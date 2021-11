Hành trình phá án: Nhiều cô gái xinh đẹp bị cướp, hiếp kinh hoàng

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2h30 ngày 23/11/2016, Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin tại quán cà phê Trâm Anh (trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ) do chị P.T.M.L. (sinh 1982) làm chủ quán xảy ra vụ giết người, cướp tài sản và hiếp dâm. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an thành phố tiến hành điều tra, truy xét đối tượng. Theo lời khai của chị L., khoảng 1h30 ngày 23/11, một đối tượng đã đột nhập vào quán cà phê Trâm Anh, dùng dao đâm và cắt cổ anh P.Đ.Q. (sinh 1991) là em ruột chị L., đang nằm ngủ tại quán khiến nạn nhân nằm bất động. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng thủ đoạn và uy hiếp chị L. để hiếp dâm, chiếm đoạt số tiền 3,2 triệu đồng và một sợi lắc vàng tây. Trong lúc đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thì nạn nhân đã lợi dụng sơ sở của đối tượng và gọi điện cho người quen cầu cứu. Thấy vậy đối tượng đã nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Qua rà soát, điều tra và khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định được đối tượng nghi vấn trong vụ án này là Mạc Văn Nhân (sinh năm 1992, trú thôn Phương Nam, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Nhân hiện đang là công nhân của một công ty vệ sinh đóng trên địa bàn quận Sơn Trà. Sau thời điểm xảy ra vụ án này, đối tượng không có mặt ở công ty cũng như ở nhà. Tiến hành thu thập các thông tin về đối tượng này. Và đặc biệt đưa ảnh của đối tượng cho chị L. nhận diện thì nạn nhân xác định đây là đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội tại quán cà phê Trâm Anh. Để xác định nơi lẩn trốn của đối tượng là rất khó khăn. Nhưng bằng quyết tâm, Ban chuyên án đã phân công nhiều tổ công tác xác minh ở TP HCM cũng như địa bàn ở Quế Sơn, Tam Kỳ và Núi Thành (Quảng Nam) cơ quan chức năng cũng đã xác định được nơi ẩn náu của đối tượng. Sau 5 ngày tiến hành truy xét, đến 15h ngày 28/11/2016, qua thông tin, Ban chuyên án xác định được đối tượng trốn tại ở huyện Bình Chánh (TPHCM) và tiến hành bắt giữ. Bước đầu, tại cơ quan Công an, nghi can khai nhận do động cơ là cần tiền và cần tình, vì thế đã đột nhập vào quán cà phê trộm cắp, sau đó hiếp dâm. Khi đột nhập vào quán cà phê, thấy anh Q. đang ngủ, sợ anh Q. phát hiện nên đã Nhân dùng dao cắt cổ anh Q. rồi tiếp tục gõ phòng chị L. và thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, nghi phạm này còn khai nhận thêm một vụ cướp của và hiếp dâm một nạn nhân khác. Cụ thể, năm 2015, đối tượng Nhân được đặc xá về Đà Nẵng và xin làm việc cho một công ty chuyên dọn vệ sinh công trình, nhà cửa. Rạng sáng ngày 18/9, Nhân đột nhập nhà chị P. tại KĐT sinh thái Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Khi vào nhà, Nhân đã khống chế chị P. và cướp tài sản. Sau khi lấy tài sản của nạn nhân, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị P. nhưng nạn nhân liên tục chống cự. Trước sự chống trả quyết liệt của nạn nhân, Nhân dùng dao đâm vào vùng mông và cứa vào tay chị P. rồi bỏ trốn. Ngày 20/4/2017, TAND TP Đà Nẵng tuyên án Mạc Văn Nhân tổng cộng 30 năm tù về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản. >>> Xem thêm video: Gái xinh chết thảm vì từ chối quan hệ với kẻ khát tình máu lạnh. Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2h30 ngày 23/11/2016, Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin tại quán cà phê Trâm Anh (trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ) do chị P.T.M.L. (sinh 1982) làm chủ quán xảy ra vụ giết người, cướp tài sản và hiếp dâm. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an thành phố tiến hành điều tra, truy xét đối tượng. Theo lời khai của chị L., khoảng 1h30 ngày 23/11, một đối tượng đã đột nhập vào quán cà phê Trâm Anh, dùng dao đâm và cắt cổ anh P.Đ.Q. (sinh 1991) là em ruột chị L., đang nằm ngủ tại quán khiến nạn nhân nằm bất động. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng thủ đoạn và uy hiếp chị L. để hiếp dâm, chiếm đoạt số tiền 3,2 triệu đồng và một sợi lắc vàng tây. Trong lúc đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thì nạn nhân đã lợi dụng sơ sở của đối tượng và gọi điện cho người quen cầu cứu. Thấy vậy đối tượng đã nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Qua rà soát, điều tra và khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định được đối tượng nghi vấn trong vụ án này là Mạc Văn Nhân (sinh năm 1992, trú thôn Phương Nam, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Nhân hiện đang là công nhân của một công ty vệ sinh đóng trên địa bàn quận Sơn Trà. Sau thời điểm xảy ra vụ án này, đối tượng không có mặt ở công ty cũng như ở nhà. Tiến hành thu thập các thông tin về đối tượng này. Và đặc biệt đưa ảnh của đối tượng cho chị L. nhận diện thì nạn nhân xác định đây là đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội tại quán cà phê Trâm Anh. Để xác định nơi lẩn trốn của đối tượng là rất khó khăn. Nhưng bằng quyết tâm, Ban chuyên án đã phân công nhiều tổ công tác xác minh ở TP HCM cũng như địa bàn ở Quế Sơn, Tam Kỳ và Núi Thành (Quảng Nam) cơ quan chức năng cũng đã xác định được nơi ẩn náu của đối tượng. Sau 5 ngày tiến hành truy xét, đến 15h ngày 28/11/2016, qua thông tin, Ban chuyên án xác định được đối tượng trốn tại ở huyện Bình Chánh (TPHCM) và tiến hành bắt giữ. Bước đầu, tại cơ quan Công an, nghi can khai nhận do động cơ là cần tiền và cần tình, vì thế đã đột nhập vào quán cà phê trộm cắp, sau đó hiếp dâm. Khi đột nhập vào quán cà phê, thấy anh Q. đang ngủ, sợ anh Q. phát hiện nên đã Nhân dùng dao cắt cổ anh Q. rồi tiếp tục gõ phòng chị L. và thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, nghi phạm này còn khai nhận thêm một vụ cướp của và hiếp dâm một nạn nhân khác. Cụ thể, năm 2015, đối tượng Nhân được đặc xá về Đà Nẵng và xin làm việc cho một công ty chuyên dọn vệ sinh công trình, nhà cửa. Rạng sáng ngày 18/9, Nhân đột nhập nhà chị P. tại KĐT sinh thái Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Khi vào nhà, Nhân đã khống chế chị P. và cướp tài sản. Sau khi lấy tài sản của nạn nhân, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng hiếp chị P. nhưng nạn nhân liên tục chống cự. Trước sự chống trả quyết liệt của nạn nhân, Nhân dùng dao đâm vào vùng mông và cứa vào tay chị P. rồi bỏ trốn. Ngày 20/4/2017, TAND TP Đà Nẵng tuyên án Mạc Văn Nhân tổng cộng 30 năm tù về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản. >>> Xem thêm video: Gái xinh chết thảm vì từ chối quan hệ với kẻ khát tình máu lạnh. Nguồn: ANTV.