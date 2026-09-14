Cô gái 23 tuổi mang khối u xơ tử cung nặng 6 kg trong ổ bụng

Từng được tư vấn cắt tử cung do khối u quá lớn, cô gái 23 tuổi may mắn được phẫu thuật bóc u, bảo tồn tử cung và hai buồng trứng.

Bụng to bất thường, u nặng 6kg, nguy cơ mất tử cung

Nữ bệnh nhân D.H., 23 tuổi, quê Phú Thọ, chưa từng quan hệ tình dục và chưa lập gia đình, gần đây nhận thấy vòng bụng ngày càng to, căng cứng. Do chu kỳ kinh vẫn đều, không đau tức bụng hay gặp khó khăn khi tiểu tiện, H. và gia đình cho rằng đây có thể chỉ là tình trạng tăng cân, tích mỡ bụng do đặc thù công việc văn phòng.

Chỉ đến khi bụng nhô to bất thường như đang mang thai những tháng cuối, gia đình mới đưa H. đi khám. Kết quả siêu âm cho thấy trong ổ bụng có một khối u kích thước rất lớn.

Bụng cô gái mang khối u khổng lồ to như phụ nữ mang thai - Ảnh BVCC

H. tiếp tục được thăm khám tại nhiều cơ sở y tế tuyến tỉnh. Theo thông tin từ gia đình, các bác sĩ đều nhận định khối u xơ có kích thước quá lớn, chiếm gần toàn bộ ổ bụng, tăng sinh mạch máu phức tạp và có nguy cơ chảy máu cao khi phẫu thuật. Người bệnh được tư vấn khả năng phải cắt toàn bộ tử cung để đảm bảo an toàn.

Với một cô gái mới 23 tuổi, chưa lập gia đình và chưa sinh con, nguy cơ mất tử cung đồng nghĩa với việc không còn khả năng mang thai tự nhiên. Đây là cú sốc lớn đối với người bệnh và gia đình.

Bóc tách khối u, bảo tồn tử cung

Gia đình sau đó đưa H. đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Qua thăm khám chuyên sâu và hội chẩn, các bác sĩ xác định người bệnh đồng thời có u xơ tử cung khổng lồ nặng 6 kg và u nang buồng trứng khoảng 5cm.

Trước tình trạng này, ê-kíp đặt mục tiêu ưu tiên là loại bỏ tổn thương nhưng tối đa khả năng bảo tồn cơ quan sinh sản cho người bệnh trẻ tuổi.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật do ThS.BSCKII Đỗ Khắc Huỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cùng ThS.BSCKII Vương Đức Hinh trực tiếp thực hiện.

Trước mổ, gia đình đã được giải thích về nguy cơ phải cắt tử cung nếu khối u dính nhiều hoặc tình trạng chảy máu trong mổ không thể kiểm soát. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp từng bước bóc tách khối u, kiểm soát hệ thống mạch máu và bảo vệ tối đa mô lành.

Kết quả, các bác sĩ bóc tách thành công khối u xơ tử cung nặng 6kg, đồng thời xử lý khối u nang buồng trứng kích thước 5cm. Tử cung và hai buồng trứng được bảo tồn.

Sau phẫu thuật, H. được tiếp tục theo dõi và chăm sóc tại Khoa Phụ Nội tiết A1. Sức khỏe người bệnh đang dần ổn định.

Khối u được bóc tách thành công - Ảnh BVCC

Bụng to nhanh có thể là dấu hiệu bệnh lý

ThS.BSCKII Đỗ Khắc Huỳnh cho biết, một số khối u phụ khoa có thể phát triển âm thầm, không phải trường hợp nào cũng xuất hiện đau bụng, rối loạn kinh nguyệt hoặc triệu chứng chèn ép rõ ràng ngay từ đầu.

Ở trường hợp này, dấu hiệu đáng chú ý chủ yếu là vòng bụng tăng kích thước bất thường. Việc nhầm lẫn với tăng cân hoặc tích mỡ bụng khiến người bệnh đi khám khi khối u đã phát triển rất lớn.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ, kể cả người trẻ chưa quan hệ tình dục, cần chú ý những thay đổi bất thường của cơ thể. Khi bụng to nhanh không rõ nguyên nhân, sờ thấy khối cứng vùng hạ vị hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường, cần đi khám để được đánh giá.

Khối u được phẫu thuật cắt bỏ - Ảnh BVCC

Dấu hiệu cần đi khám Vòng bụng tăng kích thước nhanh, không giải thích được nguyên nhân. Sờ thấy khối bất thường hoặc vùng hạ vị căng, cứng. Đau bụng, cảm giác chèn ép hoặc xuất hiện các triệu chứng phụ khoa bất thường. Không nên chỉ dựa vào tình trạng kinh nguyệt đều để loại trừ bệnh lý phụ khoa.

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