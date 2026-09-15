Sâu răng kéo dài, nguy cơ viêm tủy không nên chủ quan

Lỗ sâu nhỏ nếu không điều trị có thể tiến sâu vào tủy, gây viêm, hoại tử và nhiễm trùng quanh chóp răng.

Tổn thương tủy từ một lỗ sâu nhỏ

Các bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết, sâu răng giai đoạn đầu có thể chưa gây đau rõ rệt, khiến nhiều người trì hoãn điều trị. Tuy nhiên, khi tổn thương tiếp tục tiến triển, vi khuẩn có thể vượt qua lớp men, ngà răng và tiến sâu vào bên trong, ảnh hưởng đến tủy răng.

Tủy là phần mô mềm nằm ở trung tâm răng, chứa mạch máu và dây thần kinh. Khi tủy bị viêm hoặc nhiễm trùng, người bệnh có thể xuất hiện ê buốt, đau tự phát, đau khi ăn nhai hoặc cơn đau tăng lên về đêm.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Không phải mọi trường hợp viêm tủy đều xuất phát từ sâu răng. Tình trạng này cũng có thể liên quan đến răng bị nứt, vỡ hoặc chấn thương mạnh; miếng trám cũ không còn kín khiến vi khuẩn xâm nhập; hoặc răng bị mài mòn nghiêm trọng, làm giảm khả năng bảo vệ tủy.

Điều đáng lưu ý là khi tình trạng viêm tiếp tục kéo dài, tủy răng có thể hoại tử. Nhiễm trùng sau đó có thể lan đến vùng quanh chóp chân răng và hình thành áp xe. Khi đã tiến triển đến giai đoạn này, việc điều trị trở nên phức tạp hơn và khả năng bảo tồn răng cũng có thể bị ảnh hưởng.

Răng sâu gây hỏng tủy - Ảnh BVCC

Nhận biết sớm để tránh tổn thương lan rộng

Theo khuyến cáo của bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Phenikaa, người bệnh nên đi khám khi xuất hiện tình trạng răng ê buốt kéo dài, đau tự phát, đau tăng về đêm, đau khi nhai hoặc sưng lợi.

Những triệu chứng này không nên chỉ được xử lý tạm thời bằng thuốc giảm đau. Người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân và đánh giá mức độ tổn thương.

Nếu có chỉ định điều trị tủy, bác sĩ sẽ loại bỏ phần mô tủy bị viêm hoặc hoại tử, làm sạch và trám kín hệ thống ống tủy. Mục tiêu là kiểm soát nhiễm trùng, giảm triệu chứng và bảo tồn răng thật.

Việc điều trị sớm khi tổn thương còn khu trú có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát bệnh lý và hạn chế nguy cơ biến chứng. Vì vậy, ngay cả khi lỗ sâu chưa gây đau hoặc chỉ ê buốt thoáng qua, người bệnh cũng không nên chủ quan.

Bác sĩ kiểm tra răng cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khi nào nên đi khám răng? - Ê buốt răng kéo dài. - Đau răng tự phát, không chỉ khi ăn uống. - Đau tăng về đêm. - Đau khi ăn nhai. - Sưng lợi hoặc xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng quanh răng.

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