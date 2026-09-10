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Sống Khỏe

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện E xác minh thông tin 'kẹp tiền' để xạ trị nhanh

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện E làm rõ thông tin tại Khoa Xạ trị và báo cáo kết quả trước ngày 15/9.

Thúy Nga

Ngày 10/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) ban hành Công văn số 1712/KCB-QLCL&CGKT, yêu cầu Giám đốc Bệnh viện E khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh tại Khoa Xạ trị.

Động thái này được đưa ra sau khi ngày 9/9 xuất hiện thông tin với nội dung “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ”, phản ánh việc bệnh nhân điều trị ung thư tại Khoa Xạ trị được cho là phải kẹp tiền vào sổ để được giải quyết nhanh.

Theo nội dung phản ánh được đăng tải, một số bệnh nhân ung thư đến xạ trị cho biết trước khi vào phòng thường kẹp 50.000 đồng hoặc 100.000 đồng vào sổ. Theo phản ánh của những người này, việc làm trên đã trở thành “cái lệ” nhằm được đến lượt nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi.

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Bệnh viện E - Nguồn Internet

Trước thông tin trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện E tổ chức xác minh khẩn trương, làm rõ các nội dung báo chí nêu. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, bệnh viện được yêu cầu chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đồng thời yêu cầu Bệnh viện E công khai thông tin về kết quả xác minh, xử lý vụ việc cho cơ quan truyền thông biết.

Bệnh viện phải báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15/9/2026 để cơ quan này tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Không chỉ yêu cầu làm rõ vụ việc cụ thể, Bộ Y tế cũng đề nghị Bệnh viện E tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khoa, phòng và đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mục tiêu là sớm phát hiện các dấu hiệu vi phạm, kịp thời chấn chỉnh và ngăn ngừa những hành vi tiêu cực nếu có.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu bệnh viện thực hiện đúng các quy định, quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời tuân thủ các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

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#Bệnh viện E #Xạ trị ung thư #Thông tin tiêu cực y tế #Quản lý khám chữa bệnh #Phòng chống tham nhũng

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