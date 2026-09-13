Cứu sống 2 vợ chồng bị nhồi máu cơ tim cấp ở Hà Tĩnh

Trong cùng một ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã can thiệp thành công cho hai vợ chồng cùng bị nhồi máu cơ tim cấp nguy hiểm.

Ngày 13/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ vừa can thiệp thành công cho hai vợ chồng cùng bị nhồi máu cơ tim cấp.

Trước đó, ngày 8/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận ông T.V.T. (73 tuổi) và vợ là bà N.T.H. (71 tuổi), cùng trú tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) trong tình trạng đau ngực dữ dội, tụt huyết áp.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định cả hai người có dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp nên nhanh chóng tiến hành chụp động mạch vành để xác định vị trí tổn thương.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bà T. Ảnh: TL.

Kết quả cho thấy ông T. bị tắc hoàn toàn đoạn đầu trong stent cũ của động mạch liên thất trước, đồng thời hẹp 80% động mạch mũ và hẹp 80% động mạch vành phải. Trong khi đó, bà H. bị tắc hoàn toàn động mạch vành phải.

Trước tình trạng nguy hiểm, các bác sĩ tiến hành can thiệp mạch vành cho cả hai bệnh nhân. Ông T. được đặt một stent tại động mạch liên thất trước; bà H. được đặt một stent tại động mạch vành phải.

Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân dần ổn định, hồi phục tốt và dự kiến được xuất viện vào đầu tuần tới.