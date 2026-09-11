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Sống Khỏe

Cá thể hóa điều trị cho bệnh nhân mắc 3 loại ung thư

Tiền sử hóa xạ trị và phẫu thuật khiến việc điều trị ung thư phổi trở nên phức tạp, đòi hỏi đánh giá và cá thể hóa phác đồ.

Thúy Nga

Phát hiện ung thư phổi sau nhiều năm điều trị ung thư thực quản, thanh quản

Khoa Xạ 5, Bệnh viện K tiếp nhận nam bệnh nhân 60 tuổi có tiền sử điều trị ung thư thực quản và thanh quản kéo dài nhiều năm. Người bệnh từng được hóa xạ trị từ năm 2017, sau đó phẫu thuật ung thư thanh quản tái phát vào năm 2021.

Đến năm 2025, người bệnh nhập viện vì ho ra máu. Qua thăm khám và các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện ung thư phổi trái, được xác định ở giai đoạn cT2N2M0.

Kết quả PET/CT cho thấy khối u nằm ở thùy dưới phổi trái, kích thước 45 x 26 mm, kèm hạch trung thất. Đáng chú ý, phim chụp không ghi nhận tái phát tại thanh quản, thực quản cũng như chưa phát hiện di căn xa.

Giải phẫu bệnh xác định khối u phổi là carcinoma vảy. Xét nghiệm giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) ghi nhận đột biến P179L/STK11.

Tiền sử điều trị khiến lựa chọn phác đồ khó khăn

Ở người bệnh này, việc điều trị ung thư phổi không đơn thuần dựa trên giai đoạn bệnh. Các bác sĩ phải cân nhắc đồng thời tiền sử ung thư trước đó, những phương pháp đã sử dụng và khả năng dung nạp điều trị.

Người bệnh từng trải qua hóa xạ trị và phẫu thuật, do đó việc tiếp tục lựa chọn phương pháp điều trị cần đánh giá toàn diện nguy cơ tác dụng không mong muốn cũng như khả năng kiểm soát bệnh.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định điều trị hóa xạ trị đồng thời. Người bệnh được xạ trị liều 60 Gy kết hợp Paclitaxel – Carboplatin trong 5 chu kỳ.

Trong quá trình điều trị, các tác dụng không mong muốn được theo dõi và xử trí, đồng thời người bệnh được duy trì chăm sóc hỗ trợ.

Sau khi hoàn thành phác đồ, tình trạng người bệnh cải thiện. Kết quả chụp CT không còn phát hiện khối u. Người bệnh được ra viện và tiếp tục tái khám định kỳ 3 tháng/lần.

Đến nay, sau một năm điều trị, người bệnh vẫn ổn định, chưa ghi nhận tái phát.

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Cá thể hóa điều trị ở bệnh nhân có tiền sử ung thư phức tạp

Trường hợp trên cho thấy ở những bệnh nhân có tiền sử điều trị ung thư kéo dài, việc xuất hiện một khối u mới cần được đánh giá kỹ để xác định bản chất tổn thương, giai đoạn bệnh và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp.

Với bệnh nhân từng hóa trị, xạ trị hoặc phẫu thuật, bác sĩ không chỉ xem xét hiệu quả kiểm soát khối u mà còn phải tính đến các phương pháp điều trị đã thực hiện trước đó, nguy cơ độc tính và tình trạng sức khỏe hiện tại.

Việc hội chẩn đa chuyên khoa, kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh và xét nghiệm phân tử có thể cung cấp thêm cơ sở để xây dựng phác đồ phù hợp với từng trường hợp.

Đối với người bệnh ung thư, đặc biệt những người đã từng điều trị trước đó, việc tái khám đúng lịch có ý nghĩa quan trọng trong theo dõi đáp ứng điều trị và phát hiện sớm những bất thường mới.

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như ho kéo dài, ho ra máu, đau ngực, khó thở hoặc thay đổi sức khỏe không rõ nguyên nhân, người bệnh cần được thăm khám thay vì tự theo dõi tại nhà.

Cá thể hóa điều trị là gì?

Là lựa chọn chiến lược điều trị dựa trên đặc điểm cụ thể của từng người bệnh, gồm loại và giai đoạn ung thư, kết quả giải phẫu bệnh, đặc điểm phân tử, tiền sử điều trị, tình trạng sức khỏe và khả năng dung nạp các phương pháp điều trị.

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#Ung thư phổi #Điều trị cá thể hóa #Tiền sử ung thư #Xạ trị và phẫu thuật #Chẩn đoán hình ảnh và phân tử

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