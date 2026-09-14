Nôn ra máu tươi, người đàn ông 66 tuổi phát hiện u GIST tá tràng hiếm gặp

Nôn ra máu tươi, đi ngoài phân đen, người đàn ông 66 tuổi được phát hiện khối u GIST 81×70 mm tại D4 tá tràng.

Chảy máu tiêu hóa nặng do khối u hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân 66 tuổi được chuyển tuyến trong tình trạng nguy kịch do xuất huyết tiêu hóa.

Người bệnh nhập viện với biểu hiện nôn ra máu tươi, đại tiện phân đen và mất máu mức độ nặng. Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được hồi sức tích cực, bù máu và nội soi dạ dày cấp cứu.

Kết quả nội soi ghi nhận máu đỏ tươi liên tục được đẩy từ đoạn D3 tá tràng nhưng không thể tiếp cận trực tiếp vị trí tổn thương. Trước tình huống này, các bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 128 dãy khảo sát mạch tạng.

Hình ảnh CT phát hiện khối u kích thước khoảng 81×70 mm, phát triển tại D4 tá tràng, khu vực góc Treitz.

Hình ảnh khối u trên phim chụp - Ảnh BVCC

TS.BSNT Nguyễn Văn Thủy, Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đây là vị trí rất hiếm gặp của u mô đệm đường tiêu hóa (GIST). GIST tại tá tràng chỉ chiếm khoảng 4% tổng số GIST, trong khi khối u ở D4 là trường hợp đặc biệt hiếm gặp.

Vị trí khối u khiến phẫu thuật phức tạp

Theo TS.BSNT Nguyễn Văn Thủy, D4 tá tràng nằm trong vùng giải phẫu đặc biệt, khối u liên quan chặt chẽ với nhiều cấu trúc quan trọng. Phía sau là hệ thống động mạch chủ bụng, phía trước có bó mạch mạc treo tràng trên; đồng thời khối u liên quan đến mạc treo đại tràng ngang và bờ dưới tụy.

Vì vậy, phẫu thuật đặt ra yêu cầu vừa phải lấy triệt căn khối u, bảo đảm diện cắt âm tính, vừa bảo tồn các mạch máu lớn và cơ quan lân cận.

Sau khi cắt bỏ tổn thương, các bác sĩ thực hiện nối D2 tá tràng – hỗng tràng nhằm tái lập lưu thông tiêu hóa.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca bệnh được xử trí với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa gồm Ngoại Tiêu hóa, Cấp cứu, Gây mê Hồi sức, Hồi sức Tích cực, Giải phẫu bệnh và Dinh dưỡng lâm sàng. Quá trình điều trị được triển khai từ hồi sức, phẫu thuật cấp cứu, chẩn đoán giải phẫu bệnh đến chăm sóc và phục hồi sau mổ.

Sau 10 ngày, người bệnh hồi phục tốt, đủ điều kiện xuất viện. Kết quả hóa mô miễn dịch của khối u dương tính với KIT/CD117 và DOG1. Dựa trên kết quả này, các bác sĩ hướng tới điều trị trúng đích cho người bệnh.

GIST có thể biểu hiện bằng xuất huyết tiêu hóa

TS.BSNT Nguyễn Văn Thủy, Khoa Ngoại Tiêu hóa, cho biết GIST là u mô đệm đường tiêu hóa, trong đó khoảng 4% xuất hiện tại tá tràng và rất hiếm gặp ở D4.

Biểu hiện của bệnh có thể âm thầm, thường là đau bụng không rõ nguyên nhân hoặc được phát hiện tình cờ. Tuy nhiên, chảy máu tiêu hóa là một trong những biến chứng có thể gặp.

Các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, đi ngoài phân đen hoặc phân đỏ thẫm, mệt mỏi, da xanh có thể liên quan đến tình trạng mất máu và cần được thăm khám sớm.

Đặc biệt, khi xuất hiện nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời, bởi xuất huyết tiêu hóa có thể diễn tiến nặng nếu không được cấp cứu sớm.

GIST là gì? GIST là u mô đệm đường tiêu hóa. Khoảng 4% GIST xuất hiện tại tá tràng và vị trí D4 rất hiếm gặp. Bệnh có thể diễn biến âm thầm nhưng chảy máu tiêu hóa là một biến chứng đáng lưu ý.

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