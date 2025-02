Thảm án 5 phu trầm bị sát hại và hành trình tìm kẻ thủ ác

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/3/2013, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo về một vụ bắt cóc táo tợn xảy ra tại khu vực biên giới giáp Lào. Theo thông tin ban đầu, trước đó nhóm 7 người cùng trú tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vào khu vực rừng giáp ranh giữa Quảng Bình và Quảng Trị để tìm trầm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khoảng trưa 22/3/2013, nhóm tìm trầm dựng lán để nghỉ ngơi. Thời điểm ấy, anh Đỗ Văn H. đang nằm trên võng thì bất giác giật mình bởi sự xuất hiện của 3 kẻ lạ mặt, một tên cầm theo khẩu súng AK, tên kia tay mang hung khí, tên còn lại đi tay không. Chỉ trong tích tắc, nhóm người lạ mặt đã nhanh chóng dùng dây dù và dây rừng trói tay nhóm 7 phu trầm lại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi khống chế nhóm phu trầm, 3 kẻ lạ mặt bắt đầu dẫn họ đi xuyên rừng, hướng về khu vực biên giới. Đến khoảng 3h chiều, nhóm nghỉ lại, nấu cơm ăn. Chúng tuyên bố đây là một vụ "bắt cóc" và yêu cầu mỗi người phải nộp 15 triệu. Anh Hoàng Văn H. là người được nhóm bắt cóc cho về nhà để lấy tiền. Chúng hẹn, nếu ngày 25/3/2013, không mang tiền quay lại, tất cả sẽ bị giết. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo lời kể của anh H., khoảng 2h sáng 24/3, anh đang bị trói và bịt mắt thì nghe thấy phía bên ngoài vang lên những tiếng "bịch, bịch". Đến người thứ 4, anh H. nghe thấy nạn nhân kêu "chết rồi", kèm với đó là tiếng đánh rất mạnh rồi im bặt và tiếng cười của nhóm hung thủ. Lúc này, anh H. tự tháo được dây trói và nhanh chóng bỏ chạy một mạch về nhà rồi cùng người nhà các nạn nhân đến trình báo với cơ quan chức năng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo chỉ dẫn của hai nạn nhân đã trốn thoát, nhóm công tác tới được địa điểm cuối cùng những nạn nhân bị nhóm bắt cóc. Tại đây, công an phát hiện một ụ đất còn rất mới. Khi bới lên, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, 5 thi thể nằm chồng lên nhau được vùi lấp sơ sài. Kết quả khám nghiệm cho thấy, các nạn nhân đều bị đánh vào đầu, cổ bằng là vật cứng, tày. Khi tử vong, những nạn nhân này vẫn còn bị trói bởi dây dù và dây rừng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Lời khai của hai người sống sót cho thấy nhóm 3 hung thủ là kẻ lạ mặt. Tại hiện trường, công an thu giữ được một số dấu vết, tuy vậy tất cả dường như vẫn còn rất mờ nhạt. Duy chỉ có một điều mà các điều tra viên chắc chắn, đó là nhóm hung thủ phải rất thông thuộc địa bàn. Có thể chúng là người địa phương ở Quảng Trị, Quảng Bình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện tại Hướng Hóa nổi lên 2 đối tượng khả nghi là Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành, một tên nhà ở Hướng Việt, tên còn lại ở Hướng Thanh. Công và Thành vốn đam mê cờ bạc và có tiền án về các tội đánh nhau, gây rối. Thời điểm 5 phu trầm bị sát hại, 2 đối tượng này không có mặt tại địa phương. Tuy nhiên, điều khiến các trinh sát chú ý là tâm lý bất ổn của Công và Thành khi biết công an đang tìm mình. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi các trinh sát đang tìm cách tiếp cận, Thành bất ngờ bỏ chạy. Kết hợp với nhiều tài liệu khác, Công an tỉnh Quảng Trị khẳng định 2 đối tượng này là nghi phạm liên quan đến cái chết của 5 phu trầm. Qua công tác trinh sát, công an phát hiện người thân của một trong 2 đối tượng đi tiếp tế, từ đó đã xác định được chúng trốn ở một hang đá trong rừng Ma. Kiên trì mật phục, ngày 2/4 các trinh sát đã bắt giữ được Công khi hắn ra khỏi hang lấy nước. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khai thác tại chỗ, Công cho biết Thành đang ẩn mình sâu trong hang. Đây là hang đá nằm lưng chừng núi, lối lên cao vút, dựng đứng, các trinh sát phải dày công mới có thể tiếp cận. Trong nhiều giờ, Thành cương quyết không khuất phục. Đến 16h cùng ngày, biết không thể thoát thân, Thành đã bước ra và tra tay vào còng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo lời khai của Công và Thành, chúng còn một đồng phạm nữa và cũng chính là người mang theo khẩu súng AK. Ban chuyên án đã xác định đối tượng này tên Nguyên (người Lào). Nguyên có một người anh trai sống tại bản Huôi Ka Lay (huyện Vi La Bô, Lào), cách biên giới với Việt Nam khoảng 130 km. Trưa 4/4/2013, các trinh sát Công an Quảng Trị và cơ quan chức năng nước bạn Lào đã ập vào nhà anh trai Nguyên, bắt giữ đối tượng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Lời khai ban đầu của Nguyên hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Công, Thành. Do cần tiền, Thành đã rủ Công cùng Nguyên mang theo khẩu súng AK đi vào rừng tìm những người phu trầm để bắt cóc và tống tiền. Ngày 22/3/2023, phát hiện lán trại của 7 người tìm trầm, chúng đã khống chế rồi đòi tiền chuộc. Sau hơn một ngày chưa thấy người đưa tiền đến chuộc, Thành, Công và Nguyên lần lượt thay nhau lấy gậy đập chết 5 phu trầm rồi đẩy xuống một cái hố đào sẵn.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhóm Công còn khai nhận, trước vụ việc này chúng từng bắt cóc 3 phu trầm khác, cướp đi 1 điện thoại. Tuy nhiên, cả 3 phu trầm kia may mắn tự cởi được dây trói và tẩu thoát. Với tội ác man rợ của mình, sau này cả Công, Thành đều bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt mức án tử hình. Riêng đối tượng Nguyên thì cơ quan tố tụng nước CHDCND Lào xét xử độc lập. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Nữ DJ bị bạn trai sát hại trong tình trạng khỏa thân.

