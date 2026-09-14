Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Sốt, nôn bé 1 tháng tuổi sốc nhiễm trùng, suy đa tạng nguy kịch

Bé 1 tháng 20 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan, suy hô hấp cấp, trụy mạch.

Thúy Nga

Sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan do nhiễm khuẩn đường tiêu hóa

Bé H.M.C, 1 tháng 20 ngày tuổi, trú tại xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị, được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị sau 2 ngày sốt, nôn và tiêu chảy nhiều lần.

Trước đó, trẻ được xử trí ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa. Khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bệnh nhi trong tình trạng mất nước nặng, trụy mạch và suy hô hấp cấp.

Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ xác định trẻ bị sốc nhiễm trùng, nghi do nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, kèm suy đa cơ quan. Bệnh nhi có nhiều rối loạn nghiêm trọng liên quan đến hô hấp, tuần hoàn, điện giải và chuyển hóa, đồng thời ảnh hưởng đến chức năng gan, thận và đông máu.

Diễn biến bệnh tiến triển nhanh, nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được hồi sức và điều trị tích cực, kịp thời.

Cấp cứu từng giờ để kiểm soát suy đa tạng

Ê-kíp Hồi sức cấp cứu Nhi, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị lập tức triển khai hồi sức tích cực.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức tuần hoàn, bù dịch và sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết áp, bảo đảm tưới máu cho các cơ quan. Kháng sinh cũng được sử dụng sớm để kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Đáng chú ý, trẻ đồng thời bị rối loạn điện giải và toan chuyển hóa nặng. Với bệnh nhi nhỏ tuổi, những biến đổi này có thể diễn tiến nhanh, đòi hỏi bác sĩ theo dõi sát và điều chỉnh điều trị liên tục.

Trong những ngày tiếp theo, các bác sĩ và điều dưỡng thay phiên túc trực 24/24 giờ. Nhịp tim, huyết áp, lượng nước tiểu, dịch vào - ra cùng các xét nghiệm được theo dõi thường xuyên để đánh giá đáp ứng điều trị và kịp thời điều chỉnh.

Sau quá trình hồi sức tích cực, tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhi từng bước được kiểm soát. Chức năng gan, thận dần hồi phục; các rối loạn điện giải và toan chuyển hóa nguy hiểm được khắc phục.

Trẻ được cai dần thuốc vận mạch, tự thở tốt và tiếp tục hồi phục. Sau 2 tuần điều trị tích cực, bé H.M.C hồi phục hoàn toàn, không ghi nhận di chứng và được xuất viện.

Trẻ nhỏ sốt, nôn, tiêu chảy cần được khám sớm

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị khuyến cáo trẻ dưới 3 tháng tuổi khi xuất hiện sốt, nôn hoặc tiêu chảy nhiều lần cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám sớm. Ở trẻ nhỏ, mất nước và nhiễm trùng có thể diễn tiến nhanh, dẫn đến rối loạn tuần hoàn và suy chức năng nhiều cơ quan.

Phụ huynh không nên tự ý cho trẻ sử dụng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh. Cần chú ý các dấu hiệu gợi ý mất nước và diễn biến nặng như trẻ mệt lả, lờ đờ, mắt trũng, khóc không có nước mắt, da tái hoặc nổi vân tím.

Khi trẻ có biểu hiện bất thường, đặc biệt là trẻ dưới 3 tháng tuổi, việc đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời giúp phát hiện sớm tình trạng mất nước, nhiễm trùng và các biến chứng nguy hiểm.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân

#Sốc nhiễm trùng trẻ em #Hồi sức cấp cứu nhi #Nhiễm khuẩn tiêu hóa #Chăm sóc trẻ nhỏ #Dấu hiệu mất nước

Bài liên quan

Sống Khỏe

Tiêu chảy kéo dài, cụ ông 80 tuổi sốc nhiễm trùng vì thủng đại tràng sigma

Bệnh nhân nhập viện với huyết áp chỉ 70/40 mmHg, được hồi sức tích cực và phẫu thuật cấp cứu để kiểm soát ổ nhiễm trùng đe dọa tính mạng.

Sốc nhiễm trùng, huyết áp chỉ còn 70/40 mmHg

Các bác sĩ khoa Ngoại phối hợp Đơn vị Hồi sức tích cực (ICU), Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh vừa phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân nam 80 tuổi bị thủng đại tràng sigma do viêm túi thừa, gây viêm phúc mạc và sốc nhiễm trùng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người bệnh nguy kịch vì viêm cân mạc hoại tử, sốc nhiễm trùng từ vùng dẫn lưu

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa điều trị thành công một trường hợp viêm cân mạc hoại tử vùng cổ sâu biến chứng sốc nhiễm trùng, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân N.V.L. (SN 1972, ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM), được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức sau khi đã được dẫn lưu áp xe vùng cổ tại một cơ sở y tế. Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng nhiễm trùng nặng, kèm nhiều bệnh lý nền phức tạp như đái tháo đường, suy tim, suy thận và rối loạn điện giải.

Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng ghi nhận vùng cổ trái sưng nề nghiêm trọng, mô hoại tử lan rộng vào nhiều khoang cổ sâu. Ổ áp xe đã lan sang vùng cổ đối diện, đe dọa trực tiếp các cấu trúc mạch máu và thần kinh quan trọng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé gái 11 tuổi nguy kịch sau 3 ngày sốt vì sai lầm nhiều gia đình mắc phải

Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần thăm khám sớm và tiêm phòng đầy đủ để tránh các biến chứng nặng do bệnh viêm phổi, sốt xuất huyết ở trẻ.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vừa kịp thời cứu sống bệnh nhi Tr. B. C. A. (11 tuổi, ngụ An Giang) trong tình trạng sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết kèm tổn thương tim.

Khai thác bệnh sử, được biết trẻ khởi phát bệnh trong 4 ngày. Ba ngày đầu, trẻ sốt, ho có đàm, đau họng, nôn 1 - 2 lần mỗi ngày, đau bụng quanh rốn và uống thuốc điều trị tại nhà.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới