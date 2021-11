Hành trình phá án: Vợ giết, vứt xác chồng xuống sông

Theo hồ sơ vụ án, sáng 14/11/2013, trong lúc thu giỏ tôm, cá ở sông Cầu, xã Đồng Liên (Phú Bình, Thái Nguyên), một nông dân phát hiện xác anh Dương Đình Bằng (44 tuổi, trú xã Thượng Đình) nổi trên sông. Thi thể biến dạng với nhiều vết chém. Công an tỉnh Thái Nguyên ghi nhận đây không phải là nơi xảy ra vụ án. Nạn nhân có thể bị sát hại từ địa điểm khác, xác được đem đến sông Cầu phi tang. Vợ nạn nhân là chị Trương Thị Thưa (32 tuổi) thông tin, tối 3 ngày trước chồng ra khỏi nhà, mang theo 60 triệu đồng, không cầm điện thoại. Chị này cho rằng chồng mê cờ bạc, nợ nần, có mối quan hệ xã hội phức tạp nên án mạng xảy ra. Cảnh sát rà soát, lấy lời khai hàng chục thanh niên, dò la các băng nhóm giang hồ ở Thái Nguyên song không tìm thấy bằng chứng có liên quan cái chết của anh Bằng. Khi mọi việc đang "rối như tơ vò", cảnh sát nhận được nguồn tin, thời điểm anh Bằng rời nhà, vợ anh ta đã đi tìm ở nhiều nơi. Đây là điều không bình thường vì anh Bằng thường xuyên vắng nhà đi đánh cờ bạc. Hơn nữa, những ngày này vợ anh Bằng lại dọn dẹp nhà từ rất sớm, gom một số đồ đạc đốt ở sân. Nghi ngờ người vợ có liên quan, cảnh sát bí mật kiểm tra ô tô 4 chỗ của gia đình thì phát hiện có nhiều vết máu lạ dưới ghế và thành xe. Trong nhà có mùi tanh khác thường. Hai con của anh Bằng cho biết, tối hôm 10/11/2013 nghe tiếng động lớn, khi chạy ra thì thấy bố lăn qua lăn lại. Mẹ các bé giải thích "bố bị say rượu, ăn tiết canh rồi nôn", nhắc hai anh em trùm kín chăn "không được nhìn". Ban chuyên án nhận định Thưa là nghi can số một nhưng tạo điều kiện để cô này lo hậu sự cho chồng nên chưa thực thi lệnh bắt. Sáng 15/11/2013, tại đám tang anh Bằng, Thưa khóc nức nở, thỉnh thoảng liếc cảnh sát. Chiều cùng ngày, khi việc tang gia đã xong xuôi, Công an công bố việc bắt giữ. Ban đầu, người phụ nữ 32 tuổi phủ nhận song khi được yêu cầu giải thích về các vết máu trên xe và dưới nền thì Thưa không lý giải được. Liên quan vụ án, cảnh sát bắt thêm mẹ của Thưa là bà Nguyễn Thị Uấn (65 tuổi), Nguyễn Văn Hồ (31 tuổi, em họ), Hoàng Văn Tuấn (38 tuổi, anh rể Hồ) với cáo buộc che giấu, không tố giác tội phạm. Thưa khai nhiều năm trước gặp anh Bằng trong sới bạc rồi tự nguyện theo về làm vợ mà không qua cưới hỏi. Vợ chồng có hai con, cuộc sống ban đầu khá giả, có nhà lầu, xe hơi, song gần đây anh Bằng liên tục thua bạc, nợ nần nhiều. Anh thường lấy tiền hàng của Thưa đem đi đánh bạc nên vợ chồng lục đục. Tối 10/11/2013, anh Bằng bắt Thưa đưa tiền đi đánh bạc, ép gọi điện thoại yêu cầu mẹ bán đất. Và khi không được đáp ứng, anh Bằng dí kiếm vào cổ vợ buộc mở két bạc. Trong lúc giằng co, Thưa đoạt được hung khí, khua qua khua lại khiến chồng tử vong. Hoảng sợ, Thưa ngất đi khoảng một tiếng. Tỉnh dậy, biết chồng đã chết, Thưa bọc xác chồng vào chăn, đưa lên xe chở tới Lạng Sơn phi tang. Tại đây, cô ta gặp Hồ (em họ) và Tuấn (anh rể Hồ) nói rằng anh Bằng bị xã hội đen giết chết, nhờ chôn cất hộ, sẽ trả chi phí. Hai người họ hàng nhận lời, song không dám chôn mà báo cho mẹ đẻ của Thưa là bà Uấn. Biết con gây tội ác, người mẹ gọi điện trao đổi với Thưa, sau đó nhờ Hồ và Tuấn đưa xác con rể trở lại Thái Nguyên để cùng Thưa phi tang thi thể xuống sông Cầu. Khi về nhà, Thưa vờ đi tìm chồng, mua sim rác tự nhắn vào máy chồng với nội dung "ra sông mà nhặt xác chồng về" nhằm đánh lạc hướng rằng anh Bằng nợ nần nhiều không trả được nên bị xã hội đen giết chết. Tháng 5/2014, TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt Thưa án tù chung thân về tội Giết người. Bà Uấn bị phạt 6 tháng tù treo, Hồ và Tuấn 15 tháng tù cùng tội Che giấu, không tố giác tội phạm. >>> Xem thêm video: Gái xinh chết thảm vì từ chối quan hệ với kẻ khát tình máu lạnh. Nguồn: ANTV.

