Nhiễm trùng tai tái diễn, cẩn thận dò luân nhĩ ở trẻ cần phẫu thuật

Lỗ dò nhỏ trước tai có thể tồn tại nhiều năm không triệu chứng, nhưng khi nhiễm trùng tái diễn, trẻ có thể cần phẫu thuật lấy trọn đường dò.

Lỗ nhỏ như đầu kim ở vành tai không ngờ dò luân nhĩ

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, dò luân nhĩ là một dị tật bẩm sinh khá thường gặp ở trẻ, biểu hiện bằng một lỗ nhỏ như đầu kim ở phía trước vành tai, thường tại vùng gờ luân nhĩ. Lỗ dò có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai bên tai.

Đây thực chất là đường ra của một ống nằm dưới da, hình thành từ thời kỳ bào thai. Phần lớn trẻ có dò luân nhĩ nhưng hoàn toàn khỏe mạnh và không cần điều trị nếu đường dò không gây triệu chứng.

Tuy nhiên, khi bị nhiễm trùng, vùng quanh lỗ dò có thể sưng, đỏ, đau, tiết dịch trắng đục, có mùi hôi. Một số trường hợp nhiễm trùng nặng có thể hình thành áp-xe, tức ổ chứa mủ dưới da.

Nếu lỗ dò chưa từng viêm, không sưng đau và không tiết dịch, trẻ chủ yếu cần được theo dõi, giữ vệ sinh vùng tai. Trong trường hợp này, không nhất thiết phải phẫu thuật.

Phẫu thuật lấy trọn đường dò thường được cân nhắc khi trẻ đã từng bị nhiễm trùng, sưng đau, chảy mủ hoặc tiết dịch tái đi tái lại nhiều lần.

Mục tiêu của phẫu thuật là lấy toàn bộ đường dò để hạn chế nguy cơ tiếp tục viêm nhiễm và tái phát. Đây là điểm quan trọng bởi đường dò có thể phân nhánh phức tạp dưới da, nếu còn sót một phần, bệnh vẫn có khả năng tái phát.

Nếu trẻ đang có áp-xe, việc xử trí thường tập trung vào kiểm soát tình trạng viêm cấp. Trẻ có thể được điều trị kháng sinh và rạch dẫn lưu mủ. Phẫu thuật lấy đường dò được thực hiện sau khi tình trạng viêm cấp đã hết, thường sau vài tuần.

Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê, thời gian khoảng 30 phút. Trẻ thường có thể xuất viện trong ngày hoặc sau 1 ngày tùy tình trạng.

Bệnh nhi dò luân nhĩ phải phẫu thuật - Ảnh BVCC

Dễ tái phát cần chăm sóc cẩn thận

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 hướng dẫn, sau mổ, phụ huynh cần giữ vết mổ sạch và khô, thay băng mỗi ngày và tránh để nước vào vết mổ khi tắm, gội trong tuần đầu.

Trẻ cần được sử dụng thuốc, bao gồm kháng sinh, thuốc giảm đau theo đúng liều và thời gian bác sĩ kê đơn, không tự ý ngừng thuốc.

Về ăn uống, trẻ có thể ăn uống bình thường. Trong 1–2 tuần đầu, nên hạn chế chạy nhảy mạnh hoặc các hoạt động có nguy cơ va chạm vào vùng tai.

Trẻ cần tái khám đúng hẹn để kiểm tra vết mổ và cắt chỉ, thường sau 5–7 ngày.

Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế kiểm tra sớm nếu xuất hiện sốt, vết mổ sưng đỏ, đau nhiều, chảy máu hoặc chảy mủ, vết mổ hở hay bung chỉ.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cảnh báo, dò luân nhĩ vẫn có khả năng tái phát sau phẫu thuật nếu còn sót một phần đường dò. Tỷ lệ tái phát trung bình khoảng 5–10%.

Nguy cơ này cao hơn ở những trường hợp phẫu thuật khi đang có viêm hoặc trẻ đã từng bị áp-xe, rạch dẫn lưu nhiều lần trước đó.

Dấu hiệu gợi ý tái phát gồm vùng trước tai hoặc tại vị trí vết mổ sưng, đỏ, đau hoặc xuất hiện dịch trở lại. Khi có những biểu hiện này, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám để được đánh giá và xử trí phù hợp.

Dấu hiệu dò luân nhĩ cần đi khám? Lỗ dò sưng, đỏ, đau. Xuất hiện dịch trắng đục, có mùi hôi hoặc chảy mủ. Vùng trước tai hình thành khối sưng, nghi áp-xe. Các đợt viêm nhiễm tái diễn nhiều lần. Sau phẫu thuật xuất hiện sốt, sưng đỏ, đau nhiều, chảy máu, chảy mủ hoặc vết mổ bung chỉ.

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