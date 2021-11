Hành trình phá án: Xác người phụ nữ xinh đẹp trong bao tải ở rừng Ma

Theo hồ sơ vụ án, ngày 8/3/2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La nhận được điện báo cáo từ Công an huyện Yên Châu về sự mất tích của chị Lò Thị Chung trú tại ban Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu. Trước đó, chồng chị Chung là Vì Văn Khiêm (SN1982) phát hiện ở phía sau nhà ông Vì Văn Phúc (bố đẻ Khiêm) có một đôi dép, 1 ấm đun nước và có nhiều vết máu, tóc trên đất. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an huyện Yên Châu khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy tìm nạn nhân và làm rõ vụ án. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ thủ phạm, thời gian xảy ra vụ án vào ban đêm, không có nhân chứng, vật chứng và chưa phát hiện được xác nạn nhân. Tất cả các địa điểm nghi vấn có thể đối tượng giấu xác nạn nhân đều được kiểm tra, các mũi trinh sát được tỏa đi, từng vạt rừng, con suối, những chú chó nghiệp vụ cũng được tung vào cuộc, lần theo từng dấu vết của nạn nhân. Đến 17h ngày 10/3/2013 xác nạn nhân đã được tìm thấy trong một bao tải chôn lấp tại khe suối bản Mơ Tươi cách nơi bị giết khoảng 300m. Qua khám nghiệm, xác định nạn nhân bị đâm chém nhiều nhát vào đầu, trán, vỡ xương hộp sọ, cổ bị cắt, bàn tay trái bị chém đứt 4 ngón tay… Sau khi giết nạn nhân, đối tượng đã nhét xác vào một bao tải dứa màu xanh và chôn lấp tại khe suối bản Mơ Tươi. Qua sàng lọc các đối tượng ghi vấn, nổi lên Vì Văn Khiêm chồng của nạn nhân, có dấu hiệu bất minh về thời gian và biểu hiện tâm lý lo lắng. Ban chuyên án đã triệu tập Khiêm để tập trung đấu tranh… Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, vừa đấu tranh, cảm hóa, giáo dục, đến ngày 14/3/2013, Vì Văn Khiêm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sáng 7/3/2013, chị Chung nói với chồng là tối hôm nay, chị sẽ tham gia phục vụ buổi tọa đàm giao lưu nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại nhà văn hóa bản Mơ Tươi. Chị Chung là phụ nữ khá xinh đẹp, thường xuyên tham gia phong trào văn hóa văn nghệ của bản, nên thường bị chồng ghen tuông vô cớ. Do đó, Khiêm không đồng ý nhưng chị Chung vẫn tỏ ý vẫn tham dự tiết mục văn nghệ trong buổi tọa đàm. Tối hôm đó, Khiêm mời một số anh em họ hàng đến ăn cơm uống rượu tại nhà với lý do chúc mừng vợ nhân dịp 8/3. Khoảng 19h, chị Chung ăn cơm xong trước nói với mọi người là cứ tiếp tục ăn uống, còn chị đi xuống nhà văn hóa bản Mơ Tươi để phục vụ tiếp nước cho buổi tọa đàm của Chi hội phụ nữ bản nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế mồng 8-3. Những người còn lại tiếp tục uống rượu tại nhà chị Chung. Sau khi ăn xong, lúc đó khoảng 21h30, khách đã về hết, dọn dẹp xong xuôi, Vì Văn Khiêm lững thững đi bộ xuống nhà văn hóa bản Mơ Tươi. Gần đến nơi thì y thấy bóng một người phụ nữ đang đi sang phía nhà bố đẻ mình, xác định đúng chị Chung đang xách ấm đi lấy nước, y bỗng nảy sinh ý đồ phải giết chết vợ mình. Khiêm liền đi theo chị Chung, y vào bếp nhà bố đẻ lấy điện thoại di động soi sáng để tìm con dao, sau đó y quay ra chỗ bể nước nơi chị Chung đang lấy nước. Thấy tiếng động, chị Chung ngẩng mặt lên thì bị Khiêm vung dao chém nhiều nhát và đầu và cổ khiến chị gục xuống. Thấy chị Chung đã chết, Khiêm kéo xác ra phía sau khu vệ sinh nhà ông Phúc, sát với rừng ma để giấu rồi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng 0h30 ngày 8/3/2013, y bật dậy, xuống dưới sàn nhà lấy hai bao tải, nổ xe máy đi đến chỗ để xác chị Chung cho xác vào bao tải. Khiêm định vứt xác vợ ở khu vực rừng ma nhưng thấy gần nhà quá dễ bị phát hiện, liền cởi quần áo ngoài, vác bao tải xác vợ lội qua thửa ruộng đến khu vực suối bản Mơ Tươi và chôn lấp ở gốc cây dưới khe suối. Xong xuôi, y quay về tắm rửa ở ao nhà bố đẻ rồi tiếp tục về nhà ngủ. Sáng 8/3/2013, y dậy và giả vờ đi tìm vợ, đồng thời báo cho họ hàng biết về việc vợ mình đi dự buổi tọa đàm, văn nghệ từ tối 7/3/2013 nhưng không thấy về để đánh lạc hướng Cơ quan điều tra. Khi được triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc Vì Văn Khiêm tỏ ra rất bình thản, y khai nhỏ giọt từng tí một. Và cứ mỗi lời khai của y, trinh sát, điều tra viên lại phải lên đường, tổ chức xuống hiện trường, tiếp tục tìm chứng cứ, gặp những người có liên quan để xác minh. Cuối cùng, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Khiêm đã phải thú nhận tội ác kinh hoàng của hắn. Trước hành vi tàn bạo, dã man của Vì Văn Khiêm, tại phiên tòa sơ thẩm trong hai ngày 28 và 29/4/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt bị cáo chịu mức án tử hình. Bản án này được nhân dân đồng tình; đồng thời dư luận không khỏi thương cảm, băn khoăn về tương lai những đứa con của nạn nhân và bị cáo, rồi đây chúng sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi mẹ đã mất, cha cũng phải chịu bản án tử hình. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả?. Nguồn: ANTV

