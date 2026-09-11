Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nhiễm trùng tai tái diễn, cẩn thận dò luân nhĩ ở trẻ cần phẫu thuật

Lỗ dò nhỏ trước tai có thể tồn tại nhiều năm không triệu chứng, nhưng khi nhiễm trùng tái diễn, trẻ có thể cần phẫu thuật lấy trọn đường dò.

Thúy Nga

Lỗ nhỏ như đầu kim ở vành tai không ngờ dò luân nhĩ

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, dò luân nhĩ là một dị tật bẩm sinh khá thường gặp ở trẻ, biểu hiện bằng một lỗ nhỏ như đầu kim ở phía trước vành tai, thường tại vùng gờ luân nhĩ. Lỗ dò có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai bên tai.

Đây thực chất là đường ra của một ống nằm dưới da, hình thành từ thời kỳ bào thai. Phần lớn trẻ có dò luân nhĩ nhưng hoàn toàn khỏe mạnh và không cần điều trị nếu đường dò không gây triệu chứng.

Tuy nhiên, khi bị nhiễm trùng, vùng quanh lỗ dò có thể sưng, đỏ, đau, tiết dịch trắng đục, có mùi hôi. Một số trường hợp nhiễm trùng nặng có thể hình thành áp-xe, tức ổ chứa mủ dưới da.

Nếu lỗ dò chưa từng viêm, không sưng đau và không tiết dịch, trẻ chủ yếu cần được theo dõi, giữ vệ sinh vùng tai. Trong trường hợp này, không nhất thiết phải phẫu thuật.

Phẫu thuật lấy trọn đường dò thường được cân nhắc khi trẻ đã từng bị nhiễm trùng, sưng đau, chảy mủ hoặc tiết dịch tái đi tái lại nhiều lần.

Mục tiêu của phẫu thuật là lấy toàn bộ đường dò để hạn chế nguy cơ tiếp tục viêm nhiễm và tái phát. Đây là điểm quan trọng bởi đường dò có thể phân nhánh phức tạp dưới da, nếu còn sót một phần, bệnh vẫn có khả năng tái phát.

Nếu trẻ đang có áp-xe, việc xử trí thường tập trung vào kiểm soát tình trạng viêm cấp. Trẻ có thể được điều trị kháng sinh và rạch dẫn lưu mủ. Phẫu thuật lấy đường dò được thực hiện sau khi tình trạng viêm cấp đã hết, thường sau vài tuần.

Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê, thời gian khoảng 30 phút. Trẻ thường có thể xuất viện trong ngày hoặc sau 1 ngày tùy tình trạng.

ro-luan-nhi.jpg
Bệnh nhi dò luân nhĩ phải phẫu thuật - Ảnh BVCC

Dễ tái phát cần chăm sóc cẩn thận

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 hướng dẫn, sau mổ, phụ huynh cần giữ vết mổ sạch và khô, thay băng mỗi ngày và tránh để nước vào vết mổ khi tắm, gội trong tuần đầu.

Trẻ cần được sử dụng thuốc, bao gồm kháng sinh, thuốc giảm đau theo đúng liều và thời gian bác sĩ kê đơn, không tự ý ngừng thuốc.

Về ăn uống, trẻ có thể ăn uống bình thường. Trong 1–2 tuần đầu, nên hạn chế chạy nhảy mạnh hoặc các hoạt động có nguy cơ va chạm vào vùng tai.

Trẻ cần tái khám đúng hẹn để kiểm tra vết mổ và cắt chỉ, thường sau 5–7 ngày.

Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế kiểm tra sớm nếu xuất hiện sốt, vết mổ sưng đỏ, đau nhiều, chảy máu hoặc chảy mủ, vết mổ hở hay bung chỉ.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cảnh báo, dò luân nhĩ vẫn có khả năng tái phát sau phẫu thuật nếu còn sót một phần đường dò. Tỷ lệ tái phát trung bình khoảng 5–10%.

Nguy cơ này cao hơn ở những trường hợp phẫu thuật khi đang có viêm hoặc trẻ đã từng bị áp-xe, rạch dẫn lưu nhiều lần trước đó.

Dấu hiệu gợi ý tái phát gồm vùng trước tai hoặc tại vị trí vết mổ sưng, đỏ, đau hoặc xuất hiện dịch trở lại. Khi có những biểu hiện này, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để được đánh giá và xử trí phù hợp.

Dấu hiệu dò luân nhĩ cần đi khám?

Lỗ dò sưng, đỏ, đau.

Xuất hiện dịch trắng đục, có mùi hôi hoặc chảy mủ.

Vùng trước tai hình thành khối sưng, nghi áp-xe.

Các đợt viêm nhiễm tái diễn nhiều lần.

Sau phẫu thuật xuất hiện sốt, sưng đỏ, đau nhiều, chảy máu, chảy mủ hoặc vết mổ bung chỉ.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hà Nội siết chặt quy định bán trú sau sáp nhập trường học để đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh

#Dò luân nhĩ #Phẫu thuật dò luân nhĩ #Nhiễm trùng tai trẻ em #Chăm sóc sau mổ #Biểu hiện dò luân nhĩ

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hơn 10 năm co giật nửa mặt, phát hiện mạch máu chèn ép dây thần kinh

Người phụ nữ 64 tuổi co giật nửa mặt phải hơn 10 năm, điều trị thuốc không cải thiện. MRI phát hiện mạch máu chèn ép dây thần kinh mặt.

Thuốc cũng không cải thiện co giật nửa mặt kéo dài hơn 10 năm

Người bệnh T.T.B., 64 tuổi, ở Quảng Trị, có tiền sử co giật nửa mặt phải kéo dài hơn 10 năm. Các cơn co giật xuất hiện ngoài ý muốn, tái diễn nhiều lần và không cải thiện dù đã điều trị bằng thuốc.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

120 ngày đêm giành sự sống cho bé sinh non 23 tuần 5 ngày, nhiễm khuẩn huyết

Chào đời khi mới 23 tuần 5 ngày, nặng 600g và nhiễm khuẩn huyết nặng, bé gái Thảo Nhi trải qua hơn 4 tháng điều trị.

Chào đời ở 23 tuần 5 ngày, nặng 600g

Bé gái Thảo Nhi, con anh Đ.V.S. (Hoa Lư, Ninh Bình), vừa trở lại tái khám tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ở tuổi hiệu chỉnh 42 tuần, bé nặng 3.600g, da hồng hào, phát triển ổn định.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chủ quan sưng góc hàm không đau nào ngờ u tuyến nước bọt mang tai

Khi phát hiện bất kỳ khối bất thường nào vùng mang tai – góc hàm, người dân nên đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa.

U tuyến nước bọt mang tai là bệnh lý có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài, thường không gây đau nên dễ khiến người bệnh chủ quan.

Tuy nhiên, khi khối u phát triển nhanh và chèn ép các cấu trúc xung quanh, người bệnh có thể gặp nhiều triệu chứng khó chịu, ảnh hưởng thẩm mỹ và chức năng vùng mặt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới