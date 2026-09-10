13 tuổi tê yếu tay chân phải phẫu thuật thoát vị đĩa đệm

Tưởng đau lưng do tuổi đang lớn, gia đình nhiều lần cho trẻ dùng thuốc. Đến khi tê yếu chân, bệnh đã gây chèn ép nhiều rễ thần kinh.

Đau lưng một năm, tê yếu chân mới đi khám

Đau lưng ở trẻ thường dễ bị bỏ qua vì nhiều người cho rằng đây là biểu hiện do ngồi học lâu, vận động hoặc thay đổi thể chất trong giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, một bé gái 13 tuổi tại Tây Ninh vừa phải phẫu thuật do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nặng.

Người bệnh là bé Y.T., ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Khoảng một năm trước khi nhập viện, bé thường xuyên đau vùng thắt lưng, cơn đau lan xuống chân trái. Gia đình đã nhiều lần đưa bé đi điều trị bằng thuốc nhưng tình trạng không cải thiện, ngược lại ngày càng nặng.

Trước khi nhập viện, bé xuất hiện tê yếu chân trái, đi lại khó khăn. Cơn đau kéo dài cũng ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Qua thăm khám lâm sàng và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh phát hiện bé bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng từ L3 đến S1, chèn ép các rễ thần kinh L4, L5 và S1 bên trái.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca bệnh phức tạp vì nhiều bệnh lý đi kèm

Không chỉ mắc bệnh cột sống khi còn rất nhỏ, người bệnh còn có nhiều yếu tố khiến quá trình gây mê, phẫu thuật và hồi phục trở nên phức tạp.

Bé có cân nặng 103 kg, kèm đái tháo đường type 2, thiếu máu thiếu sắt, rối loạn đông máu, rối loạn chuyển hóa lipid và các rối loạn chuyển hóa khác.

Trước khi phẫu thuật, ê-kíp Khoa Ngoại Thần kinh phối hợp với các chuyên khoa liên quan đánh giá toàn diện, kiểm soát các bệnh lý nền và tối ưu thể trạng nhằm giảm nguy cơ trong quá trình can thiệp.

Sau hội chẩn, ê-kíp do ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, trực tiếp thực hiện phẫu thuật nội soi lấy nhân nhầy qua lỗ liên hợp.

Đây là phương pháp ít xâm lấn, giúp bác sĩ tiếp cận vị trí thoát vị, giải phóng rễ thần kinh bị chèn ép và bảo tồn tối đa cấu trúc cột sống.

Sau phẫu thuật, tình trạng của bé cải thiện rõ. Sau 5 ngày, cơn đau vùng thắt lưng giảm, sức cơ chi dưới cải thiện tốt, bé có thể tự đi lại và được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Bác sĩ hướng dẫn vận động cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Đau lưng ở trẻ: Khi nào cần đưa đi khám?

ThS.BS.CKII Huỳnh Văn Vũ cho biết, thoát vị đĩa đệm ở trẻ em và thanh thiếu niên là bệnh lý không thường gặp, song thực tế lâm sàng cho thấy số ca có xu hướng gia tăng.

Điều đáng lưu ý là các triệu chứng ban đầu có thể dễ bị xem nhẹ. “Nhiều người vẫn nghĩ đau lưng ở trẻ chỉ là đau do tăng trưởng hoặc do ngồi học nhiều. Tuy nhiên, nếu trẻ đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân, tê bì, yếu chân hoặc đi lại khó khăn thì cần được khám chuyên khoa càng sớm càng tốt”, bác sĩ Vũ cho biết.

Theo bác sĩ, những biểu hiện này có thể là dấu hiệu bệnh lý cột sống cần được đánh giá và điều trị kịp thời. Phát hiện sớm có thể giúp tăng hiệu quả điều trị bảo tồn, hạn chế nguy cơ tổn thương thần kinh kéo dài và tránh phải can thiệp khi bệnh đã tiến triển nặng.

Ngoài ra, phụ huynh cũng cần chú ý đến sức khỏe cột sống của trẻ thông qua việc duy trì cân nặng phù hợp, chế độ dinh dưỡng hợp lý, khuyến khích vận động thường xuyên và hạn chế ngồi liên tục trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, trẻ cần được hướng dẫn giữ tư thế đúng khi học tập, sử dụng thiết bị điện tử và mang cặp sách. Những thói quen này giúp giảm áp lực lên cột sống và góp phần bảo vệ hệ cơ xương khớp ngay từ tuổi học đường.

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