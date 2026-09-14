Đừng nhầm sốt xuất huyết với cảm cúm, tự dùng thuốc khiến bệnh nguy kịch

Sốt, đau đầu, đau mỏi người dễ bị bỏ qua. Tự dùng thuốc khi chưa loại trừ sốt xuất huyết có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tiếp ghi nhận các trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue với bệnh cảnh đa dạng.

Sốt sau chuyến công tác, tiểu cầu giảm còn 45 G/L

Chị L.T.T. (49 tuổi, Hà Nội) xuất hiện sốt cao 39°C, đau đầu, đau mỏi người và mệt nhiều sau khi trở về từ chuyến công tác 4 ngày tại TP HCM.

Ngày thứ 3 của bệnh, chị nhập viện tại Khoa Vi rút - Ký sinh trùng trong tình trạng da, niêm mạc xung huyết, sốt cao, đau mỏi và mệt nhiều. Xét nghiệm cho thấy số lượng tiểu cầu giảm còn 45 G/L.

Trường hợp khác, chị P.T.H. (37 tuổi, Hà Nội) ban đầu xuất hiện sốt nóng, đau đầu vào buổi sáng, nghĩ chỉ bị cảm sốt thông thường nên chị tự mua thuốc hạ sốt uống. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, chị đau đầu dữ dội, sốt cao trên 38°C, mệt mỏi, khó chịu và xuất hiện chảy máu chân răng.

Ngay trong ngày thứ 2 của bệnh, chị đến bệnh viện thăm khám và được xét nghiệm xác định mắc sốt xuất huyết Dengue.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Người đang điều trị ung thư mắc thêm sốt xuất huyết

Đáng chú ý là trường hợp bà N.T.M. (58 tuổi, Hà Nội), sang chăm sóc gia đình con gái, cách nhà khoảng 500 m, nơi trước đó đã có 3 người mắc sốt xuất huyết.

Bà M. đang điều trị hóa chất ung thư trực tràng. Khi mắc thêm sốt xuất huyết Dengue, bệnh nhân xuất hiện sốt cao 39–40°C, đau rát họng, ho có đờm và da xung huyết. Việc đồng thời có bệnh nền và đang điều trị ung thư khiến quá trình theo dõi, đánh giá và xử trí trở nên phức tạp hơn.

May mắn, bà M. được nhập viện ngay từ giai đoạn đầu. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, số lượng tiểu cầu dần tăng trở lại. Dù tốc độ hồi phục còn chậm, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

BSCKII Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Vi rút - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ cho biết, một sai lầm thường gặp là người bệnh tự mua thuốc khi mới xuất hiện sốt, đau đầu, dẫn đến chậm phát hiện bệnh.

Sốt xuất huyết có thể dễ nhầm với các bệnh nhiễm virus thông thường bởi cùng gây sốt, đau đầu, đau mỏi người và mệt mỏi. Một số trường hợp còn có ho hoặc đau rát họng.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện giảm tiểu cầu, tăng tính thấm thành mạch, cô đặc máu, xuất huyết và sốc. Vì vậy, việc nhận diện bệnh và theo dõi đúng diễn biến có ý nghĩa quan trọng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Không tự ý dùng thuốc khi chưa loại trừ sốt xuất huyết

BSCKII Nguyễn Thanh Bình lưu ý, khi chưa loại trừ sốt xuất huyết, người bệnh không nên tự ý sử dụng các thuốc chống viêm không steroid, bởi những thuốc này có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Việc sử dụng thuốc hạ sốt cần theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Khi xuất hiện sốt cao đột ngột, đặc biệt kèm đau đầu, đau mỏi người, mệt nhiều hoặc các biểu hiện bất thường như chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ói..., người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và hướng dẫn theo dõi phù hợp.

Những người có bệnh lý nền, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ khi mắc sốt xuất huyết cần được theo dõi sát theo chỉ định của bác sĩ.

Để phòng bệnh, người dân cần vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, loại bỏ vật dụng có thể đọng nước; lật úp hoặc đậy kín dụng cụ chứa nước khi không sử dụng. Mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày và sử dụng các biện pháp chống muỗi đốt phù hợp. Người dân cũng có thể chủ động tìm hiểu và trao đổi với bác sĩ về việc tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết, phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và khuyến cáo hiện hành. Vắc xin là một trong những biện pháp góp phần phòng bệnh và giảm gánh nặng do sốt xuất huyết.

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