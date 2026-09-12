Diễn biến mới vụ hàng loạt công nhân nghi bị ngộ độc ở Huế

Số người nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi đã tăng lên 121, trong đó, 107 người điều trị tại Bệnh viện TW Huế và 14 người tại Trung tâm Y tế Phong Điền.

Ngày 12/9, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, đơn vị này đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ, xác minh nguyên nhân, hoàn thiện quy trình lấy mẫu, xét nghiệm và giám sát dịch tễ sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty dệt may Scavi Huế.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND thành phố Huế đã chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, phối hợp với doanh nghiệp và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 triển khai các biện pháp để điều trị cho bệnh nhân, khẩn trương điều tra xác định nguyên nhân, xử lý vụ việc.

Cụ thể, ngành y tế TP Huế đã tiến hành điều tra dịch tễ, tập trung xác định nguồn gây bệnh. Các mẫu thực phẩm, nước uống và môi trường tại Công ty dệt may Scavi Huế đã được lấy phục vụ xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo TP Huế thăm hỏi, động viên công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP Huế yêu cầu ngành y tế tiếp tục giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe của người lao động tại Công ty dệt may Scavi Huế, chủ động phát hiện những trường hợp có triệu chứng để kịp thời đưa đi kiểm tra, điều trị.

Trước đó, tối 11/9, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hà Văn Tuấn; ông Phan Quý Phương, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp TP Huế cùng lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố, Sở Y tế đã đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để thăm hỏi, động viên các công nhân Công ty dệt may Scavi Huế đang nằm điều trị tại đây.

Tại đây, lãnh đạo UBND TP Huế yêu cầu Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tập trung cao nhất cho công tác cấp cứu, điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe của từng bệnh nhân, bảo đảm không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc chậm xử trí các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng.

Tính đến ngày 12/9, số người nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đã tăng lên 121 bệnh nhân.

Đến sáng nay (12/9), tình hình sức khỏe các bệnh nhân đang dần ổn định, chưa ghi nhận diễn biến nặng. Nguyên nhân cụ thể của vụ việc đang được các cơ quan chuyên môn của TP Huế tiếp tục làm rõ.

Như Báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào 10h ngày 11/9, trong quá trình làm việc tại Công ty dệt may Scavi Huế, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe. Đến cuối giờ chiều 11/9, số lượng người phải nhập viện liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm là 47 người.

Trước tình hình số người có triệu chứng tăng lên, doanh nghiệp đã phối hợp với các lực lượng chức năng đưa người lao động đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để cấp cứu, theo dõi và điều trị.