gia đình anh Tiến, chị Hương đôi lúc có va chạm với em gái Nguyễn Thị Liên. Song, mâu thuẫn chỉ bắt nguồn từ sinh hoạt thường ngày và chỉ dừng ở việc cãi cọ, không có diễn biến phức tạp. Nghi can Nguyễn Thị Liên lập tức được Ban chuyên án triệu tập đến làm việc. Ban đầu Liên trả lời quanh co, nhưng đã không giải thích được trọn vẹn khoảng thời gian từ 13h đến 15h ngày 10/3/2015, đã làm gì, ở đâu? Trước những câu hỏi và lập luận sắc bén của các điều tra viên đưa ra, cuối cùng Nguyễn Thị Liên đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Lý do khiến Liên ra tay sát hại chính người cháu ruột của mình chỉ đơn giản là tức chị dâu. Nguyễn Thị Liên là con út trong gia đình có 5 anh em. Liên chỉ học tới lớp 5 rồi bỏ ngang ở nhà làm ruộng. Lớn hơn một chút, Liên theo bạn theo bè xin vào làm việc tại một công ty xuất khẩu giày dép trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Khoảng gần 2 năm về trước, Liên quen một người đàn ông quê Hải Phòng hơn thị 6 tuổi. Chả hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà Liên mê anh ta như điếu đổ. Mặc dù phía gia đình Liên một mực ngăn cấm nhưng chị ta vẫn "khăn gói quả mướp" theo anh ta về Hải Phòng sinh sống. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng hờ êm ấm, cơm lành canh ngọt chả được bao lâu. Chỉ thời gian ngắn sau, anh ta đưa cả gái về nhà. Vốn sẵn có tính "đồng bóng", Liên hết gào thét lại quay sang nói ngon ngọt với "chồng" để anh ta hồi tâm chuyển ý, đừng gái gú nữa nhưng không có kết quả gì. (Ảnh minh họa) Cho dù tại thời điểm đó Liên đã có với anh ta một đứa con trai. Không thể chung sống trong hoàn cảnh đó, Liên lại tay xách nách mang, cắp con về quê ở cùng với bố mẹ đẻ. Thương con gái tình duyên lận đận nên bố mẹ Liên buộc lòng phải cưu mang. Về nhà bố mẹ đẻ, Liên không có công ăn việc làm gì, chỉ suốt ngày ở nhà bế con và la cà buôn chuyện. Quãng thời gian này, Liên thường đến ngồi chơi rất lâu nhà vợ chồng anh trai. Bố mẹ anh Tiến tỏ ý không hài lòng, bởi cho rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của con trai, con dâu. Góp ý, mắng Liên không được, bố mẹ anh Tiến quay ra mắng cả chị Hương. Bị trách vô cớ, chị Hương trách Liên về việc để gia đình mình bị liên lụy. Sự việc chỉ có vậy, nhưng đã hằn trong đầu ả việc trả thù hèn hạ chị dâu và anh trai. Khoảng 15h ngày 10/3/2015, chỉ có Liên và cháu Thành (con trai Liên) ở nhà. Cháu Thành ngủ dậy và đòi đi vệ sinh. Sau khi cho con đi vệ sinh, Liên bế con vào giường cho con ngủ tiếp thì khó chịu vì có tiếng gõ cửa "cốc, cốc". Liên bế con ra sân nhìn về nhà anh Tiến thì thấy cháu S, là con trai chị Hương đang bò ở cách cửa nhà anh Tiến khoảng 5m. Lúc này, Cháu S. cầm chiếc cốc nhựa gõ xuống nền gạch. Liên bế con đến gần chỗ cháu S. định đánh thì cháu lại bò vào trong nhà khiến Liên vô cùng tức tối. Giận cháu S. phá giấc ngủ, lại sẵn có mâu thuẫn với chị Hương trước đó nên Liên nảy ra ý định hết sức độc ác là giết cháu S. để trả thù. Lập tức người thiếu phụ tội lỗi bế con về nhà cha mẹ đẻ, cho con ngồi vào xe tập đi trẻ em và dùng dây buộc xe vào cột nhà. Sau đó, Liên đi bộ đến nhà anh Tiến thì cũng là lúc cháu S bò ra ngoài cửa đến chỗ Liên, cháu bé ngây thơ bò đến ôm chân Liên đùa nghịch. Liên bế xốc cháu bé lên và dùng tay kéo then mở cổng, tiến thẳng đến giếng nhà ông Tài, thả cháu S. xuống giếng rồi đi về nhà. Sau đó ả còn bế con đi chơi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Nhưng màn kịch vụng về của thị đã nhanh chóng bị cơ quan công an lật tẩy. Ngày 17/6/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Nguyễn Thị Liên 20 năm tù giam cho tội danh giết người.

