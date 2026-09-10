Hy hữu ca song thai bé trai ngôi ngược, dây rốn quấn 2 vòng

Trong ca mổ lấy thai song thai, bé trai ngôi ngược, chân ra trước và còn nguyên trong bọc ối khi được đưa ra ngoài.

Song sinh: 1 bé "hạt điều", ngôi ngược

Một ca sinh song thai tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp ghi nhận tình huống đặc biệt khi hai em bé chào đời với hai tư thế khác nhau. Bé gái được đưa ra trước thuận lợi, trong khi bé trai ở tư thế ngôi ngược, chân đưa ra trước.

Đáng chú ý, khi được đưa ra khỏi bụng mẹ, bé trai vẫn còn nằm nguyên trong bọc ối. Các bác sĩ sau đó nhẹ nhàng mở bọc ối để đón em bé. Khoảnh khắc này tạo nên một tình huống đặc biệt trong phòng mổ.

Em bé chào đời còn nguyên trong bọc ối - Ảnh BVCC

Em bé nặng 2,9 kg, cất tiếng khóc đầu đời vào đúng 9h09 ngày 9/9/2026. Khi được đưa ra, các bác sĩ ghi nhận dây rốn quấn 2 vòng quanh cổ.

Ca sinh này càng được chú ý bởi sản phụ mang thai đôi và có 2 lần vết mổ đẻ cũ, nhưng lại chuyển dạ tự nhiên. Trong bối cảnh đó, ê-kíp sản khoa phải chủ động theo dõi diễn biến chuyển dạ, đánh giá tình trạng của cả mẹ và hai thai nhi để chuẩn bị phương án xử trí phù hợp.

BSCKII Lê Anh Hùng, Trưởng khoa Phụ sản, cùng các bác sĩ đã thực hiện cuộc mổ và đón hai em bé chào đời.

Ê-kíp phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Thai ngôi ngược cần được đánh giá kỹ

BSCKII Lê Anh Hùng, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết, về chuyên môn, ngôi thai là một trong những yếu tố quan trọng được bác sĩ sản khoa đánh giá khi lựa chọn phương pháp sinh. Với thai ngôi ngược, quyết định theo dõi hay can thiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng mẹ, thai, tuổi thai, đặc điểm ngôi thai và diễn biến cuộc chuyển dạ.

Đặc biệt, trường hợp mang song thai cần được theo dõi chặt chẽ hơn do bác sĩ phải đồng thời đánh giá tình trạng của cả hai thai nhi. Tiền sử 2 lần mổ lấy thai cũng là yếu tố cần được lưu ý trong quá trình theo dõi và xử trí.

Vì vậy, việc khám thai định kỳ, theo dõi sự phát triển và ngôi thai, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ có ý nghĩa quan trọng trong chuẩn bị cho cuộc sinh. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường trong thai kỳ hoặc chuyển dạ, thai phụ cần đến cơ sở y tế để được đánh giá kịp thời.

Niềm hạnh phúc của gia đình và y bác sĩ khi hai em bé chào đời an toàn - Ảnh BVCC

Thai ngôi ngược có đáng lo? Ngôi ngược là tình trạng thai nhi không ở tư thế đầu hướng xuống dưới khi chuẩn bị chào đời. Với thai ngôi ngược, bác sĩ cần đánh giá cụ thể tình trạng mẹ và thai, tuổi thai, đặc điểm ngôi thai và các yếu tố sản khoa khác để lựa chọn phương pháp sinh phù hợp. Thai phụ không nên tự quyết định phương pháp sinh mà cần được bác sĩ sản khoa thăm khám và tư vấn.

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