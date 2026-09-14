Sốt, nôn bé 1 tháng tuổi sốc nhiễm trùng, suy đa tạng nguy kịch

Sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan do nhiễm khuẩn đường tiêu hóa

Bé H.M.C, 1 tháng 20 ngày tuổi, trú tại xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị, được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị sau 2 ngày sốt, nôn và tiêu chảy nhiều lần.

Trước đó, trẻ được xử trí ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa. Khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bệnh nhi trong tình trạng mất nước nặng, trụy mạch và suy hô hấp cấp.

Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ xác định trẻ bị sốc nhiễm trùng, nghi do nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, kèm suy đa cơ quan. Bệnh nhi có nhiều rối loạn nghiêm trọng liên quan đến hô hấp, tuần hoàn, điện giải và chuyển hóa, đồng thời ảnh hưởng đến chức năng gan, thận và đông máu.

Diễn biến bệnh tiến triển nhanh, nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được hồi sức và điều trị tích cực, kịp thời.

Cấp cứu từng giờ để kiểm soát suy đa tạng

Ê-kíp Hồi sức cấp cứu Nhi, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị lập tức triển khai hồi sức tích cực.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức tuần hoàn, bù dịch và sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết áp, bảo đảm tưới máu cho các cơ quan. Kháng sinh cũng được sử dụng sớm để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Đáng chú ý, trẻ đồng thời bị rối loạn điện giải và toan chuyển hóa nặng. Với bệnh nhi nhỏ tuổi, những biến đổi này có thể diễn tiến nhanh, đòi hỏi bác sĩ theo dõi sát và điều chỉnh điều trị liên tục.

Trong những ngày tiếp theo, các bác sĩ và điều dưỡng thay phiên túc trực 24/24 giờ. Nhịp tim, huyết áp, lượng nước tiểu, dịch vào - ra cùng các xét nghiệm được theo dõi thường xuyên để đánh giá đáp ứng điều trị và kịp thời điều chỉnh.

Sau quá trình hồi sức tích cực, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhi từng bước được kiểm soát. Chức năng gan, thận dần hồi phục; các rối loạn điện giải và toan chuyển hóa nguy hiểm được khắc phục.

Trẻ được cai dần thuốc vận mạch, tự thở tốt và tiếp tục hồi phục. Sau 2 tuần điều trị tích cực, bé H.M.C hồi phục hoàn toàn, không ghi nhận di chứng và được xuất viện.

Trẻ nhỏ sốt, nôn, tiêu chảy cần được khám sớm

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị khuyến cáo trẻ dưới 3 tháng tuổi khi xuất hiện sốt, nôn hoặc tiêu chảy nhiều lần cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám sớm. Ở trẻ nhỏ, mất nước và nhiễm trùng có thể diễn tiến nhanh, dẫn đến rối loạn tuần hoàn và suy chức năng nhiều cơ quan.

Phụ huynh không nên tự ý cho trẻ sử dụng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh. Cần chú ý các dấu hiệu gợi ý mất nước và diễn biến nặng như trẻ mệt lả, lờ đờ, mắt trũng, khóc không có nước mắt, da tái hoặc nổi vân tím.

Khi trẻ có biểu hiện bất thường, đặc biệt là trẻ dưới 3 tháng tuổi, việc đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời giúp phát hiện sớm tình trạng mất nước, nhiễm trùng và các biến chứng nguy hiểm.

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