Phì đại tuyến vú khổng lồ, người phụ nữ nhiều năm không dám nằm ngửa

Vú phì đại tới 1.500cc mỗi bên khiến người phụ nữ 53 tuổi khó thở khi nằm ngửa, đau mỏi vai gáy và sinh hoạt nặng nề.

Nhiều năm sống chung với “gánh nặng” trước ngực

“Nằm ngửa lâu là ngạt thở, phải nằm nghiêng mới thở được” là tình trạng chị N. (53 tuổi, Hà Nội) phải chịu đựng trong nhiều năm do phì đại tuyến vú khổng lồ.

Kết quả thăm khám thể tích tuyến vú của chị lên tới khoảng 1.500cc mỗi bên, tương đương khoảng 3kg mô vú ở phía trước ngực. Khối lượng lớn khiến sinh hoạt hàng ngày của người bệnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi nằm.

TS.BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Tạo hình và Tái tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược - ĐHQGHN cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phì đại vú khổng lồ kèm sa trễ nặng.

Với những trường hợp này, lựa chọn phương pháp phẫu thuật phải dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có thể tích tuyến vú, mức độ sa trễ, độ giãn của da và thể trạng thực tế của người bệnh.

Thu gọn tuyến vú, bảo tồn quầng núm vú

Theo TS.BS Nguyễn Đình Minh, ở những trường hợp phì đại vú rất lớn, một trong những thách thức của phẫu thuật là bảo đảm nguồn nuôi dưỡng cho quầng núm vú sau khi thu gọn mô tuyến và da thừa.

Trước đây, với một số trường hợp phì đại tuyến vú khổng lồ, quầng núm vú có thể phải được cắt rời và ghép lại. Phương pháp này có thể ảnh hưởng đến cảm giác tự nhiên của vùng núm vú và khả năng tiết sữa.

Ở ca bệnh của chị N., ê-kíp áp dụng kỹ thuật mạch máu chọn lọc nhằm bảo tồn quầng núm vú trong quá trình thu gọn tuyến vú. Mục tiêu là duy trì nguồn nuôi dưỡng và các cấu trúc thần kinh liên quan, qua đó góp phần bảo tồn cảm giác tự nhiên và khả năng tiết sữa.

Ca phẫu thuật đã loại bỏ gần 2kg mô tuyến vú dư thừa. Sau mổ, người bệnh cho biết tình trạng thực tế nhẹ nhàng hơn so với lo lắng trước đó.

“Tôi nghe nói mổ xong đau lắm, không đi lại được. Nhưng ở đây xong tôi thấy rất nhẹ nhàng”, chị N. chia sẻ.

TS.BS Nguyễn Đình Minh thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Phì đại tuyến vú không chỉ là vấn đề thẩm mỹ

TS.BS Nguyễn Đình Minh cho biết, phì đại tuyến vú là tình trạng mô tuyến vú phát triển vượt quá mức bình thường, khối lượng mô tuyến vượt quá 3% trọng lượng cơ thể.

Phần lớn các khối mô trong tình trạng này là lành tính. Tuy nhiên, khi mô vú phát triển quá mức, trọng lượng của tuyến vú có thể tạo ra gánh nặng đáng kể lên hệ cơ xương và gây ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Người bệnh có thể bị đau mỏi vùng vai, cổ, gáy; thay đổi tư thế, biến dạng cột sống; khó thở khi nằm; viêm, loét tại các nếp hằn dưới ngực. Da vùng vú cũng có thể bị rạn, nhão, trong khi cảm giác ở đầu núm vú có thể giảm.

Không ít phụ nữ còn chịu ảnh hưởng về tâm lý do mặc cảm về hình thể, khó lựa chọn trang phục và hạn chế trong các hoạt động thường ngày. Ở một số trường hợp, tình trạng phì đại có thể tiến triển rõ sau sinh, làm cuộc sống bị đảo lộn.

Đáng lưu ý, nhiều người dễ cho rằng vòng ngực tăng kích thước đơn thuần do tăng cân hoặc cơ địa nên âm thầm chịu đựng. Tâm lý lo ngại chi phí, sợ đau sau phẫu thuật cũng khiến người bệnh trì hoãn thăm khám.

Theo chuyên gia, khi tuyến vú phát triển quá mức gây đau mỏi, khó thở khi nằm, tổn thương da hoặc ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, người bệnh nên được thăm khám chuyên khoa để đánh giá nguyên nhân, mức độ phì đại và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

Người có tuyến vú phát triển quá mức nên đi khám khi xuất hiện: - Đau mỏi kéo dài vùng vai, cổ, gáy. - Khó thở hoặc khó chịu khi nằm ngửa. - Viêm, loét, tổn thương da ở nếp dưới vú. - Giảm cảm giác vùng đầu núm vú. Kích thước tuyến vú tăng nhanh hoặc ảnh hưởng rõ đến vận động, sinh hoạt và tâm lý.