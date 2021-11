Hành trình phá án: Nữ sinh mang bầu, 6 bạn trai phải xét nghiệm ADN

Theo tài liệu điều tra, ngày 17/3/2012, trong khi nhổ sắn tại đồi Thơm (thuộc thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), bà Mai Thị Hoa đã phát hiện xác một thiếu nữ, trên người chỉ có chiếc áo, cổ có một vết cắt. Cách thi thể nạn nhân khoảng 25m có chiếc xe đạp nữ màu trắng. Ngay sau đó mọi người báo cho cơ quan chức năng địa phương. Nhận thông tin, Công an huyện Phú Ninh đến hiện trường và xác định nạn nhân là Huỳnh Thị Dung Bửu (15 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh), học sinh lớp 8 Trường THCS Phan Tây Hồ (huyện Phú Ninh). Bửu vừa nghỉ học cách đây một tháng vì gia đình phát hiện Bửu đang mang thai khoảng 5 tháng. Qua khám nghiệm, nạn nhân bị một vết cắt ở cổ và lưng có một số thương tích nhẹ. Theo một số nhân chứng gần nhà nạn nhân cho biết, chiều 16/3/2012, có hai thanh niên thuê xe thồ từ Tam Kỳ lên xã Tam Thái tìm nhà Bửu. Lúc này Bửu đang ở trước sân nhà trò chuyện cùng bà ngoại. Bà ngoại Bửu cho Bửu 20 ngàn đồng và nói, "con có bầu, cầm tiền ra chợ mua tí thịt, cá gì về ăn chứ ăn uống cực khổ hoài không tốt cho đứa bé". Đúng lúc này, một thanh niên gọi tên Bửu. Em nhận ra và chợt reo lên như đứa trẻ lâu ngày gặp người thân: "À, anh Hai, anh Hai về rồi à. Lâu ngày rồi em chưa gặp anh Hai". Bà ngoại hỏi Bửu ai vậy. Bửu trả lời: "Đó là anh Dũng bạn của con. Thôi, con không cần tiền nữa, ngoại cho con đi chơi với anh Dũng, anh Dũng lúc nào cũng cho tiền con. Chút con về đó". Sau đó, người thanh niên này và Bửu đi chơi bằng xe đạp của anh trai Bửu lên xã Tam Dân. Đến khoảng 22h cùng ngày, gia đình Bửu đi kiếm em nhưng không thấy. Đến sáng hôm sau (17/3/2012), người dân phát hiện thi thể Bửu. Cách đây hơn một tháng xảy ra sự việc đau lòng, hàng xóm thì thầm về việc Bửu có thai, bà Nguyễn Thị Điểm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tam Thái đã trực tiếp làm việc và hỏi Bửu, em thừa nhận đã có thai được khoảng 4 tháng. Khi được hỏi ai là “tác giả” thì Bửu khẳng định chính là Lê Đức Dũng, người gần nhà. Không những thế, riêng chuyện này, Bửu còn kể em thường đi chơi với nhiều thanh niên trú tại địa phương, trong đó nhiều lần đi chơi và quan hệ với Dũng ở các khu rừng vắng vào ngày giờ, thời gian cụ thể. (Ảnh minh họa) Về tình cảm, vì gia đình quá nghèo, nên anh trai của Bửu có yêu cầu Dũng phải có trách nhiệm với em mình khi sinh nở. Còn bằng không, gia đình sẽ tố cáo Dũng với Công an. Vả lại lúc này thai đã lớn nên không thể phá bỏ. Tuy nhiên từ khi biết Bửu mang thai, Dũng đã thay đổi số điện thoại và vào TP HCM làm công nhân. Bửu đã nhiều lần hỏi thăm số điện thoại từ bạn Dũng ở địa phương nhưng không một ai biết. (Ảnh minh họa) Theo điều tra, sau khi gây án, Dũng ghé về nhà rồi vội vã nhờ người thân đưa xuống QL1A đón xe vào TP HCM ngay trong đêm. Chiều 16/3/2012, sau khi gặp được Bửu, Dũng đã quăng ngay sim điện thoại. Tại TP HCM, Dũng cũng đã liên tục thay đổi địa điểm làm việc và chỗ ở. Các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ nam nữ của Dũng cũng khá phức tạp. Trong đó trẻ có, già có (vì dẻo miệng và bảnh trai). Không ai rõ hiện Dũng đang ở đâu. Bằng sự giúp đỡ của các ngành chức năng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các trinh sát cũng xác định được chỗ làm của Dũng ở phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM. Lúc này Dũng đang đi giao hàng cho chủ. Khi Dũng vừa trở về, lập tức các trinh sát đã bắt giữ nghi phạm. Theo lời khai của Dũng tại cơ quan điều tra, qua điện thoại, Dũng hẹn Bửu hôm sau (tức ngày 17/3/2012) mới về nhưng đến ngày 16/3/2012, đã thấy Dũng nên Bửu rất mừng. Em đã reo lên như con trẻ khi gặp Dũng. Theo một số người, Dũng là người rất “dẻo miệng” và có máu lạnh. “Trong gia đình, mỗi khi anh em có việc gì gây gổ với Dũng thì Dũng sẵn sàng cầm rựa ngồi trước cửa nhà đợi người đó về chém cho bằng được" - anh trai Dũng thổ lộ. Khi về tới Tam Kỳ vào khoảng 2h chiều, Dũng đã đi mua một con dao Thái Lan, cán màu vàng với chủ tâm sẽ giết Bửu. Thấy còn sớm nên Dũng đã rủ người lái xe ôm lai rai vài chai bia, sau đó lên thẳng nhà Bửu và rủ em đi chơi. Sau khi đi lòng vòng một số nơi và uống cà phê xong, Dũng đã chở Bửu tới rừng keo lá tràm, thuộc đồi Thơm, xã Tam Dân (cách nhà Bửu khoảng 4km). Tại đây, khi được đề cập “làm chuyện ấy”, Bửu đã không đồng ý vì Dũng nói không phải là “tác giả” của bào thai. Dũng cho rằng, Bửu cũng đã đi chơi với nhiều người nên Dũng không phải là cha của đứa trẻ sắp chào đời. Lừa lúc Bửu không chú ý, Dũng dùng dao thủ sẵn trong người ra tay sát hại Bửu với 2 nhát dao. Trong đó nhát dao chí mạng vào cổ đã khiến thai phụ 15 tuổi tử vong. Đối tượng chính đã bị bắt, tuy nhiên, hành vi quan hệ với trẻ vị thành niên cũng phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Lúc này, câu hỏi được đặt ra vậy ai là tác của bào thai của thiếu nữ này. Trước đó, trong đơn tố cáo về hành vi giao cấu với trẻ em do người nhà nạn nhân gửi lên Công an huyện Phú Ninh có tất cả 6 người đàn ông trong đó có cả đối tượng Lê Đức Dũng. Để nhanh chóng kết thúc vụ án, cơ quan điều tra đã quyết định giám định AND để tìm ra tác giả bào thai. Thế nhưng kết quả giám định không trùng khớp với nhận định ban đầu của cơ quan điều tra. Cả 6 đối tượng bị tố cáo đều không phải là người cha của đứa bé mà nạn nhân đang mang thai. Lúc này, thực sự là thời điểm bế tắc của cơ quan điều tra tưởng chừng như vụ án sẽ khép lại với hung thủ duy nhất là Dũng thì trong một lần tình cờ tiếp xúc với người nhà nữ sinh, bà ngoại nạn nhân có nhắc đến một nhân vật có tên Mai Quốc Tuấn (SN 1954, trú tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh). Tuấn là người thường xuyên qua lại nhà nạn nhân và được người trong thôn biết đến như là chồng hờ của mẹ nữ sinh này. Theo bà ngoại của nạn nhân, ông Tuấn là người rất thương Bửu, gần như ông Tuấn chiều theo tất cả mọi thứ mà nạn nhân muốn. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy tưởng chừng không liên quan gì đến vụ án. Nhưng qua con mắt của điều tra viên thì đây là một điểm chú ý rất quan trọng. Phải có một mối quan hệ phức tạp nào đó giữa ông Tuấn và Bửu mới khiến ông Tuấn chiều nạn nhân một cách nhiệt tình đến như vậy. Vì vậy, cơ quan điều tra đã quyết định giám định ADN của đối tượng Tuấn, kết quả đúng theo những nghi ngờ của điều tra viên, Tuấn chính là cha sinh học của bào thai mà nạn nhân đang mang. Tại cơ quan Công an, Tuấn thừa nhận đã có 2 lần quan hệ tình dục với nạn nhân dẫn đến mang thai. Ngày 9/6/2012, tại trụ sở UBND xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Lê Đức Dũng (SN 1991) mức án tử hình về tội "giết người" và “giao cấu với trẻ em". Còn bị cáo Mai Quốc Tuấn bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 9 năm tù giam. >>> Xem thêm video: Gái xinh chết thảm vì từ chối quan hệ với kẻ khát tình máu lạnh. Nguồn: ANTV.

