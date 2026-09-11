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Sống Khỏe

Hàng chục công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm ở Huế

Nhiều người làm việc tại Công ty dệt may Scavi Huế được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu, điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm.

Hạo Nhiên

Ngày 11/9, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, các bác sĩ đang tập trung chăm sóc, điều trị cho hàng chục bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm vừa được chuyển đến bệnh viện điều trị.

Theo đó, vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty dệt may Scavi Huế (trụ sở đóng ở khu công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP Huế) vào 10h cùng ngày.

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Các bệnh nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tính đến 14h45 chiều nay (11/9), có 41 người làm việc tại Công ty Dệt may Scavi Huế được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu, điều trị.

Trong đó, có 30 ca điều trị ở khoa cấp cứu; 10 ca điều trị tại khoa Bệnh nhiệt đới, 1 ca điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện và 1 ca phải hồi sức tích cực (phản vệ độ 2)…

Đến cuối giờ chiều nay, số lượng người phải nhập viện liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm là 47 người.

Hiện, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang khẩn trương triển khai công tác cấp cứu, xử trí các ca nghi ngộ độc thực phẩm. Đồng thời cắt cử bác sĩ túc trực, theo dõi diễn tiến sức khỏe của các bệnh nhân.

Mời quý độc giả xem video: Ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng thực phẩm.
#Công nhân #ngộ độc #TP Huế #thực phẩm #cấp cứu

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