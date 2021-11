Hành trình phán án: Rợn người hung thủ “giở trò” với nạn nhân... đã tắt thở

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 22/3/2012, người dân xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp phát hiện bà Lương Thị Minh - tiểu thương chuyên buôn bán dừa tươi tại chợ Đường Thét bị sát hại. Lập tức, tin báo đến công an địa phương. Tại hiện trường, nhiều buồng dừa tươi của nạn nhân bị xáo trộn, lăn xuống dưới đất, nhiều quả bị vương vấy vết máu. Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân tử vong do vết dao nhọn đâm xuyên thấu vào cổ. Có 6 cọng lông ở bộ phận sinh dục. Xung quanh hiện trường vụ án, công an phát hiện 1 loại quần nữ màu đỏ, vàng đen, sọc ô vuông được lộn trái từ trên xuống có vết máu, đặc biệt không tìm thấy tiền bán dừa của nạn nhân. Ban đầu, Công an nhận định đây là vụ án cướp, hiếp, giết người và nhanh chóng khoanh vùng những đối tượng là thanh thiếu niên ở địa phương tại các xã lân cận. Lực lượng trinh sát kiểm danh, kiểm diện các đối tượng từ 18 – 30 tuổi. Thông qua lời kể của người thân nạn nhân, cơ quan điều tra loại bỏ được nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn tình cảm do nạn nhân ăn ở rất tốt với gia đình và hàng xóm. Lúc này, cơ quan điều tra nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một đối tượng thanh niên trong cuộc nhậu có nói vừa giết người. Nghi vấn đây là nghi phạm của vụ án, cơ quan công an đã nhanh chóng xác minh. Đối tượng được xác định là Trần Thanh Chí, tạm trú tại ấp 4, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm này, Chí cũng đã rời khỏi địa phương. Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã triển khai công tác xác minh thân nhân của đối tượng tại 2 địa phương gồm tỉnh Bình Thuận và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Các điều tra viên làm việc với người thân của Chí và được biết ngay trong đêm 21/3, Trí đã tìm về nhà để gặp mẹ và có nói đã giết người. Khi đó, trên tay Trí có cầm một con dao và mẹ Chí đã khuyên con ra đầu thú nhưng đối tượng không đồng ý, bỏ đi ra sau bếp. Sáng hôm sau, Chí rời khỏi nhà. Cơ quan điều tra đã thu giữ được con dao mà Chí sử dụng gây án, truy tìm dấu vết xung quanh nhà nghi phạm, công an phát hiện thêm chiếc quần sọc màu trắng có vết máu mà Chí vứt xuống sông. Với những chứng cứ ban đầu có được, công an xác định Chí là nghi phạm trong vụ án. Sau nhiều tiếng đồng hồ truy vết, công an nhận được sự phối hợp của quần chúng nhân dân khi có tin báo về một đối tượng có ngoại hình giống Trần Thanh Chí đang ẩn náu tại ấp 6, xã Ba Sao, các trinh sát lập tức vây giáp, chuẩn bị phương án bắt giữ. Xác định nghi phạm đang trốn trong một lều chăn vịt giữa cánh đồng xã Ba Sao, 3 mũi trinh sát được chia nhỏ, bao vây chờ lệnh áp sát và bắt giữ thành công. Theo lời khai của Chí, vào chiều tối ngày 21/3/2012, sau khi đã uống rượu, hắn đến nhà người quen chơi. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, trên đường đi về nhà, Chí nghĩ bản thân làm bốc vác không có nhiều tiền để ăn xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Chí về nhà lấy 2 con dao Thái Lan dắt vào lưng quần, đi đến chợ Đường Thét (thuộc ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý) tìm người có tài sản để cướp. Thấy có người quen ngồi uống rượu trước nhà lồng chợ, Chí vào ngồi chơi. Khi người quen đưa rượu, Chí không uống thì bị Nguyễn Trọng Nghĩa đòi đánh, Chí định lấy dao ra đâm thì được nhiều người can ngăn ra. Chí bỏ đi về nhà, rồi ra ngồi chờ ở cầu Đường Thét với ý định sẽ đâm người đòi đánh mình. Chờ được một lúc không thấy ai, Chí đi trở lại chợ Đường Thét tìm người có tài sản để cướp. Khi đi đến khu vực bờ kè chợ Đường Thét, Chí nhìn thấy trong chỗ bán dừa có giăng mùng ngủ. Nghĩ là người bán hàng ngủ lại tại chợ sẽ có tài sản, Chí dỡ mùng chui vào thấy 1 người đắp mền ngủ, liền cầm dao đâm vào cổ nạn nhân, rồi lấy mền trùm lên mặt nạn nhân, đến khi nạn nhân không còn vùng vẫy thì mới buông ra. Bị đâm ngay cổ, nạn nhân bị chảy nhiều máu. Ngửi mùi máu tanh nên Chí hoảng sợ, bỏ đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, đã quay trở lại, dỡ mùng nạn nhân chui vào, lục tìm tài sản trong người nạn nhân không thấy, Chí thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân, rồi mới bỏ đi. Thẩm phán chủ tọa Bùi Phước Lộc nhận định bị cáo Trần Thanh Chí thực hiện hành vi phạm tội một cách dã man, tước đoạt trái pháp luật mạng sống của bị hại nhằm mục đích cướp tài sản, khi không có tài sản, bị cáo tiếp tục phạm tội hiếp dâm người đáng tuổi bà mình, để thỏa mãn dục vọng thấp hèn. Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, mất hết tính người, do đó cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội. Ngày 3/3/2012, HĐXX Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án tử hình bị cáo Trần Thanh Chí (tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội hiếp dâm) tổng hình phạt là tử hình. Buộc bị cáo bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại là 99 triệu đồng. Video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 22/3/2012, người dân xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp phát hiện bà Lương Thị Minh - tiểu thương chuyên buôn bán dừa tươi tại chợ Đường Thét bị sát hại. Lập tức, tin báo đến công an địa phương. Tại hiện trường, nhiều buồng dừa tươi của nạn nhân bị xáo trộn, lăn xuống dưới đất, nhiều quả bị vương vấy vết máu. Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, nạn nhân tử vong do vết dao nhọn đâm xuyên thấu vào cổ. Có 6 cọng lông ở bộ phận sinh dục. Xung quanh hiện trường vụ án, công an phát hiện 1 loại quần nữ màu đỏ, vàng đen, sọc ô vuông được lộn trái từ trên xuống có vết máu, đặc biệt không tìm thấy tiền bán dừa của nạn nhân. Ban đầu, Công an nhận định đây là vụ án cướp, hiếp, giết người và nhanh chóng khoanh vùng những đối tượng là thanh thiếu niên ở địa phương tại các xã lân cận. Lực lượng trinh sát kiểm danh, kiểm diện các đối tượng từ 18 – 30 tuổi. Thông qua lời kể của người thân nạn nhân, cơ quan điều tra loại bỏ được nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn tình cảm do nạn nhân ăn ở rất tốt với gia đình và hàng xóm. Lúc này, cơ quan điều tra nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một đối tượng thanh niên trong cuộc nhậu có nói vừa giết người. Nghi vấn đây là nghi phạm của vụ án, cơ quan công an đã nhanh chóng xác minh. Đối tượng được xác định là Trần Thanh Chí, tạm trú tại ấp 4, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thời điểm này, Chí cũng đã rời khỏi địa phương. Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã triển khai công tác xác minh thân nhân của đối tượng tại 2 địa phương gồm tỉnh Bình Thuận và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Các điều tra viên làm việc với người thân của Chí và được biết ngay trong đêm 21/3, Trí đã tìm về nhà để gặp mẹ và có nói đã giết người. Khi đó, trên tay Trí có cầm một con dao và mẹ Chí đã khuyên con ra đầu thú nhưng đối tượng không đồng ý, bỏ đi ra sau bếp. Sáng hôm sau, Chí rời khỏi nhà. Cơ quan điều tra đã thu giữ được con dao mà Chí sử dụng gây án, truy tìm dấu vết xung quanh nhà nghi phạm, công an phát hiện thêm chiếc quần sọc màu trắng có vết máu mà Chí vứt xuống sông. Với những chứng cứ ban đầu có được, công an xác định Chí là nghi phạm trong vụ án. Sau nhiều tiếng đồng hồ truy vết, công an nhận được sự phối hợp của quần chúng nhân dân khi có tin báo về một đối tượng có ngoại hình giống Trần Thanh Chí đang ẩn náu tại ấp 6, xã Ba Sao, các trinh sát lập tức vây giáp, chuẩn bị phương án bắt giữ. Xác định nghi phạm đang trốn trong một lều chăn vịt giữa cánh đồng xã Ba Sao, 3 mũi trinh sát được chia nhỏ, bao vây chờ lệnh áp sát và bắt giữ thành công. Theo lời khai của Chí, vào chiều tối ngày 21/3/2012, sau khi đã uống rượu, hắn đến nhà người quen chơi. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, trên đường đi về nhà, Chí nghĩ bản thân làm bốc vác không có nhiều tiền để ăn xài nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Chí về nhà lấy 2 con dao Thái Lan dắt vào lưng quần, đi đến chợ Đường Thét (thuộc ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý) tìm người có tài sản để cướp. Thấy có người quen ngồi uống rượu trước nhà lồng chợ, Chí vào ngồi chơi. Khi người quen đưa rượu, Chí không uống thì bị Nguyễn Trọng Nghĩa đòi đánh, Chí định lấy dao ra đâm thì được nhiều người can ngăn ra. Chí bỏ đi về nhà, rồi ra ngồi chờ ở cầu Đường Thét với ý định sẽ đâm người đòi đánh mình. Chờ được một lúc không thấy ai, Chí đi trở lại chợ Đường Thét tìm người có tài sản để cướp. Khi đi đến khu vực bờ kè chợ Đường Thét, Chí nhìn thấy trong chỗ bán dừa có giăng mùng ngủ. Nghĩ là người bán hàng ngủ lại tại chợ sẽ có tài sản, Chí dỡ mùng chui vào thấy 1 người đắp mền ngủ, liền cầm dao đâm vào cổ nạn nhân, rồi lấy mền trùm lên mặt nạn nhân, đến khi nạn nhân không còn vùng vẫy thì mới buông ra. Bị đâm ngay cổ, nạn nhân bị chảy nhiều máu. Ngửi mùi máu tanh nên Chí hoảng sợ, bỏ đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, đã quay trở lại, dỡ mùng nạn nhân chui vào, lục tìm tài sản trong người nạn nhân không thấy, Chí thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân, rồi mới bỏ đi. Thẩm phán chủ tọa Bùi Phước Lộc nhận định bị cáo Trần Thanh Chí thực hiện hành vi phạm tội một cách dã man, tước đoạt trái pháp luật mạng sống của bị hại nhằm mục đích cướp tài sản, khi không có tài sản, bị cáo tiếp tục phạm tội hiếp dâm người đáng tuổi bà mình, để thỏa mãn dục vọng thấp hèn. Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, mất hết tính người, do đó cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội. Ngày 3/3/2012, HĐXX Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án tử hình bị cáo Trần Thanh Chí (tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội hiếp dâm) tổng hình phạt là tử hình. Buộc bị cáo bồi thường chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại là 99 triệu đồng. Video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang