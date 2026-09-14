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Sống Khỏe

Chủ quan với đái máu, người đàn ông phải cắt toàn bộ bàng quang

Đái máu kéo dài nhưng không đi khám, người đàn ông 51 tuổi phát hiện khối u bàng quang 7 cm, xâm lấn sâu vào thành bàng quang.

Thúy Nga

Đái máu kéo dài, khối u đã xâm lấn thành bàng quang

Nam bệnh nhân 51 tuổi nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đái máu kéo dài. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện khối u bàng quang kích thước 7 cm, bề mặt bám nhiều cặn canxi.

Theo các bác sĩ, hình ảnh này cho thấy tổn thương đã tồn tại trong thời gian dài. Khối u có chân bám rộng khoảng 5 cm, đồng thời xâm lấn sâu vào lớp cơ thành bàng quang. Bệnh đã tiến triển đến giai đoạn muộn, không còn khả năng điều trị bảo tồn bàng quang.

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Hình ảnh XQ của bệnh nhân cho thấy khối u bàng quang lớn có nhiều canxi lắng đọng - Ảnh BVCC

Sau khi đánh giá toàn diện lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư bàng quang giai đoạn muộn và chỉ định cắt toàn bộ bàng quang kết hợp tạo hình đường tiết niệu.

Ca phẫu thuật do PGS.TS Đỗ Trường Thành, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trực tiếp thực hiện cùng ê kíp.

PGS.TS Đỗ Trường Thành cho biết, ung thư bàng quang thường xuất phát từ lớp niêm mạc bàng quang nên đái máu là dấu hiệu sớm, điển hình của bệnh.

Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể chỉ cần cắt nội soi khối u, qua đó bảo tồn được bàng quang. Tuy nhiên, ở trường hợp này, khối u đã xâm lấn sâu nên người bệnh buộc phải cắt toàn bộ bàng quang.

May mắn, vị trí khối u nằm xa cổ bàng quang, giúp ê kíp phẫu thuật bảo tồn được phần niệu đạo lành. Đây là điều kiện thuận lợi để tạo hình bàng quang mới bằng ruột và nối với niệu đạo sau phẫu thuật.

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PGS.TS Đỗ Trường Thành cùng ê kíp phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang cho người bệnh - Ảnh BVCC

Không nên bỏ qua dù chỉ một lần đái máu

Theo PGS.TS Đỗ Trường Thành, cắt toàn bộ bàng quang kết hợp tạo hình đường tiểu hiện không còn là kỹ thuật mới. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc sử dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại như dụng cụ cắt ruột, thiết bị cầm máu và phương tiện phẫu tích sâu vùng tiểu khung hỗ trợ đáng kể cho cuộc mổ, giúp quá trình phẫu thuật được triển khai an toàn, hiệu quả.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu. Người bệnh hồi phục tốt.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với tình trạng đái máu, kể cả khi triệu chứng chỉ xuất hiện một lần hoặc tự hết sau vài ngày.

Đái máu có thể liên quan đến nhiều bệnh lý của đường tiết niệu và là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư bàng quang. Việc triệu chứng tự hết không đồng nghĩa nguyên nhân gây bệnh đã được loại trừ.

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Người bệnh hồi phục tốt sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

"Với ung thư bàng quang, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có thể giúp người bệnh được điều trị ít xâm lấn hơn, trong nhiều trường hợp có thể bảo tồn bàng quang. Ngược lại, khi khối u đã xâm lấn sâu vào thành bàng quang, phương án điều trị có thể phải mở rộng, ảnh hưởng đáng kể đến quá trình điều trị và chất lượng sống.

Vì vậy, khi xuất hiện đái máu bất thường, người bệnh cần đi khám để được đánh giá nguyên nhân thay vì chờ triệu chứng tái phát nhiều lần hoặc xuất hiện thêm đau đớn mới tìm đến cơ sở y tế", PGS.TS Đỗ Trường Thành khuyến cáo.

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#Ung thư bàng quang #Đái máu #Chẩn đoán hình ảnh #Phẫu thuật tiết niệu #Phát hiện sớm

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