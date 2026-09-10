Sỏi không triệu chứng bỗng chốc gây viêm túi mật, viêm tụy, tổn thương gan

Nhiều năm có sỏi túi mật nhưng không triệu chứng, người phụ nữ 37 tuổi bất ngờ nhập viện vì viêm túi mật cấp kèm viêm tụy.

Từ sỏi túi mật không triệu chứng đến cấp cứu

Sau nhiều năm được phát hiện có sỏi túi mật nhưng không đau hay rối loạn tiêu hóa, chị N.T.T.H. (37 tuổi) bất ngờ xuất hiện đau dữ dội vùng hạ sườn phải lan lên thượng vị, kèm buồn nôn và sốt.

Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cấp cứu. Khai thác bệnh sử cho thấy trước đó, qua nhiều lần khám sức khỏe tổng quát, chị đã được phát hiện sỏi túi mật nhưng do chưa có triệu chứng nên được theo dõi định kỳ, chưa có chỉ định can thiệp.

Tại bệnh viện, người bệnh được thăm khám, xét nghiệm máu, siêu âm ổ bụng và chụp cộng hưởng từ (MRI) để đánh giá tổn thương.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số viêm CRP tăng cao, men gan tăng gấp 3 lần. Các chỉ số đánh giá chức năng mật - tụy cũng vượt ngưỡng bình thường, gợi ý tình trạng viêm tụy và tổn thương chức năng gan.

Hình ảnh sỏi trong túi mật trên phim chụp - Ảnh BVCC

Hình ảnh MRI cho thấy túi mật có vách ngăn tạo thành hai ngăn, thành túi mật dày tới 7 mm, bên trong có vài viên sỏi, viên lớn nhất kích thước 31 mm.

Kết hợp triệu chứng lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm túi mật cấp do sỏi, kèm biến chứng viêm tụy và tổn thương chức năng gan.

Trước tình trạng viêm túi mật cấp tiếp tục tiến triển, ê-kíp hội chẩn, đánh giá toàn trạng và thống nhất phẫu thuật nội soi cắt túi mật nhằm xử lý nguồn viêm, đồng thời kiểm soát các biến chứng liên quan.

TS.BS Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết, phẫu thuật nội soi cắt túi mật hiện được coi là phương pháp điều trị chuẩn đối với sỏi túi mật có triệu chứng hoặc biến chứng.

Trong ca mổ, ê-kíp thực hiện qua 3 lỗ mổ nhỏ, kích thước từ 0,3-1 cm, đưa camera và dụng cụ chuyên dụng vào ổ bụng để bóc tách, cắt bỏ túi mật chứa nhiều sỏi. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, không ghi nhận tai biến, biến chứng trong mổ.

Sau phẫu thuật, người bệnh ít đau, được hướng dẫn vận động sớm, ăn uống trở lại theo từng giai đoạn và theo dõi sát toàn trạng. Chức năng gan, mật, tụy cải thiện rõ rệt. Sau 3 ngày điều trị, người bệnh hồi phục tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đừng chủ quan với sỏi túi mật

Theo TS.BS Nguyễn Thanh Tâm, viêm túi mật cấp do sỏi cần được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Nếu không điều trị phù hợp, tình trạng viêm có thể tiến triển gây hoại tử, thủng túi mật, viêm phúc mạc, sốc nhiễm khuẩn, viêm tụy cấp, suy gan, suy thận.

Việc lựa chọn phương pháp điều trị và thời điểm phẫu thuật phù hợp có vai trò quan trọng trong kiểm soát tình trạng nhiễm trùng, hạn chế nguy cơ tai biến, biến chứng trong và sau mổ.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người có sỏi túi mật nhưng chưa có triệu chứng cần được theo dõi định kỳ. Theo nguồn bệnh viện, khoảng 22-80% người có sỏi túi mật không triệu chứng được theo dõi thay vì can thiệp ngay.

Khi xuất hiện đau vùng hạ sườn phải hoặc thượng vị kéo dài, tái phát hoặc tăng dần, kèm sốt, vàng da, người bệnh cần đi khám sớm để xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp. Không nên chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà.