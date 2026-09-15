Bộ Y tế chỉ đạo khẩn về vụ cấp giấy khám sức khỏe 'siêu tốc'

Các cơ sở khám sức khỏe phải công khai điều kiện hoạt động, đường dây nóng 24/24 giờ và phối hợp xác minh giấy khám khi được yêu cầu.

Ngày 14/9/2026, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Sở Y tế TP Cần Thơ và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp liên quan đến nội dung phản ánh của một số cơ quan báo chí về hoạt động cấp giấy khám sức khỏe tại một số phòng khám tư nhân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ và Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương xác minh thông tin báo chí phản ánh; Tổ chức kiểm tra, xác minh toàn bộ nội dung, vụ việc có liên quan và xử lý nghiêm các sai phạm, nếu có, theo quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc cũng được yêu cầu công khai tới cơ quan báo chí theo quy định.

Bộ Y tế đồng thời yêu cầu hai địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe; chỉ đạo các cơ sở khám sức khỏe trên địa bàn nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

Giấy khám sức khỏe - Ảnh minh họa nguồn Internet

Một nội dung đáng chú ý trong chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là yêu cầu các cơ sở khám sức khỏe bảo đảm số điện thoại đường dây nóng được công khai trên website của đơn vị hoạt động 24/24 giờ. Kênh này nhằm tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc của cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động khám sức khỏe.

Các cơ sở cũng phải phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi được yêu cầu trong việc xác minh thông tin về giấy khám sức khỏe và những nội dung liên quan.

Trường hợp có thay đổi một trong các nội dung đã công bố về cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe, cơ sở phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Những nội dung này gồm địa điểm khám, thời gian khám, nhân lực tham gia, hợp đồng, trang thiết bị và các nội dung khác theo quy định.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe trên website của Sở. Đồng thời, cung cấp đường link cập nhật danh sách để các cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện tra cứu.

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế TP Cần Thơ và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, chính quyền địa phương và lực lượng Công an trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp cố ý vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động khám sức khỏe.

Theo yêu cầu của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Sở Y tế TP Cần Thơ và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp phải báo cáo Bộ Y tế về tiến độ và kết quả kiểm tra, xác minh trước ngày 18/9/2026.

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